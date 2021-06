Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

La vision de Prione est d’aider les PME indiennes dans l’économie numérique à croissance rapide en créant et en améliorant les capacités des PME.

Par Pankaj Jathar, PDG, Prione

1. Comment diriez-vous que la deuxième vague a eu un impact sur le secteur des PME indiennes ?

Il est de notoriété publique que la deuxième vague de la pandémie a nui à l’écosystème indien des PME. Les blocages localisés ont eu un impact sur les opérations, entraînant des pertes de ventes pour plusieurs petites entreprises. Avec de nombreux centres de fabrication clés tels que Tirupur étant sous verrouillage, il y avait une pénurie de matières premières perturbant les opérations des fabricants en aval. Le manque de production a également entraîné un manque de paiements pour les entreprises, asséchant le capital, entravant la chaîne d’approvisionnement et les ressources en main-d’œuvre pour la production. Diverses restrictions gouvernementales à l’importation et à l’exportation ont encore aggravé les défis du segment, de nombreuses PME étant obligées de réduire, de fermer ou de vendre leurs activités afin de rester à flot.

2. Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales tendances émergentes dans l’écosystème des PME en ce qui concerne le commerce électronique ?

Par rapport à l’année dernière, les PME étaient cette fois mieux préparées à faire face aux perturbations causées par la pandémie et ont réussi à renforcer leurs ressources. Les 12 derniers mois les ont aidés à reconnaître et à apprécier les avantages que le commerce électronique peut offrir. En fait, la deuxième vague a déclenché de forts vents favorables pour le commerce électronique où nous assistons à une intention plus élevée parmi les PME d’essayer les marchés en ligne et de numériser leurs entreprises. Alors que les petites entreprises s’adaptent à la prochaine norme où les consommateurs achètent avec un premier état d’esprit numérique, les lancements directs aux consommateurs se multiplient. On s’attend à ce que le succès en ligne de catégories telles que le travail à domicile, l’épicerie, les consommables, les soins de santé et la pharmacie se poursuive pendant le reste de l’année. Cela sera également accéléré par la montée en puissance des clients à la recherche de valeur qui recherchent de meilleurs prix en ligne avant d’acheter quoi que ce soit.

3. Quels ont été les efforts récents de Prione pour aider le segment à relever ses défis ?

La vision de Prione est d’aider les PME indiennes dans l’économie numérique à croissance rapide en créant et en améliorant les capacités des PME. Avec cette vision, nous avons étendu notre portée à plus de 150 villes à travers le pays et avons permis à plus de 1 lakh de PME sur le marché en ligne. De plus, nous avons également aidé près de 2 vendeurs lakh à faire de meilleures affaires en ligne via notre équipe de gestion de compte jusqu’à ce jour.

Au cours des derniers mois, alors que les PME luttaient contre les défis posés par la pandémie, Prione s’est activement efforcé de donner au segment les moyens d’exploiter la puissance du commerce électronique et du numérique. Bien qu’il y ait eu des changements dans le comportement des consommateurs pendant les fermetures, les fondamentaux en ce qui concerne leurs attentes en termes de choix, de rapport qualité-prix et de facilité d’achat sont plus ou moins restés les mêmes. À mesure que les PME s’adaptent aux modèles commerciaux en ligne, il devient important pour elles de s’assurer qu’elles gèrent avec succès ces attentes.

Grâce à une multitude de services qui incluent l’aide aux PME pour démarrer des entreprises en ligne, numériser des catalogues, mener des campagnes sur les réseaux sociaux et de la publicité ainsi que la gestion globale de l’entreprise, Prione a été en mesure de permettre plusieurs réussites à travers l’Inde. De plus, nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec les PME pour les aider à identifier les catégories de croissance, augmenter leurs ventes, réduire les coûts opérationnels et atténuer les risques associés au COVID-19 et aux blocages ultérieurs.

Les communautés d’artisans et de tisserands en Inde constituent un autre objectif clé de Prione. Karigar est une initiative d’Amazon visant à rassembler l’un des plus grands magasins pour présenter une large gamme d’artisanat authentique d’artisans indiens et met en valeur le riche patrimoine indien en permettant aux tisserands et aux artisans de présenter aux clients des produits « Made in India ». Dans le cadre de Karigar, Prione a aidé et permis à près de 12 artisans lakh et plus de 450 métiers en ligne. Par exemple, Atypical Advantage est une organisation qui héberge une pléthore de produits allant des peintures et des bijoux à la nourriture et à l’artisanat fait par plus de 500 personnes malvoyantes. En les lançant en ligne, nous avons pu aider leur mission de créer une indépendance économique pour les personnes handicapées. Au fil des ans, grâce à l’initiative Karigar, Prione a intégré plus de 27 emporiums gouvernementaux et a permis aux maîtres tisserands, aux coopératives, aux artisans et aux organismes APEX (y compris les tisserands primés nationaux) de vendre en ligne.

4. Quelles sont les opportunités que Prione anticipe dans l’écosystème indien en 2021 ? Comment l’entreprise est-elle positionnée pour y faire face ?

Les rapports de l’industrie suggèrent qu’environ 68% des PME indiennes cherchent à se transformer numériquement pour introduire de nouveaux produits et services et se différencier de la concurrence. Pour réussir dans la prochaine normalité, les PME devront se concentrer sur le renforcement des capacités en termes de ressources et de capital. Il deviendra impératif pour eux de développer des compétences de service à valeur ajoutée telles que le catalogage, les séances photo, la gestion de compte, etc. pour répondre et gérer leurs entreprises face à une demande croissante. Prione est bien placé pour aider les PME à développer ces capacités. Nos équipes de gestion de compte comprennent les obstacles auxquels les PME ayant de faibles capacités informatiques sont confrontées et sont des professionnels formés qui peuvent les guider et les aider à effectuer des transitions transparentes. Nous avons également développé des simulations spécifiques de formation client pour des produits et processus complexes afin de rendre la formation client plus interactive et intuitive. Prione aide également les PME à s’intégrer à Amazon Pay pour des paiements numériques transparents et a permis à plus de 3,5 millions de commerçants sur la plate-forme. Au cours de l’année à venir, nous sommes impatients de continuer à offrir de la valeur aux PME et de les aider à réussir.

