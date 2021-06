Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

API Holdings, la société mère de licorne PharmEasy et A Velumani, président et directeur général de Thyrocare Technologies, ont signé un accord définitif pour l’accord.

La pharmacie en ligne PharmEasy a annoncé vendredi qu’elle acquerrait une participation majoritaire dans la chaîne de diagnostic Thyrocare pour Rs 4 546 crore.

API Holdings, la société mère de licorne PharmEasy et A Velumani, président et directeur général de Thyrocare Technologies, ont signé un accord définitif pour l’accord. Dans le cadre de la transaction, la société basée à Delhi achètera 66,1% du capital de Thyrocare à Velumani et ses filiales à Rs 1 300 par action, selon un communiqué.

La transaction, qui est importante car un acteur bien établi est racheté par une start-up, verra également une filiale d’API faire une offre ouverte pour acquérir une participation supplémentaire de 26% dans la société cotée Thyrocare, selon le communiqué.

Velumani acquerra séparément une participation minoritaire sans contrôle de moins de 5 % dans API dans le cadre d’une série d’investissements en actions par des investisseurs existants et nouveaux d’API.

À propos de l’ajout de Thyrocare à son portefeuille, Siddharth Shah, PDG d’API Holdings, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Thyrocare. Nous offrirons une expérience client de classe mondiale en matière de diagnostic, rivalisant avec notre expérience en pharmacie en tirant parti de la technologie et en nous appuyant sur la présence à grande échelle et véritablement panindienne de Thyrocare. Notre objectif est de fournir tous les produits et services de soins de santé ambulatoires à chaque Indien dans les 24 heures ».

Pour sa part, A Velumani, président et directeur général de Thyrocare, a déclaré : « Je suis enthousiasmé par cette relation, unique en son genre dans l’industrie indienne des soins de santé. La portée et la force uniques de Thyrocare in Diagnostics, combinées à l’équipe jeune et dynamique de PharmEasy, apporteront de meilleures solutions de soins de santé pour l’homme ordinaire à l’échelle nationale ».

L’Inde, avec l’une des économies numériques à la croissance la plus rapide et un secteur de la santé numériquement naissant, est sur une trajectoire de croissance exponentielle répondant à la demande d’amélioration de la qualité, de l’accessibilité et de la commodité. De la commande de médicaments en ligne aux téléconsultations et maintenant aux services de diagnostic au milieu de la pandémie, il y a un changement non seulement dans les préférences des consommateurs, mais aussi dans l’approche commerciale et le mode opératoire des médecins, des hôpitaux, des pharmacies et des cliniques à travers le pays, ont déclaré les deux sociétés dans leur rapport conjoint. déclaration.

Les actions de Thyrocare ont clôturé en hausse de 6,23% à Rs 1 448,05 chacune sur l’ESB vendredi.

