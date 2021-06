Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

82 pour cent des répondants au sondage ont estimé que les gouvernements central et étatique ne s’occupaient pas de leurs intérêts.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : 73% des petites et moyennes entreprises (PME) indiennes n’ont pas pu réaliser de bénéfices au cours du dernier exercice (FY21) tandis que seulement 13% ont atteint le seuil de rentabilité au milieu de l’impact de Covid, une enquête du Consortium of Indian Associations (CIA), qui représente plusieurs associations professionnelles en Inde, a déclaré jeudi. Les PME de la plupart des secteurs tels que la vente au détail, les voyages et l’hôtellerie, l’aviation, l’automobile, l’immobilier, etc., ont été paralysées lors de la première vague de la pandémie l’année dernière et de la deuxième vague cette année. L’enquête, qui couvrait plus de 81 000 travailleurs indépendants et PME en Inde par le biais de 40 associations de PME partenaires de la CIA plus tôt ce mois-ci, a également noté que 80% des entrepreneurs n’étaient pas sûrs « de leur avenir, avec le double coup dur de la crise pandémique et implosion économique couplée à l’absence de toute base de soutien.

« L’année dernière, le gouvernement a opéré des MPME sans aucune sédation. Cette fois, il devrait y avoir une sédation du moratoire, un soutien en capital aux MPME qui ont perdu des revenus, le report de tous les paiements comme la TPS, le PF, l’ESI, etc., de six mois afin que tout l’argent dont disposent les MPME puisse être utilisé pour cette situation d’urgence », KE Raghunathan, responsable de la CIA et ancien président national de la All India Manufacturers’ Organization, a déclaré à Financial Express Online.

De multiples enquêtes ont été menées par des associations, des organismes commerciaux et des entreprises au cours de l’exercice écoulé pour souligner l’impact de la pandémie sur les petites entreprises et suggérer des mesures pour accélérer leur reprise. Alors que le gouvernement et la Reserve Bank of India ont annoncé des mesures pour amortir la détresse de Covid, le soutien avait apparemment échoué pour aider à relancer les MPME, comme l’indique l’enquête.

Parmi les autres conclusions clés de l’enquête de la CIA, 82 pour cent des personnes interrogées ont estimé que les gouvernements central et étatique ne s’occupaient pas de leurs intérêts, 42 pour cent étaient incapables de décider du maintien en poste des employés, 59 pour cent ont réduit leur personnel ou licencié ou supprimés par rapport à la période pré-Covid, 88% n’avaient encore bénéficié d’aucun des plans de relance introduits par le gouvernement au milieu de Covid. Les répondants comprenaient 49 pour cent de fabricants, 15 pour cent de prestataires de services et 14 pour cent d’indépendants, consultants, startups, commerçants, etc.

Pour améliorer la reprise des PME, l’enquête a suggéré au gouvernement de d’abord exempter les PME des conformités statutaires, des actions pénales et des litiges ; deuxièmement, les protéger du fardeau des intérêts élevés, des guerres de prix, du coût élevé des matières premières, de la perte d’employés, des pénalités et des frais de retard ; et troisièmement, les soutenir en accordant des prêts libéraux, en éliminant les cotisations en souffrance, en offrant un moratoire avec dispense d’intérêts et en ne déclarant pas de NPA pendant un an. La CIA a également proposé au gouvernement de modifier la loi de 2006 sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises afin de renforcer les conseils de facilitation des États.

« Les centres de facilitation des micro-petites entreprises devraient avoir plus de pouvoir pour mener leurs procédures de manière transparente et limitée dans le temps et imposer le paiement des intérêts spécifiés aux MPME lésées. Le gouvernement doit également apporter des modifications à la loi sur la TPS pour la rendre conviviale pour les PME », a suggéré Ravi Sood, secrétaire général de la Badli Industrial Estate Association.

