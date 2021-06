Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Le déploiement du crédit aux micro et petites entreprises (MPE) indiennes avait connu une baisse après l’épidémie de Covid l’année dernière ainsi qu’après la deuxième vague de cette année.

Crédit et financement pour les MPME : Le prêteur numérique aux petites entreprises Lendingkart a déclaré mercredi avoir déboursé 1 198 crores de roupies à 17 000 MPME au cours de l’exercice 21 alors qu’il annonçait les résultats de l’année pandémique. La société financière non bancaire a déclaré avoir enregistré une croissance de 70% au cours de l’exercice, avec un bénéfice d’exploitation atteignant Rs 96 crores par rapport à Rs 56 crores pour l’exercice précédent, enregistrant un rendement de 4,2% des actifs. Lendingkart a terminé l’exercice 21 avec un chiffre d’affaires de 490 crores de Rs et le maintien d’actifs sous gestion (AUM) d’environ 2 500 crores de Rs. Lancé en 2014, Lendingkart a jusqu’à présent soutenu 1,2 lakhs de MPME avec des décaissements de crédit cumulés d’environ Rs 6 500 crores.

« Suite à une position plutôt conservatrice, Lendingkart a ralenti les décaissements au cours du premier semestre de l’exercice, tandis que les demandes de MPME ont continué à être reçues pendant la période difficile. Notre société mère technologique a également profité de cette opportunité de la période de ralentissement pour investir dans des capacités technologiques telles que la préparation à un stade avancé pour entrer dans l’écosystème des agrégateurs de comptes, en améliorant l’expérience de nos partenaires omnicanaux via la plate-forme xlr8, le parcours de prêt sans contact et sans contact des capacités de modèle de prêt à ses partenaires de co-prêt à grande échelle », a déclaré Harshvardhan Lunia, cofondateur et PDG de Lendingkart à Financial Express Online.

Le déploiement du crédit aux micro et petites entreprises (MPE) indiennes avait connu une baisse après l’épidémie de Covid l’année dernière ainsi qu’après la deuxième vague de cette année. Selon les données du bulletin mensuel de la Reserve Bank of India, la croissance d’une année sur l’autre du déploiement du crédit bancaire brut aux MPE en mars avait plongé à son plus bas niveau, au milieu de la deuxième vague de Covid, depuis mai de l’exercice 2020-21. L’encours de crédit au 26 mars 2021, pour le secteur des MPE, s’élevait à Rs 11,07 lakh crore – en hausse de seulement 2,5% par rapport à Rs 10,8 lakh crore en mars 2020, selon le bulletin mensuel de la Reserve Bank of India. Cependant, la croissance du crédit en mars 2021 était en baisse par rapport à une croissance de 6,9% en glissement annuel en février 2021 et au plus bas depuis une croissance de 1,5% en glissement annuel en mai 2020.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La chute de 7,7% en mars de l’année dernière à 3,3% en avril avait reflété l’impact précoce probable de l’évasion de Covid. De même, la baisse actuelle a suivi la deuxième vague qui avait commencé à frapper en février. La croissance du crédit avait rebondi à 6,5% en juin de l’année dernière après deux mois de baisse.

Lendingkart a déclaré qu’il avait également mis de côté des tampons supplémentaires importants pour faire face aux éventualités liées à la pandémie à l’avenir. La croissance de l’exercice 21 a été soutenue par ses investisseurs et ses prêteurs, notamment des banques du secteur public telles que la State Bank of India, la Punjab National Bank, la Bank of Maharashtra, l’Indian Bank, la Bank of India, des institutions financières telles que SIDBI, NABARD et également des IFD internationales telles que FMO et Symbiotics ont augmenté d’environ 1 300 crores de roupies au cours de l’exercice 21.

“Nous visons maintenant à intégrer environ 10 000 MPME au cours du prochain trimestre, étant donné qu’après la deuxième vague, de nombreuses petites entreprises sont prêtes à adopter le mode de fonctionnement numérique”, a ajouté Lunia. Au milieu de Covid, tout ce qui était axé sur la technologie est devenu un choix automatisé pour les marchés, notamment l’éducation en ligne, le fitness, le commerce électronique ou la banque, etc. par rapport à la période de confinement post-pandémie correspondante l’année dernière.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.