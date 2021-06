Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Avec Classplus, les enseignants ont pu développer et étendre leur présence en ligne et monétiser leur contenu sans aucun investissement ni effort majeur », a déclaré Rustagi.

Classplus, la plate-forme d’activation du commerce électronique pour les centres de coaching, les tuteurs en solo et les créateurs de contenu en ligne, a levé 65 millions de dollars dans un cycle de série C dirigé par Tiger Global. GSV Ventures, le fonds axé sur l’edtech, ainsi que les investisseurs existants Alpha Wave Incubation (AWI), qui est soutenu par DisruptAD et géré par Falcon Edge, Blume Ventures et RTP Global, ont également participé au tour.

Fondé par Mukul Rustagi et Bhaswat Agarwal en 2018, le nouveau tour de financement témoigne du leadership incontesté de Classplus sur le marché et de sa forte trajectoire de croissance. Il s’agit de la quatrième levée de fonds par l’entreprise au cours des 15 derniers mois. Surge et Times Internet de Sequoia Capital sont également les premiers soutiens de Classplus.

« Nous avons pour mission de garantir que chaque éducateur puisse se connecter en ligne et se connecter avec ses élèves à travers le monde. Le pouvoir des éducateurs a historiquement été confiné à leurs quartiers locaux. Avec Classplus, les enseignants ont pu développer et étendre leur présence en ligne et monétiser leur contenu sans aucun investissement ni effort majeur », a déclaré Rustagi.

Les enseignants utilisent Classplus pour rationaliser toutes leurs communications, lancer des cours en direct basés sur des cohortes et gérer les communautés d’étudiants via la plate-forme. La solution de type Shopify les aide également à dispenser des cours en direct, à automatiser leurs tâches quotidiennes, à exécuter des programmes d’engagement des étudiants, ainsi qu’à créer et commercialiser leurs cours en ligne. Tout cela permet aux éducateurs d’investir plus de temps dans la création de contenu de haute qualité et de créer une entreprise durable pour eux-mêmes.

