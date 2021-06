Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

in

En cette journée des MPME, Financial Express célèbre l’esprit inébranlable des MPME à travers une campagne de 15 jours « Rebooting Small Businesses ». Dans le cadre du programme, nous avons organisé une liste d’articles, de webinaires, de vidéos et d’infographies pour aider les MPME à inverser le cours de la pandémie et à développer leur activité. Dans le cadre de cette série, Financial Express Online est fier de présenter le webinaire sur « Comment les PME peuvent-elles tirer parti de la technologie pour la croissance ».

La digitalisation n’est plus une question de choix pour les PME, c’est une question de survie. Covid a accéléré l’adoption de la technologie et il existe suffisamment de preuves pour montrer que les PME qui ont adopté la technologie numérique ont survécu et prospéré, contrairement à leurs homologues hors ligne.

Le panel discutera des défis auxquels les entreprises sont confrontées dans leur parcours numérique, de ce qui fait que certains entrepreneurs réussissent et d’autres échouent. De plus, comment les entreprises peuvent-elles utiliser la technologie pour se différencier, innover et accroître leur accès au marché ?

Pour discuter de ces questions, Financial Express a mis en place une centrale d’un panel avec les conférenciers suivants :

1) Anil Bhardwaj, Secrétaire général, Fédération des micro-petites et moyennes entreprises indiennes (FISME)

2) Jagjeet Harode, Chef – Marché, Flipkart

3) Puneet Chandok, président, Affaires commerciales, AWS Inde et Asie du Sud, AISPL

4) Saumer Phukan, directeur, Ventes de consommations commerciales en Inde, Intel

5) Shobhit Mathur, directeur, gouvernement et secteur public, EY Inde

Inscrivez-vous ici pour écouter les principaux points à retenir du panel :

1) Les défis auxquels les PME sont confrontées dans leur parcours numérique

2) Le coût de l’adoption de la technologie

3) Renforcement des capacités des PME et de leurs talents

4) ROI sur les dépenses technologiques

5) Question de cybersécurité

Si vous avez également des questions, inscrivez-vous ici et demandez aux experts.

