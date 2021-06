Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

in

Technologie pour les MPME : Facebook a annoncé aujourd’hui son partenariat avec le fonds de capital-risque Stellaris Venture Partners pour faire évoluer les petites entreprises en leur fournissant des compétences numériques.

Le partenariat fait partie du programme d’incubateur de marque VC de la plate-forme de médias sociaux pour construire l’écosystème pour la croissance des PME dans le pays.

Pendant la pandémie, le programme VC Brand Incubator est devenu un événement virtuel de deux jours à partir d’un atelier physique d’une journée.

Dans le cadre du programme, Facebook s’est associé à plusieurs fonds de capital-risque pour fournir aux jeunes entreprises des compétences numériques et améliorer les principaux leviers de rentabilité tels que l’acquisition de nouveaux clients, la portée et l’engagement de la marque.

Le programme a été lancé il y a deux ans et depuis lors, a encadré plus de 200 petites entreprises à divers stades de leur croissance. Dans son avatar précédent, le programme s’est associé à neuf fonds de capital-risque tels que Stellaris Venture Partners, Fireside Ventures, Elevation Capital (de SAIF Partners), Surge (de Sequoia), DSG Consumer Partners, Matrix Partners, entre autres.

« Alors que les entreprises se déplacent en ligne à l’heure actuelle, le besoin d’une mise à niveau numérique en temps opportun devient encore plus urgente pour stimuler leur reprise et leur croissance », a déclaré Archana Vohra, directrice des petites et moyennes entreprises chez Facebook India.

La dernière édition du programme d’incubateur de marque VC est axée sur la santé et le bien-être, le commerce électronique et les biens de consommation emballés.

