Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Le pic d’une journée du volume de commandes de JioMart était passé de 4 lakh de commandes quotidiennes, selon les résultats de Reliance au premier trimestre de l’exercice 21.

Technologie pour les MPME : Environ un an après son lancement, l’entreprise de commerce électronique de Reliance JioMart, qui est en concurrence avec Amazon, Flipkart appartenant à Walmart, BigBasket soutenu par Tata et Grofers dans l’espace d’épicerie en ligne, a mis en ligne plus de 3 lakh petits commerçants ou commerçants dans 150 villes en Inde, selon le président et directeur général Mukesh Ambani. Dans son discours prononcé jeudi lors de la 44e assemblée générale annuelle du conglomérat, Mukesh Ambani a déclaré : « JioMart a enregistré plus de 6,5 lakh de commandes de pointe en une seule journée. La croissance de JioMart témoigne de sa clientèle déjà fidèle, dont 80 % sont des acheteurs réguliers. L’objectif de JioMart New commerce est de transformer et de développer l’écosystème des petits marchands, afin que nos partenaires marchands prospèrent. Au cours de l’année écoulée, plus de 3 lakh partenaires marchands ou commerçants dans 150 villes ont été habilités et habilités à transformer leurs entreprises à la fois physiquement et numériquement.

Le pic d’une journée du volume de commandes était passé de 4 lakh de commandes quotidiennes, selon les résultats du premier trimestre de l’exercice 21 de Reliance. De plus, JioMart a été témoin d’une « croissance de 3 fois des commandes de kirana et de 2 fois de la fréquence des commandes. L’expansion à travers les villes est en bonne voie et nous intégrerons des partenaires marchands One Crore au cours des trois prochaines années », a ajouté Ambani. La société avait lancé l’application JioMart en juillet de l’année dernière et a ajouté plus tard des catégories de pièces de mode, d’électronique et de pièces d’argent/d’or remplies par des marques internes telles que Reliance Fresh, Reliance Smart, Reliance Digital, Reliance Trends, Reliance Jewels, etc. Selon Selon un rapport de Goldman Sachs, Reliance devrait capturer plus de la moitié du marché indien de l’épicerie en ligne d’ici 2024 avec JioMart grâce à son partenariat avec Facebook, avait rapporté PTI citant le rapport en juillet de l’année dernière. L’application Android pour JioMart a déjà franchi la barre des 1 crore de téléchargement.

Vous voulez savoir quelle technologie convient le mieux à votre petite entreprise ? Inscrivez-vous à notre webinaire sur l’utilisation de la technologie pour les PME

Mukesh Ambani, jeudi, a également déclaré que la société avait fait “des progrès significatifs” dans les collaborations qu’elle a annoncées avec Facebook et Microsoft. Reliance a déjà lancé un “ensemble initial d’intégrations entre WhatsApp et JioMart à titre d’essai et la réponse des clients WhatsApp et JioMart est encourageante avec de nombreux commentaires précieux”, a déclaré Ambani. Les deux sociétés développent la « solution New Commerce » complète qui mettrait en relation commerçants et consommateurs. Reliance et Facebook prévoient de « les lancer progressivement au cours des prochains trimestres ». Les deux sociétés s’étaient associées en avril de l’année dernière pour permettre aux clients de commander des produits d’épicerie dans leurs kiranas les plus proches en effectuant des transactions de manière transparente avec JioMart à l’aide de WhatsApp.

En ce qui concerne son rapprochement avec Microsoft annoncé en août 2019 afin d’améliorer l’adoption de technologies approfondies telles que l’analyse de données, l’IA, les services cognitifs, la blockchain, l’Internet des objets, etc., les PME, Ambani a déclaré jeudi que Reliance était opérationnalisée. une capacité initiale de 10 MW de centres de données Cloud JIO-Azure à Jamnagar et Nagpur. La société intègre actuellement le groupe initial de clients pilotes et “nous prévoyons d’étendre la capacité de notre centre de données et nos offres à un nombre croissant de PME et de start-ups au cours des prochains trimestres”.

Mukesh Ambani a également ajouté que Reliance s’associera à « des milliers d’entrepreneurs MPME verts », qui peuvent déployer des solutions à l’échelle du kilowatt au mégawatt dans l’agriculture, l’industrie, les résidences et les transports par le biais de la division de gestion et de construction de projets d’énergie renouvelable de l’entreprise dans le cadre de son nouveau entreprise d’énergie propre. Reliance investira Rs 75 000 crore dans la nouvelle entreprise au cours des trois prochaines années. Mukesh Ambani avait annoncé l’année dernière l’engagement de Reliance sur 15 ans à devenir zéro carbone net d’ici 2035. Reliance continuerait également à acquérir des startups pour améliorer ses capacités omnicanales dans le commerce de détail, même si elle avait acquis ou s’est associée à plus d’une douzaine de startups au cours des deux dernières années. années. Ses récentes acquisitions étaient Netmeds, Urban Ladder et Zivame.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.