Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

En cette journée des MPME, Financial Express célèbre l’esprit inébranlable des MPME à travers une campagne de 15 jours « Rebooting Small Businesses ». Dans le cadre du programme, nous avons organisé une liste d’articles, de webinaires, de vidéos et d’infographies pour aider les MPME à renverser la tendance de la pandémie et à développer leur activité. Dans le cadre de cette série, Financial Express Online présente son premier webinaire sur « Rendre le capital accessible aux PME ».

La pandémie a fait ressortir le besoin criant de renforcer la résilience financière des petites entreprises. La Banque mondiale estime que les MPME indiennes souffrent du déficit de crédit actuel de 380 milliards de dollars. Pas étonnant que plusieurs PME déclarent être à court de fonds ou avoir un peu moins d’un mois de fonds de roulement pour poursuivre leurs activités. Inscrivez-vous ici et écoutez pour que vos questions soient résolues par un ensemble de panélistes distingués. Ils sont les suivants :

1) Ketan Gaikwad, directeur général et PDG, Receivables Exchange of India (RXIL)

2) Rajesh Dubey, Conseiller (Finances), FISME

3) RN Iyer, PDG fondateur, Vayana Network

4) Sumant Rampal, vice-président exécutif principal, Services bancaires aux entreprises et financement des soins de santé, HDFC Bank

Le panel discutera des points suivants :

1) Rôle des prêts de trésorerie par rapport aux prêts de bilan

2) Comment le rôle des prêteurs traditionnels doit changer

3) Les lacunes que les entreprises de technologie financière comblent

4) Les plateformes TReDS peuvent-elles aider ?

5) Solutions requises pour permettre aux PME d’obtenir un crédit à moindre taux d’intérêt

Si vous avez également des questions, inscrivez-vous ici et demandez aux experts.

