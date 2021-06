Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Le programme révisé fait partie des nombreuses autres offres de SIDBI annoncées après Covid pour soutenir les MPME.

Crédit et financement pour les MPME : La principale institution financière indienne pour les MPME – Small Industries Development Bank of India (SIDBI) – a lancé mardi la version remaniée de son programme de liquidités pour les MPME touchées par Covid – Soutien de liquidité par injection urgente de fonds via la fenêtre de financement direct (LIQUID) 1.0. Sous LIQUID 2.0, SIDBI autoriserait le prêt à terme pour ses clients existants dans le but d’exécuter de nouvelles commandes, d’acheter des matières premières, des machines et des équipements, de régler les créanciers impayés, etc., a annoncé mardi la banque sur sa chaîne YouTube. SIDBI a déclaré que les MPME obtiendraient une assistance jusqu’à 20% de leur encours le plus élevé (prêt à terme et fonds de roulement comptés) au cours des 12 derniers mois, sous réserve d’un maximum de Rs 1,5 crore et d’une exposition globale de Rs 2,5 crore sous la première et la deuxième version du régime.

La banque a noté que le régime impliquerait une contribution nulle du promoteur de l’entreprise. De plus, un taux d’intérêt subventionné, des frais de traitement peu élevés et aucun frais de paiement anticipé étaient parmi les autres caractéristiques du programme, selon SIDBI.

Le porte-parole de SIDBI n’était pas disponible dans l’immédiat pour plus de détails sur LIQUID 2.0.

Vous voulez savoir quelle technologie convient le mieux à votre petite entreprise ? Inscrivez-vous à notre webinaire sur l’utilisation de la technologie pour les PME

Le programme révisé fait partie des nombreuses autres offres de SIDBI annoncées après Covid pour soutenir les MPME. Parmi les initiatives récentes, SIDBI avait lancé le programme Shwas et Arog en avril de cette année pour les MPME fabriquant des produits liés à Covid et a affecté Rs 200 crore pour le même, avait rapporté Financial Express Online. Alors que Shwas s’adressait aux MPME fabriquant des bouteilles d’oxygène, des oxygénérateurs, des concentrateurs d’oxygène, de l’oxygène liquide ou fournissant des services de transport, de stockage, de remplissage pour fournir ces articles, Arog s’est concentré sur l’octroi de crédit aux MPME dans la fabrication de produits ou la fourniture de services qui sont directement liés à la lutte contre le Covid, y compris les oxymètres de pouls, les médicaments autorisés tels que (Remdesivir, Fabiflu, Dexaméthasone, Azithromycine, etc.), les ventilateurs, les kits d’EPI, etc.

En décembre de l’année dernière, SIDBI avait lancé un portail Web de bricolage permettant aux MPME de préparer elles-mêmes leurs propositions de restructuration dans le cadre du plan de restructuration de la Reserve Bank of India. Les MPME ne devaient saisir que les données les plus essentielles de leurs finances passées, leurs projections futures et leurs exigences de restructuration pour la proposition.

Pendant ce temps, la croissance en glissement annuel du déploiement du crédit bancaire brut aux micro et petites entreprises en mars était tombée à son plus bas niveau, au milieu de la deuxième vague de Covid, depuis mai de l’exercice 2020-21. L’encours de crédit au 26 mars 2021, pour le secteur des MPE, s’élevait à Rs 11,07 lakh crore – en hausse de seulement 2,5% par rapport à Rs 10,8 lakh crore en mars 2020, selon le bulletin mensuel de la Reserve Bank of India. La chute de 7,7% en mars de l’année dernière à 3,3% en avril avait reflété l’impact précoce probable de l’évasion de Covid. De même, la baisse actuelle a suivi la deuxième vague du virus mortel qui avait commencé à frapper en février. La croissance du crédit avait rebondi à 6,5% en juin de l’année dernière après deux mois de baisse.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.