Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

L’Alliance mondiale pour l’entrepreneuriat de masse (GAME) et la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) ont signé un pacte pour aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à relever leurs défis qui se sont accentués pendant la pandémie.

Les grands thèmes couverts par le partenariat incluent l’élargissement de l’accès au crédit, l’augmentation de la formalisation, la création de pôles de compétitivité et l’amélioration du cadre juridique pour faciliter les affaires, selon un communiqué publié dimanche.

Les deux organisations se sont engagées à ce qu’au moins 25% des bénéficiaires du partenariat soient des femmes entrepreneurs, a-t-il ajouté.

« La SIDBI est à l’avant-garde du soutien et de l’innovation des MPME depuis sa création. L’organisation aide également à promouvoir certaines des plus grandes plateformes et programmes indiens axés sur les MPME, tels que CGTMSE et TReDS (RXIL).

“Cette expérience de longue date combinée à la force des plus de 80 alliances de partenaires diversifiées de GAME devrait faciliter l’accès au crédit et à une gamme de nouveaux services de soutien pour les MPME à grande échelle”, a déclaré le co-fondateur de GAME, Mekin Maheshwari.

Les domaines d’intervention du partenariat incluront l’extension de l’enregistrement Udyam en tant qu’identifiant unique permettant à une MPME d’accéder aux programmes dans l’ensemble de l’univers des MPME ; tirer parti des programmes financiers de la SIDBI pour favoriser la formalisation accrue des entreprises et améliorer l’accès au crédit pour les micro-entreprises, en particulier le segment des « nouveaux au crédit ».

Il co-créera et soutiendra également des projets pilotes qui stimulent les innovations de financement pour les micro et petites entreprises.

Les deux organisations collaboreront également sur des campagnes en ligne et hors ligne pour s’aligner sur les projets de développement de Mission Swavalamban et d’entrepreneuriat de masse de SIDBI, selon le communiqué.

Le président et directeur général de la SIDBI, Sivasubramanian Raman, a déclaré : « Nous espérons que la puissance de l’Alliance pourra être mise à profit pour les efforts de construction de la nation tels que la formalisation des MPME et l’amélioration substantielle de l’accès au crédit et aux services non financiers. »

