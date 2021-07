Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Dans une demande de longue date des associations de l’industrie de la vente au détail et du commerce, le ministre des MPME Nitin Gadkari a annoncé aujourd’hui une définition révisée des MPME. Dans un tweet, il a annoncé que le ministère des MPME avait émis une ordonnance pour inclure les détaillants et les grossistes dans les MPME afin de leur étendre les avantages des prêts sectoriels prioritaires.

Gadkari a écrit dans un tweet : « Sous la direction du Premier ministre Shri Narendra Modi Ji, nous nous engageons à renforcer les MPME et à en faire des moteurs de croissance économique. Les directives révisées profiteront aux commerçants de détail et de gros de 2,5 Cr.

Les activités de commerce de gros et de détail étaient auparavant classées comme MPME, mais une notification au journal officiel datée de juin 2017 les a exclues du secteur des micro et petites entreprises. Sa justification était qu’elles ne sont ni des unités de fabrication ni des unités de service et, par conséquent, ne peuvent pas obtenir le mémorandum Udyog Aadhaar (appelé enregistrement des MPME).

Avec les directives révisées, les commerces de détail et de gros pourront désormais s’inscrire sur le portail d’enregistrement Udyam.

L’annonce a reçu une réponse positive de la part des associations de l’industrie. Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India (RAI), a déclaré qu’il s’agissait d’une décision historique qui apportera aux MPME du commerce de détail le soutien dont elles ont besoin pour survivre, se relancer et prospérer.

BCBhartia, président national et Praveen Khandelwal, secrétaire général de la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) ont déclaré que cette décision profiterait à plus de huit crores de petites entreprises du pays. Le CAIT soulève cette question depuis plus d’un an. Ils ont déclaré dans un communiqué de presse que “les commerçants pourront désormais bénéficier des financements requis des banques et des institutions financières dans le cadre des prêts sectoriels prioritaires”. Ils pourraient désormais également tirer parti de plusieurs autres programmes gouvernementaux pour les MPME.

