Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Crédit et financement pour les MPME : La plate-forme financière commerciale basée au Royaume-Uni, Tide, a annoncé aujourd’hui son incursion sur le marché indien avec un engagement à investir plus de 1 000 crores de roupies en Inde au cours des cinq prochaines années.

L’Inde est le premier marché international de Tide où elle souhaite exploiter le marché des PME inexploité et mal desservi en leur offrant des services financiers et administratifs.

« Tide s’engage à servir le secteur des PME indiennes en croissance de 64 millions et aidera à libérer le véritable potentiel des petites entreprises indiennes, a déclaré son PDG Oliver Prill à propos de l’expansion en Inde.

« En Inde, nous aspirons à servir 20 lakhs de PME en Inde au cours des cinq prochaines années », a déclaré Gurjodhpal Singh, PDG de Tide India.

Tide proposera quatre gammes de produits : les paiements (tels que les comptes bancaires, les UPI, les cartes, etc.), le crédit, les services aux entreprises (tels que la fiscalité, la facturation électronique, la paie) et les services financiers (tels que les assurances). Ces services seront proposés aux PME via le propre produit de Tide et via plusieurs partenariats avec des sociétés Internet, des startups et des acteurs de la technologie financière, a déclaré son PDG indien Singh.

Il a ajouté : « Tide se concentrera principalement sur les PME qui souhaitent passer d’un secteur non organisé à un secteur organisé et tirer parti de la numérisation, de la TPS et de plusieurs autres outils en ligne pour entrer dans le paysage formel.

Tide a précédemment annoncé sa collaboration avec son premier partenaire bancaire, RBL Bank, pour fournir l’infrastructure de compte bancaire où les PME auront la possibilité d’ouvrir des comptes courants et d’épargne via la plate-forme Tide.

L’entreprise prévoit également de créer plus de 1 000 emplois dans ses bureaux d’Hyderbad et de Gurgaon. Ces postes couvriront une grande variété de rôles, notamment le développement de produits, le développement de logiciels, le marketing, le risque et la conformité et le support aux membres. Tide compte déjà 200 employés, dont la plupart sont basés dans son centre technologique d’Hyderabad.

Fondée en 2015 et lancée en 2017, Tide, basée à Londres, compte plus de 350 000 PME membres au Royaume-Uni.

