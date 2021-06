Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

in

Après le début de la pandémie en mars de l’année dernière, Zomato avait introduit des services d’épicerie sur l’application, mais l’avait interrompue après que le secteur de la livraison de nourriture se soit remis en forme.

Zomato a demandé l’approbation de la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour son investissement proposé dans Grofers.

“Le formulaire de notification est déposé en relation avec l’acquisition proposée par Zomato d’une participation d’environ 9,3% dans chacun de Grofers India et HoT (Hands on Trades Private Ltd) ainsi que certains droits dans chacune des cibles (transaction proposée)”, Zomato dit dans son dépôt auprès de la CCI.

“La transaction proposée n’aura aucun impact sur le paysage concurrentiel de tout marché pertinent potentiel en Inde, de quelque manière que ce soit”, ajoute le dossier.

Grofers India, la société mère de l’e-épicier basée à Singapour, Grofers International, et HoT, une entité de vente en gros détenue par la société mère, ont été collectivement appelées la cible. Le dossier mentionne que HoT est engagé dans le commerce de gros B2B avec des marchands tiers.

Zomato et Grofers n’ont pas répondu aux questions de FE.

Selon les rapports, Zomato et Tiger Global injecteront collectivement environ 120 millions de dollars dans Grofers avec Zomato, lié à l’introduction en bourse, apportant la plus grande partie du capital. L’investissement devrait valoriser Grofers à environ 1 milliard de dollars, ce qui lui donne le statut de licorne, selon les rapports.

Dans un récent blog d’entreprise, le cofondateur et PDG de Grofers, Albinder Dhindsa, a mentionné que le « prochain tour de financement » de l’entreprise est sécurisé.

L’investissement de Zomato dans Grofers intervient à un moment où les services d’épicerie en ligne connaissent une forte demande. La pandémie a poussé plus de personnes à faire leurs courses en ligne et les analystes pensent que la tendance est là pour rester. Les experts du secteur affirment que l’Inde comptait environ 154 millions de foyers effectuant des transactions en ligne au 20 CY, dont 130 millions utilisaient déjà des plates-formes d’épicerie en ligne ou étaient prêts à essayer. Les villes de niveau deux et au-delà seront la prochaine frontière de croissance pour les acteurs du segment.

Le financement devrait donner à Grofers le soutien indispensable pour lutter contre la concurrence qui ne fait que s’intensifier. Le groupe Tata est le dernier entrant dans l’espace avec son acquisition d’une participation majoritaire dans son rival BigBasket. Les acteurs aux poches profondes Amazon, Flipkart et Reliance doublent déjà sur le segment qui est encore naissant et offre suffisamment de marge de croissance.

Les pertes totales de Grofers ont augmenté de plus de 40% en glissement annuel pour atteindre 637,49 crores de Rs au cours de l’année jusqu’au 31 mars 2020. La société a engagé des dépenses plus élevées qui se sont étendues à 814,29 crores de Rs au cours de l’exercice 20, contre 531,62 crores de Rs au cours de l’exercice 19. Les revenus d’exploitation, cependant, ont augmenté d’un peu plus de 135% en glissement annuel pour atteindre 165,27 crore de roupies au cours de l’exercice 20.

