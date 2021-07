Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

“Les entrepreneurs en herbe peuvent désormais créer leur entreprise tant qu’ils ont accès à un réseau de personnes qui leur font confiance, sans les tracas d’investissement, d’inventaire ou de gestion logistique”, a déclaré Flikpart.

Flipkart exploite l’espace croissant du commerce social avec le lancement de Shopsy, une application qui permet aux entrepreneurs individuels et aux petites entreprises de se lancer dans le commerce en ligne. La stratégie consiste à atteindre plus de consommateurs en tirant parti de la base de contacts des abonnés du service.

Les utilisateurs de Shopsy pourront partager des catalogues de produits proposés par les vendeurs Flipkart avec leur réseau de contacts via des plateformes de médias sociaux et des applications de messagerie. Pas moins de 15 crores d’articles dans des segments allant de la mode à l’électronique seront disponibles sur l’application, a déclaré Flipkart dans un communiqué.

Les utilisateurs enregistrés de Shopsy peuvent passer des commandes au nom de leurs clients potentiels et gagner des commissions sur les transactions. Le pourcentage de commission variera en fonction de la catégorie de produits.

“Les entrepreneurs en herbe peuvent désormais créer leur entreprise tant qu’ils ont accès à un réseau de personnes qui leur font confiance, sans les tracas d’investissement, d’inventaire ou de gestion logistique”, a déclaré Flikpart. La société vise à permettre numériquement à plus de 25 millions d’entrepreneurs via le service.

Le commerce social est en train de devenir un nouveau modèle de transaction pour les entreprises. Un déluge de smartphones bon marché et des tarifs de données abordables permettent aux consommateurs d’accéder facilement aux services sur Internet. WhatsApp, Facebook et Instagram, avec une portée collective de plus de 400 millions d’utilisateurs, permettent aux entreprises d’exploiter des clients potentiels. Là où le commerce social se démarque de plus en plus d’un modèle de marché de commerce électronique typique, c’est qu’il permet la découverte de produits et la conversation avec les marques en ligne. Il facilite la communication directe entre acheteurs et vendeurs. Les consommateurs peuvent opter pour des démonstrations de produits sous forme de vidéos, ce qui les aide à faire des choix conscients.

Le commerce social, qui représente aujourd’hui un marché de 1,5 à 2 milliards de dollars, est estimé à 20 milliards de dollars en seulement cinq ans et atteindra probablement près de 70 milliards de dollars d’ici 2030.

Prakash Sikaria, vice-président senior – croissance et monétisation, Flipkart, a déclaré : « Au cours des dernières années, Flipkart s’est engagé à contribuer à la création d’opportunités d’emploi directes et indirectes à travers le pays. Shopsy est lancé pour faire avancer cette vision. Désormais, les entrepreneurs utiliseront également le catalogue de Flipkart, les réseaux de livraison établis et l’infrastructure pour apporter fiabilité et vitesse.

Flipkart a expérimenté le modèle de commerce social. L’année dernière, la plate-forme indépendante 2GUD appartenant à Flipkart avait lancé 2GUD Local, un service qui permet aux magasins hors ligne locaux de présenter leurs produits aux consommateurs via des vidéos au format long.

Meesho et DealShare sont parmi les principaux acteurs opérant dans le segment du commerce social. L’espace a suscité beaucoup d’intérêt des investisseurs ces derniers temps. En avril, Meesho est entré dans le club des licornes avec une valorisation de 2,1 milliards de dollars après que SoftBank Vision Fund 2 a mené un investissement de 300 millions de dollars dans la société.

