Webinaires d’affaires, Webinaire MPME par des entrepreneurs

Flipkart Wholesale a déclaré avoir également lancé des solutions de crédit à court terme sans garantie à ses membres pour les besoins en fonds de roulement en partenariat avec les banques et les prêteurs fintech. (photo .)

Le marché interentreprises de Flipkart lié à l’introduction en bourse – Flipkart Wholesale, qui a été lancé en septembre de l’année dernière avec l’acquisition de l’activité de vente en gros de Walmart en Inde, qui exploitait 29 magasins de gros Best Price cash-and-carry, a rapporté lundi une multiplication par trois de l’adoption du commerce électronique parmi ses membres kirana. Au service de plus de 1,5 million de membres, dont des kiranas, des hôtels, des restaurants et des cafétérias, ainsi que des bureaux et des institutions, Flipkart Wholesale et l’entreprise Best Price cash-and-carry ont déclaré que la croissance s’est produite parmi les petits kiranas des villes de niveau II et de niveau III entre Janvier 2021 et juin 2021. Flipkart Wholesale a ajouté qu’un client sur trois effectue désormais des transactions en ligne via l’application et le site Web Best Price.

Kiranas et les dépanneurs de quartier sont devenus le champ de bataille des plateformes de commerce électronique et d’épicerie comme Flipkart, Amazon, BigBasket, Grofers, JioMart, etc., notamment pendant la période de Covid. Le changement de comportement des consommateurs vers les achats en ligne par rapport aux canaux traditionnels hors ligne a poussé ces plateformes à renforcer leurs capacités à intégrer la majorité des kiranas. À l’heure actuelle, Bigbasket, Grofers et JioMart font partie des principales plates-formes, qui concurrencent Flipkart Supermart, dans le secteur vertical de l’épicerie et/ou des produits de première nécessité.

« Flipkart Wholesale repose sur la proposition de valeur fondamentale d’apporter la prospérité aux kiranas indiens en facilitant leurs activités grâce à la technologie. Tous nos efforts visent à aider les petites entreprises qui sont devenues autonomes à adopter le commerce électronique pour effectuer des achats », a déclaré Adarsh ​​Menon, vice-président principal et responsable de Flipkart Wholesale dans un communiqué. La société a revendiqué une croissance de 2 fois du nombre de membres dans les catégories de produits laitiers et de produits frais au meilleur prix, tandis que la base de membres pour les catégories d’articles de papeterie et d’appareils électroniques a également doublé.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Flipkart Wholesale avait introduit le mois dernier le mode de paiement contre remboursement à tous les membres Best Price qui commandent via l’application Best Price. La société a déclaré qu’elle avait également lancé des solutions de crédit à court terme sans garantie à ses membres pour les besoins en fonds de roulement en partenariat avec les banques et les prêteurs fintech. Kiranas peut obtenir jusqu’à 14 jours de crédit sans intérêt de Rs 10 000 à Rs 25 lakh.

Les épiceries et les commerces de gros sont parmi les domaines clés pour Flipkart. Lors de la conférence virtuelle DbAccess Global Consumer Conference 2021 de la Deutsche Bank, Judith McKenna, présidente et chef de la direction de Walmart International, a déclaré que « l’un des domaines d’investissement, cependant, que nous faisons contre cela est dans le commerce de gros, qui sert les petits, des entreprises de taille moyenne… mais vous avez aussi une entreprise d’épicerie naissante. La pénétration de l’épicerie en Inde est massivement faible, accélérée par Covid. Nous venons d’agrandir notre bureau là-bas et c’est l’un des rares domaines où Walmart peut vraiment aider et soutenir en termes d’apprentissage pour travailler avec cela.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.