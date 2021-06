Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

PayPal avait arrêté ses opérations de paiement en Inde le 1er avril pour se concentrer plutôt sur leurs échanges transfrontaliers et leurs exportations pour les entreprises locales.

Selon une étude de PayPal, la croissance induite par la pandémie de l’adoption du commerce électronique et des paiements numériques, qui a permis un commerce transfrontalier transparent, représente une opportunité d’exportation de 526 milliards de dollars pour les petites entreprises. Sur ce total, près de 60 pour cent des articles exportés sont des marchandises, ce qui représente un marché de 313 milliards de dollars pour les artisans indiens locaux de produits tribaux, d’artisanat ou de petits exportateurs de pierres précieuses et de bijoux. Parmi les secteurs les plus performants figurent les pierres précieuses et les bijoux, les vêtements de confection, les produits en cuir, l’électronique et l’artisanat, représentant 60 milliards de dollars, soit près de 19% des exportations totales de marchandises.

« Cette (adoption numérique) présente une opportunité mondiale, en particulier pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui ont retravaillé leurs modèles commerciaux du hors ligne au en ligne… L’avantage de tirer parti de la demande mondiale B2C est infini car l’adoption des achats en ligne a ouvert les vannes pour acheter sur mesure -fait des biens de n’importe où dans le monde », a déclaré Paypal dans son rapport sur le commerce transfrontalier 2021. PayPal avait arrêté ses opérations de paiement en Inde le 1er avril pour se concentrer plutôt sur leurs échanges transfrontaliers et leurs exportations pour les entreprises locales.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les exportations non interentreprises (B2B) représentent 22 % (d’une valeur de 70 milliards de dollars) du marché total des exportations de biens. Les pierres précieuses et les bijoux détenaient la part de marché d’exportation la plus élevée avec 34 milliards de dollars, suivis de 16 milliards de dollars par les vêtements de prêt-à-porter, de 5 milliards de dollars par les produits en cuir, de 3 milliards de dollars pour l’électronique et de 2 milliards de dollars pour l’artisanat.

En mai de cette année, PayPal avait introduit un processus automatisé pour obtenir l’avis mensuel de virements entrants étrangers (FIRA) pour les MPME exportatrices et les indépendants. À un coût nul, les marchands PayPal peuvent télécharger leur FIRA numérique mensuel émis par la banque en se connectant à leur compte PayPal. Le processus entièrement automatisé n’exige pas que les vendeurs placent des demandes manuelles et individuelles. L’Avis de remise à l’étranger est un document qui sert de preuve pour tous les envois de fonds et paiements reçus de l’étranger.

Plus tôt cette année, PayPal s’était également associé à la plate-forme de prêt numérique FlexiLoans pour fournir des prêts commerciaux sans garantie aux pigistes, aux femmes entrepreneurs, aux propriétaires uniques et aux MPME pour l’expansion de l’entreprise, l’achat de stocks, l’inventaire et d’autres dépenses liées à l’entreprise. Le rapprochement a permis aux emprunteurs d’obtenir des prêts à terme allant de 50 000 roupies à 1 crore de roupies pour une durée allant de six à 36 mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.