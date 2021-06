Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

La RAI avait demandé en avril au ministre des Finances Nirmala Sitharaman d’étendre le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) 3.0 aux détaillants.

Le secteur de la vente au détail dominé par les MPME a connu une contraction de 79% des ventes mensuelles en mai par rapport aux ventes d’avant Covid en mai 2019, alors que la deuxième vague de la pandémie a forcé les entreprises de vente au détail à interrompre leurs opérations, l’organisme de vente au détail Retailers Association of India (RAI) a déclaré mardi. La baisse a suivi une reprise proche du niveau pré-Covid pour le secteur en février, les ventes au détail ayant atteint 93% au milieu de la reprise post-Covid 1.0 au cours du mois par rapport à la période de l’année précédente. Cependant, la deuxième vague avait gravement affecté le chemin de la reprise.

« L’activité de mai n’a représenté que 21% des niveaux de mai 2019. Pour remédier à cela, le seul changement cette fois par rapport à l’année dernière est la disponibilité des vaccins. Si la campagne de vaccination reprend, les choses peuvent se rétablir très rapidement, tout comme cela se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais s’il continue comme il est, la reprise devrait être retardée », a déclaré à Financial Express Online Kumar Rajagopalan, PDG de la RAI.

Une enquête menée par l’association pour la reprise du secteur de la vente au détail en mai a montré que la contraction des ventes des segments de l’alimentation et de l’épicerie était beaucoup plus faible, à 34 %, contre 86 % pour les chaussures, 87 % pour la beauté, le bien-être et les soins personnels, et 80% d’articles de sport par rapport aux ventes pré-covid en mai 2019. Les détaillants de toutes les régions avaient signalé une forte baisse des ventes. Alors que les régions de l’Ouest et du Nord ont chacune enregistré une baisse de 83 %, la région du Sud a enregistré une baisse de 73 % et la région de l’Est a signalé une baisse de 75 %.

«Nous avions exhorté Piyush Goyal et d’autres ministres à donner un répit aux détaillants de tabac et de vin et à fonctionner selon des directives strictes, car la fermeture de ces magasins coûterait également au gouvernement une perte de recettes fiscales importante. Alors que le programme de prêt Mudra les avait soutenus mais après le verrouillage, il n’y a pas de soulagement. Les détaillants ont déjà perdu 98%, tandis qu’environ 30% à Telangana pourraient être fermés », a déclaré à Financial Express Online Sallauddin Deccani, vice-président de la Fédération indienne des associations de détaillants (FRAI) Telangana Chapter.

Avec une baisse du nombre quotidien de cas de Covid à travers le pays à moins d’un lakh, plusieurs gouvernements d’État ont commencé à assouplir les restrictions liées à Covid, notamment le verrouillage complet, le verrouillage du week-end, le couvre-feu nocturne, etc. Delhi, Haryana, Tamil Nadu, Karnataka , Maharashtra et d’autres ont assoupli les restrictions locales. « De nombreux gouvernements d’États ont commencé à ouvrir légèrement l’économie. Par conséquent, les ventes en juin seraient certainement meilleures qu’en mai, mais seul le temps nous le dira. Dans de nombreux cas, les magasins ne sont ouverts que jusqu’à 16h00, mais le pic d’activité se situe entre 17h30 et 20h30 », a ajouté Gopalan.

La RAI avait demandé en avril au ministre des Finances Nirmala Sitharaman d’étendre le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) 3.0 aux détaillants. Il est important de noter que le comité d’experts constitué sous la présidence de KV Kamath avait recommandé l’année dernière des ratios financiers pour 26 secteurs en difficulté pour la restructuration des prêts, y compris les magasins de détail d’entreprise. La RAI recommande que cela soit « clarifié immédiatement et que les fonds de l’ECGLS soient mis à la disposition du secteur de la vente au détail ».

« Si le ministère des Finances prolonge le soutien, au moins il y a une possibilité d’en sortir. Donc, nous devrons attendre et regarder. L’année dernière, les entreprises alimentaires étaient à environ 90%, mais cette année, cela a également été touché, car de nombreux détaillants modernes ont été invités à fermer. Globalement, la récupération dépend de la vaccination et des chances de la troisième vague de Covid, nous ne pouvons donc pas prédire », a-t-il ajouté. RAI représente près de 5 lakh magasins de détail.

