Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Facilité de faire des affaires pour les MPME : En vue de lutter contre la deuxième vague de la pandémie, la Banque de réserve de l’Inde a annoncé le 5 mai 2021 le « Cadre de résolution 2.0 pour les actifs stressés liés au COVID des particuliers, des petites entreprises et des MPME, qui est une version étendue de la résolution Cadre pour le stress lié au COVID-19. Les MPME dont l’exposition globale aux établissements de crédit s’élève à 25 crores de roupies et qui étaient classées comme standard au 31 mars 2021, peuvent bénéficier de ce plan de restructuration sans être déclassées dans une autre catégorie d’actifs et peuvent ainsi conserver la prestigieuse qualité « Standard ».

Invocation et mise en œuvre

Les bénéficiaires des MPME qui n’ont pas profité de la restructuration au titre du cadre 1.0 conformément aux circulaires RBI du 11.02.2020 et du 01.01.2019 sur le « secteur des MPME – Restructuration des avances » sont éligibles pour l’invocation de ce régime avant le 30.09.2021. Un délai extrêmement court de 90 jours est accordé pour la mise en œuvre du plan ce qui est peut-être préjudiciable aux intérêts des PME. Encore une autre caractéristique permettant la mise à niveau des comptes qui peuvent avoir glissé dans la classification NPA entre le 01.04.2021 et la date de mise en œuvre en qualité « Standard » pourrait inciter le secteur des MPME. Mais dans le même temps, le mandat de provisionnement de 10 pour cent pour les prêteurs pourrait les dissuader d’exploiter le système.

Prérogative des MPME

Étant donné que le cadre est spécifiquement conçu pour le stress induit par Covid, l’éligibilité / la décision de restructuration doit être prise indépendamment par chaque établissement de crédit dans les 30 jours conformément à leurs prochaines politiques approuvées par le conseil d’administration, ce qui élargira ainsi l’arène ou la portée de la restructuration comme les prêteurs sont censés prendre des décisions individualistes indépendamment des décisions d’invocation prises par d’autres prêteurs. La restructuration à multiples facettes des prêts de différents prêteurs peut être considérée comme une partie lucrative du cadre.

Examen des limites

Les bénéficiaires qui ont profité de la restructuration en vertu des circulaires précédentes des MPME reçoivent également un cadeau dans le contexte où ils peuvent demander un examen ou une réévaluation unique des limites du fonds de roulement sanctionnées ou de la puissance de tirage sans être jetés dans l’ombre de la restructuration bien que les limites réévaluées seraient faire l’objet de révisions et de renouvellements périodiques.

Rapport de crédit

Étant donné que les assouplissements du score CIBIL ou les autres exemptions relatives aux agences de notation de crédit sont fortement poussés par le secteur des petites entreprises à la suite de la pandémie, le cadre apporte un peu de répit car les comptes restructurés dans le cadre du régime seront intitulés comme « restructuré en raison de COVID19 » aux fins de la transmission d’informations aux agences de notation de crédit. En révisant et en réévaluant les facilités de fonds de roulement existantes, les emprunteurs éligibles peuvent donc viser à investir et poursuivre leur exploitation sans craindre de perdre en termes de financement.

Petites entreprises autres que les MPME

Certains allègements accordés aux petites entreprises, y compris celles engagées dans le commerce de détail et de gros, mais à l’exclusion de celles classées comme MPME, sont prévus pour mettre en œuvre des plans de résolution concernant leurs expositions de crédit. Les entités qui n’ont pas utilisé le Framework 1.0 et où, au 31.03.2021, elles étaient classées comme « Standard » et avaient une exposition globale ne dépassant pas Rs.25 crore peuvent se prévaloir du Framework 2.0.

Toutefois, dont les plans de résolution avaient été mis en œuvre au titre du Framework 1.0, les établissements de crédit sont autorisés, à titre ponctuel, à revoir les limites du fonds de roulement sanctionnées et peuvent également modifier leurs plans de restructuration en allongeant la période de moratoire ou en prolongeant les durée résiduelle jusqu’à deux ans. Les petites entreprises peuvent désormais restructurer leurs prêts existants sans déclassement de leur classification d’actifs, elles resteront sous la classification STANDARD et même les financements provisoires pourront être fournis à ces PME sous forme de crédit supplémentaire contrairement au cas des MPME.

Route non empruntée

Bien que ces efforts soient déployés dans le but de résoudre plus rapidement le stress en fournissant un calendrier spécifique pour l’invocation, la mise en œuvre et même pour la transmission de la décision aux emprunteurs intéressés. RBI est certainement attentif aux exigences du secteur des petites entreprises, mais la situation en temps réel exige des mesures supplémentaires pour résoudre les problèmes pratiques. Dans ce contexte, un nouveau critère exclusif de classification des actifs pour les MPME ou une provision pour un financement intérimaire ou des comptes de facilité de crédit pour certains emprunteurs MPME éligibles ou une facilitation pour l’extension de nouveaux financements aux comptes en difficulté, etc. peuvent apporter honneur et respect envers les stratégies gouvernementales dans ces temps sordides.

Conclusion

Les efforts déployés conformément à la situation actuelle en introduisant de tels allègements pour les MPME, la RBI renforcera et renforcera sans aucun doute l’économie indienne, car les MPME jouent un rôle louable en contribuant à la construction de notre économie. Cela motivera les petites entreprises et les MPME à développer leur activité sans se soucier du dénuement financier qui leur est causé en raison de la pandémie.

Anjali Jain est l’associée du cabinet d’avocats Areness. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

