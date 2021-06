Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Le poinçonnage est une certification de pureté des métaux précieux et était de nature volontaire jusqu’à présent.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Plus de deux mois accordés aux fabricants, grossistes et détaillants de bijoux en or pour la mise en œuvre du poinçonnage obligatoire sans pénalité est suffisant pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du secteur, selon l’organisme industriel India Bullion et Association des bijoutiers (IBJA). « Un délai de deux mois est suffisant pour que les MPME marquent leurs produits. Alors que tout le Sud ne vend déjà que des bijoux de marque, le défi concerne les entreprises du Nord du pays. Certes, vous disposez de deux mois pour vous conformer à la commande mais vous ne pourrez vendre que des bijoux de marque. De plus, étant donné que le gouvernement avait récemment accordé la prolongation à deux reprises au milieu de la crise de Covid, le temps accordé maintenant est suffisant », a déclaré Prithviraj Kothari, président d’IBJA à Financial Express Online.

Le gouvernement avait annoncé mardi le poinçonnage obligatoire des bijoux en or vendus à partir du 16 juin 2021 en commençant par 256 districts du pays qui disposent de centres de dosage et de poinçonnage. Cependant, afin de permettre aux entreprises de disposer de suffisamment de temps pour poinçonner leur stock, le gouvernement avait décidé de ne pas les pénaliser avant fin août 2021. Le poinçonnage est une certification de pureté des métaux précieux et était jusqu’à présent de nature volontaire. « Le timing est maintenant assez bon, mais nous voudrions que le poinçonnage soit au point de vente au lieu des stocks disponibles. Cela signifie que nous devons marquer le stock qui est vendu par les grossistes ou les fabricants aux détaillants au lieu du stock entier. Nous l’avions également proposé au gouvernement », a déclaré à Financial Express Online Saiyama Mehra, directeur d’Unique Chains et vice-président du All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC).

Les MPME et autres entreprises du secteur ont bénéficié d’une aide temporaire le mois dernier après que le tribunal de Nagpur de la Haute Cour de Bombay a ordonné au Bureau of Indian Standards (BIS) d’éviter de prendre des mesures coercitives contre les bijoutiers jusqu’au 14 juin 2021, qui ne sont pas en mesure de se conformer à la réglementation du poinçonnage obligatoire d’ici le 1er juin 2021. Le gouvernement avait annoncé en novembre 2019 le poinçonnage obligatoire à partir du 15 janvier 2021, mais la date limite a été reportée au 1er juin et au 15 juin, car les bijoutiers avaient cherché à passer au poinçonnage et à s’enregistrer. eux-mêmes avec la BRI au milieu de la pandémie. La requête en sursis aux bijoutiers a été déposée par GJC.

En plus d’autoriser les bijoutiers à vendre 14, 18 et 22 carats de bijoux en or, le gouvernement a également autorisé le poinçonnage de 20, 23 et 24 carats d’or supplémentaires mardi. Dans un communiqué, le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique a déclaré qu’au cours des cinq dernières années, le nombre de centres de dosage et de poinçonnage dans le pays est passé de 454 à 945, dont 940 centres sont opérationnels tandis que 84 d’entre eux ont été mis en place dans le cadre d’un programme de subventions gouvernementales dans divers districts. Actuellement, ces centres peuvent marquer 1 500 articles par jour alors que la capacité de marquage annuelle estimée des centres est de 14 crores d’articles. À l’heure actuelle, seuls 30% des bijoux en or indiens sont poinçonnés tandis que, selon le World Gold Council, l’Inde compte environ 4 lakhs de bijoutiers, dont seulement 35 879 sont certifiés BIS.

L’exercice de poinçonnage vise à améliorer la crédibilité des bijoux en or et à accroître la satisfaction de la clientèle grâce à l’assurance par un tiers de la pureté du métal. Le ministère a déclaré que cette décision contribuerait à développer l’Inde en tant que principal centre de marché de l’or dans le monde. « Le code d’identification unique (UID) (pour la traçabilité du bijoutier) entrera également en vigueur dans un certain temps, ce qui renforcera la transparence et aidera à attirer les investissements étrangers. L’Inde est une plaque tournante de la fabrication de bijoux, mais la pureté a été un problème », a ajouté Kothari.

