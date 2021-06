Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Selon les données du gouvernement, un total de 1,02 crore de MPME ont été enregistrées sous UAM après sa mise en œuvre en septembre 2015.

Le nombre d’enregistrements de MPME sur le portail d’enregistrement Udyam atteindra la marque de 1 crore des MPME enregistrées sous le mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) dans une période très probablement d’environ deux ans et demi ou trois ans à partir des 33 lakh actuels, Chambre PHD du président du comité MPME du commerce et de l’industrie, Mohit Jain, a déclaré à Financial Express Online lors d’une interaction. Mardi, les inscriptions sur le nouveau portail d’enregistrement des MPME, lancé en juillet 2020, avaient franchi la barre des 33 lakhs contre 30 lakhs au 16 mai 2021, selon les données disponibles du ministère des MPME. Un total de 1,02 crore MPME, selon les données du gouvernement, a été enregistré sous UAM après sa mise en œuvre en septembre 2015. Le nouvel enregistrement Udyam avait remplacé UAM en juin de l’année dernière à la suite de la révision par le gouvernement de la définition des MPME en mai. Avant l’UAM, les MPME devaient déposer le mémorandum de l’entrepreneur (EM) partie I auprès des centres industriels de district avant de créer le MPME et l’EM-II après avoir commencé le travail de production. Entre 2007 et 2015, 21 96 902 dépôts EM-II ont été enregistrés.

« L’enregistrement Udyam a amélioré la vitesse du processus d’enregistrement, car vous pouvez simplement le faire avec un seul numéro Aadhaar. Étant donné que le chiffre de 33 lakh a été atteint en environ 11 mois, le portail atteindra très probablement le nombre de 1 crore dans environ deux ans et demi ou trois ans – contrairement à environ cinq ans pour atteindre UAM. cette étape importante – en raison de la facilité d’inscription sur le nouveau portail. Mais les MPME qui n’en auront pas besoin dans leur routine quotidienne pourraient ne pas s’inscrire. C’est similaire à lier Aadhaar au mobile, je ne l’ai pas fait à moins que le gouvernement ne l’ait mandaté pour la vaccination contre Covid. Ils le feraient une fois qu’ils auraient dû demander un programme gouvernemental », a déclaré Jain à Financial Express Online lors d’une interaction.

Il est important de noter que la Reserve Bank of India (RBI) avait déclaré l’année dernière que les EM existants de la partie II et/ou les UAM de MPME obtenus avant le 30 juin 2020 resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021, même s’ils devaient s’inscrire avant le Mars sous Udyam Inscription le ou après le 1er juillet 2020. Cependant, avec maintenant 33 lakh inscriptions sur le nouveau portail, il n’est pas clair que combien de ces 33 lakh MPME sont de nouvelles entreprises et celles qui ont migré d’EM II et UAM . Jusqu’à présent, le gouvernement a cité le 73e cycle de l’enquête nationale par sondage (NSS) menée par le National Sample Survey Office au cours de l’exercice 2016 pour signaler qu’il y a 6,33 millions de MPME en Inde.

«Cet enregistrement de 33 lakh pourrait inclure de nouvelles MPME ainsi que celles qui ont migré à partir d’enregistrements UAM et EM II précédents alors que personne ne peut vérifier le nombre de 6,3 crore, ce n’est qu’une estimation que nous voyons. Le nouvel enregistrement vous indiquerait la taille de l’entreprise, la géographie, le secteur d’activité, etc., et quelles sont les micro, petites et moyennes unités sur la base de la définition révisée », a ajouté Jain.

Pendant ce temps, il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles les MPME ne s’inscrivent pas sur le nouveau portail, notamment une mauvaise sensibilisation ou un simple manque de volonté si elles n’ont pas fait face à des défis dus à la non-inscription dans leurs activités quotidiennes. Ainsi, l’idée de consolider les données des MPME dans le pays via le nouveau portail nécessite une poussée plus stricte de la part du gouvernement afin de cartographier la planification, la structuration et la mise en œuvre de ses différents programmes et d’enregistrer son impact sur les MPME.

« Le problème majeur est la dissipation des connaissances à ce sujet parmi les MPME sur la façon de s’y prendre. Ils n’en sont probablement pas conscients et au quotidien, cela ne fait pas beaucoup de différence pour eux. Au cas où il y aurait une disposition telle que vous ne pourrez pas déposer votre bilan ou demander votre prêt bancaire, etc., à moins que vous ne soyez inscrit sur ce portail, cela aiderait », a déclaré Jain. Le nouveau portail est une plate-forme d’auto-déclaration sans papier et gratuite qui extrait automatiquement les détails liés au PAN et à la TPS sur l’investissement dans l’entreprise lors de l’enregistrement, car il est intégré aux systèmes d’impôt sur le revenu et GSTIN. Les MPME reçoivent un numéro d’enregistrement permanent et un certificat post-enregistrement.

