Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Facilité de faire des affaires pour les MPME : À l’occasion de la Journée internationale des MPME, lors de la conférence virtuelle, le ministre des MPME indiennes en tant que moteurs de croissance de l’économie, Nitin Gadkari, a annoncé l’intégration du portail d’enregistrement Udyam avec le portail Common Service Center (CSC) pour augmenter la pénétration des avantages de divers gouvernements parmi les MPME dans les régions éloignées.

Il a déclaré que “le ministère existe pour travailler sur la vision de libérer les MPME et de libérer leur plein potentiel, pour doubler leur contribution à l’économie de cinq mille milliards”. Il a dit qu’il est nécessaire de donner la priorité aux entreprises dans le secteur rural, agricole et tribal.

Il a ajouté qu’il est nécessaire de se concentrer sur des efforts globaux pour la mise en œuvre de diverses initiatives entreprises dans le cadre d’Aatmanirbhar Bharat.

Par exemple, il a déclaré que le processus d’enregistrement des MPME est simplifié dans lequel le propriétaire de l’entreprise devra soumettre uniquement PAN et Aadhaar pour s’inscrire sur le portail d’enregistrement Udyam afin de bénéficier des avantages de divers programmes.

Il a également déclaré que les programmes doivent être lancés en temps opportun. « La chose la plus importante est la période de temps pour tous les régimes. Je fais de mon mieux ….. que dans les six mois, nous devons prendre une décision ….. concernant la sanction des stratagèmes. Il a dit qu’il faut parfois jusqu’à cinq ou sept ans pour que les stratagèmes soient sanctionnés. Il a déclaré qu’ils prévoyaient également de “créer un tableau de bord, grâce auquel nous pourrons surveiller la demande de chaque personne qui sollicite le prêt à la banque”. L’idée est que le processus est « transparent, limité dans le temps, axé sur les résultats et sans corruption. Ainsi, grâce au tableau de bord, nous pouvons surveiller les choses et nous obtiendrons exactement où est le problème », a-t-il déclaré.

En outre, il a également exhorté à utiliser la technologie et a mentionné que la recherche, l’innovation et l’amélioration de la qualité peuvent jouer un rôle majeur dans le développement industriel. La conférence virtuelle a été organisée par le ministère des MPME en association avec plusieurs associations industrielles de MPME

