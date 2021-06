Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

KVIC avait lancé sa place de marché de commerce électronique au début de l’année après l’avoir exécuté en mode bêta pendant quatre mois.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Malgré la pandémie, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) a déclaré jeudi avoir enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré au cours de l’exercice 2020-21. KVIC a enregistré une croissance de 7,71 % de son chiffre d’affaires annuel brut à 95 741,74 crores de Rs contre 88 887 crores de Rs au cours de l’exercice 20, a annoncé la commission dans un communiqué du ministère des MPME, alors même que les activités de production ont été suspendues pendant plus de trois mois lors du verrouillage de l’année dernière annoncé le 25 mars. “Pendant cette période, toutes les unités de production et les points de vente de Khadi sont également restés fermés, ce qui a gravement affecté la production et les ventes”, a déclaré le ministère.

« Il y avait beaucoup de commandes gouvernementales que nous avions reçues l’année dernière. Alors que pendant la pandémie il n’y avait pas eu de vente mais nous avions lancé la vente en ligne qui a soutenu notre croissance. De plus, après l’ouverture des points de vente khadi l’année dernière, un marketing agressif a été entrepris et les clients ont également commencé à accepter les produits locaux », a déclaré Vinai Kumar Saxena, président de KVIC à Financial Express Online.

KVIC a ajouté que la production globale des secteurs du khadi et de l’industrie villageoise au cours de l’exercice 21 a connu une croissance de 101 pour cent par rapport à l’exercice 16, tandis que les ventes brutes au cours de cette période ont augmenté de 128,66 pour cent. La commission a motivé le lancement du portail électronique Khadi, des masques Khadi, des chaussures Khadi, de la peinture Khadi Prakritik, des désinfectants pour les mains Khadi, etc., la mise en place d’un nombre record de nouvelles unités PMEGP, de nouveaux clusters SFURTI, la poussée du gouvernement vers Swadeshi et les accords de KVIC avec forces paramilitaires pour la fourniture de provisions pour un chiffre d’affaires accru. La production du secteur de l’industrie villageoise est passée de 65 393,40 crores de Rs au cours de l’exercice 20 à 70 329,67 crores de Rs au cours de l’exercice 21. De même, les ventes de produits de l’industrie villageoise se sont élevées à 92 214,03 crores de Rs au cours de l’exercice 21 contre 84 675,29 crores de Rs au cours de l’exercice 20.

«Nous avons ajouté plus de 527 nouvelles institutions Khadi et distribué plus de 50 000 nouveaux charkhas (aux artisans) et environ 10 000 métiers à tisser qui ont contribué à la production. Bien que l’impact de la deuxième vague soit là, nous planifierons la croissance une fois le verrouillage levé. L’année dernière, plus de 28 masques lakh ont été vendus alors que chaque point de vente avait vendu 2 000 à 3 000 masques par jour. En outre, l’appel constant du gouvernement à adopter le khadi a contribué à la croissance », avait déclaré Saxena.

Cependant, la production et les ventes dans le secteur du khadi ont chuté alors que les activités de filature et de tissage à travers le pays ont été durement touchées pendant la pandémie, a ajouté le ministère. Alors que la production a baissé à Rs 1904,49 crores contre Rs 2292,44 crores au cours de l’exercice 20, les ventes se sont contractées à Rs 3527,71 au cours de l’exercice 21 contre Rs 4211,26 crore l’année précédente. KVIC avait lancé son marché de commerce électronique au début de cette année après l’avoir exécuté en mode bêta pendant quatre mois avec des produits dans 58 catégories, notamment l’épicerie, les chaussures, les vêtements, les médicaments à base de plantes, les épices, etc. Le portail bêta avait jusqu’à présent servi plus de 22 000 clients », avait déclaré Saxena à Financial Express Online lors d’une précédente interaction.

