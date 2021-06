Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

in

Technologie pour les MPME : Pour aider les MPME à traverser la pandémie, Walmart a annoncé l’expansion de ses efforts de soutien COVID-19 pour les MPME avec le lancement de Vriddhi Cares.

Le programme vise à aider les MPME à traverser la pandémie avec des conseils et des ressources commerciales, tous fournis numériquement.

Vriddhi Cares organisera une série de webinaires où les participants des MPME pourront poser des questions et faire résoudre leurs questions par des experts. Les webinaires organisés le mois dernier ont porté sur la protection de la main-d’œuvre, les protocoles de pandémie pour les usines, les régimes d’assurance-maladie de la main-d’œuvre, l’accès à un soutien financier et le marketing numérique.

Ce programme est destiné aux MPME qui font partie de l’initiative Walmart Vriddhi qui fournit un soutien au renforcement des capacités pour aider les MPME à se développer sur de nouveaux marchés via les canaux Flipkart et Walmart et le marché ouvert.

En partenariat avec l’ONG Swasti, le programme proposera également des téléconsultations et des séances de conseil à distance par des médecins, des infirmières et d’autres professionnels de la santé aux promoteurs de MPME et aux membres de leur famille.

Nidhi Munjal, vice-président des services de partenariat international chez Walmart, a déclaré : « Vriddhi Cares est conçu pour fournir un accès facile à des soins de santé et à des conseils commerciaux fiables afin que les MPME soient équipées pour aider leurs familles, leur main-d’œuvre et leurs communautés à traverser cette période difficile. »

Shiv Kumar, co-fondateur et mentor en chef de Swasti, a déclaré : « La pandémie n’est plus seulement une urgence sanitaire, mais aussi une crise humanitaire et économique. Le programme Vriddhi Cares est conçu pour aider les MPME et leurs employés à se rétablir avec un accompagnement sur mesure. »

Lancé en décembre 2019, Walmart Vriddhi propose un apprentissage numérique aux MPME via des modules en ligne et des séances de conseil individuelles pour développer des compétences commerciales afin de vendre en ligne en Inde et dans le monde entier. L’objectif est de responsabiliser 50 000 MPME sur cinq ans.

