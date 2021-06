Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

BrowserStack affirme avoir plus que triplé sa base d’employés à plus de 750 dans sept pays et ouvert dix nouveaux centres de données dans le monde au cours des trois dernières années.

La plate-forme de test de logiciels BrowserStack a annoncé mercredi avoir levé un nouveau financement de 200 millions de dollars dirigé par Bond à une valorisation de 4 milliards de dollars, rejoignant la ligue croissante des licornes locales. Fondée en 2011 par Ritesh Arora et Nakul Aggarwal, la société possède des bureaux à Mumbai, New York, Dublin et San Francisco.

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série B de la start-up SaaS (logiciel en tant que service), a également vu la participation d’Insight Partners et du bailleur de fonds existant Accel. La société déploiera le capital pour financer des acquisitions stratégiques, élargir son offre de produits et poursuivre sa croissance.

En 2018, la start-up avait obtenu un financement de série A de 50 millions de dollars auprès d’Accel.

Les produits de BrowserStack aident les développeurs à créer des logiciels sans bogues pour les près de 5 milliards d’internautes qui accèdent aux sites Web et aux applications mobiles via des environnements numériques variés – appareils, navigateurs, systèmes d’exploitation et versions. La société fournit aux développeurs un accès à une plate-forme cloud qui leur permet de tester de manière exhaustive leurs sites Web et leurs applications mobiles, remplaçant ainsi la nécessité pour les équipes de posséder et de gérer une infrastructure de test interne. La startup compte parmi ses clients Google, Amazon, Microsoft, Twitter, Tesco, IKEA et Spotify.

“Nous allons redoubler d’efforts pour résoudre les nouveaux problèmes des développeurs dans l’espace des tests DevOps”, a déclaré le co-fondateur et PDG Ritesh Arora dans un communiqué. « Nous allons accélérer la vitesse à laquelle nous commercialisons de nouveaux produits grâce à des acquisitions et à des investissements dans nos équipes de produits et d’ingénierie. Nous voulons réaliser notre vision de devenir l’infrastructure de test pour Internet », a déclaré Arora.

BrowserStack affirme avoir plus que triplé sa base d’employés à plus de 750 dans sept pays et ouvert dix nouveaux centres de données dans le monde au cours des trois dernières années.

Selon IDC, le marché mondial du SaaS devrait dépasser les 276 milliards de dollars d’ici l’exercice 24. Le Credit Suisse a récemment écrit dans son rapport sur 100 licornes, l’émergence et l’adoption de nouvelles technologies telles que le cloud, le mobile, la RPA, l’IA et autres au cours des 5 à 10 dernières années a non seulement facilité la pénétration accrue du modèle commercial SaaS, mais aussi apporté de nouveaux verticaux/domaines où le SaaS peut être déployé. «Par exemple, la cybersécurité, les API, l’analyse sont devenus des domaines d’intérêt émergents pour les entreprises SaaS», a observé Credit Suisse.

