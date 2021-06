Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Alok Duggal, fondateur et directeur de l’exploitation, FAARMS

FAARMS est une plate-forme numérique nouvelle génération répondant aux besoins des agriculteurs. “Il s’agit d’une solution unique pour les agriculteurs offrant une gamme complète de produits et de services comprenant des semences, des engrais, des pesticides, des aliments pour animaux et plus encore, avec des produits livrés directement à leur porte”, a déclaré Alok Duggal, fondateur et chef de l’exploitation de cette agri Commencez. L’idée est née il y a deux ans, mais la graine a été semée il y a de nombreuses années. « Étant originaire d’une petite ville du Pendjab, j’ai vu des agriculteurs de près, j’ai entendu parler des défis de première main, j’en connais beaucoup depuis des décennies et j’ai toujours ressenti une affinité avec la communauté », informe-t-il.

Le passage de Duggal chez ING l’a fait découvrir le monde de la micro-finance et l’écosystème rural. « J’ai découvert les problèmes de la communauté agricole. Ainsi, après avoir passé 10 ans dans la distribution et la chaîne d’approvisionnement avec JCDecaux et Home Studio, j’ai fait une pause pour faire le tour du nord et du centre de la ceinture agricole du pays et j’ai essayé de comprendre les luttes des agriculteurs », dit-il.

Selon lui, les agriculteurs de l’intérieur de l’Haryana, du Pendjab, de l’UP, de l’Uttarakhand, du Rajasthan, du MP et du Karnataka sont confrontés à plusieurs défis à toutes les étapes du cycle de production : informations et connaissances limitées sur le marché, accès limité à des semences de qualité, des engrais et des produits agrochimiques. et pour couronner le tout, un agriculteur doit perdre une journée entière lorsqu’il se rend dans les villes voisines pour acheter des intrants agricoles. La plupart des achats se font sans reçu et passent par plusieurs points. L’agriculteur doit alors rapporter des kilos de matériel, dans de nombreux cas après avoir emprunté de l’argent à l’usurier.

« Ainsi, au milieu de la pandémie, Faarms a été présenté comme la plate-forme à point unique pour résoudre tous ces problèmes », explique Duggal. « Modélisé presque comme l’Amazonie – une boutique en ligne unique pour la communauté agricole, les agriculteurs n’achètent pas seulement des semences, des produits agrochimiques, des aliments pour animaux et des engrais biologiques selon leurs besoins, en un clic, mais ont également accès à un énorme inventaire de marques connues disponibles directement auprès des fabricants. Faarms, via son canal logistique interne, livre les marchandises à la porte de l’agriculteur. Cela résoudra à terme de nombreux défis quotidiens auxquels un agriculteur est confronté, qu’il s’agisse de produits authentiques ou de livraison de produits volumineux », dit-il.

Parlant de l’impact que l’entreprise a eu jusqu’à présent, Duggal a déclaré: «L’un des plus grands succès serait la preuve de pouvoir faire une différence dans la vie de 60% des producteurs laitiers de 14 villages de Kota, au Rajasthan. Les bénéficiaires ont vu leur revenu moyen augmenter de 16% et avec le même avancement annuel, Faarms vise à doubler le revenu des agriculteurs d’ici 2024. De même, l’équipe de Faarms s’est assurée que les agriculteurs qui cultivent du blé ou du riz à Rudrapur, dans l’Uttarakhand ou à Bathinda, au Pendjab, obtiennent la meilleure variété de semences bien à l’avance pour planifier leurs semis à temps.

« L’autre succès que je dirais est notre portée », déclare Duggal. «Notre pénétration est actuellement à travers le Pendjab, l’Haryana, l’Uttarakhand, l’UP, le Rajasthan et le MP. Nous avons établi un lien solide avec la communauté agricole en livrant quotidiennement plus de 1 000 produits à la porte de l’agriculteur et sommes aujourd’hui connectés à huit agriculteurs lakh avec une couverture forte et plus profonde de plus de 20 000 villages. Au moment de la pandémie, toute notre équipe a livré des produits aux agriculteurs chez eux dans leurs villages, couvrant plus de 200 codes PIN. »

Faarms compte près de 50 grandes marques telles que Bayer, Godrej Agrovet, Deheus, PI Industries, Crystal Crop, Asses (Paras), Corteva en tant que partenaires. « Nous avons été amorcés pendant les 12 premiers mois en collectant des fonds auprès de la famille et des amis, mais la forte traction commerciale nous a mis sur le radar de la communauté des investisseurs. Nous sommes en train de lever des fonds et avons déjà des engagements concrets », informe-t-il.

