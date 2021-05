WEC Spa 6-Hours: Toyota remporte la première course de l’ère de l’hypercar

L’équipage n ° 8 de Toyota Gazoo Racing, composé de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazuki Nakajima, a remporté samedi la toute première victoire en Hypercar aux Total 6 Heures de Spa-Francorchamps.

Buemi a emmené le tout nouveau Toyota GR010-Hybrid au drapeau à damier après une course mouvementée qui a vu le trio se battre contre deux pénalités distinctes pour remporter un intrigant ouverture de la saison FIA WEC 2021.

Ils ont affronté un défi tout au long de la course de la part de la sœur Toyota de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose-Maria Lopez et de l’Alpine A480-Gibson.

Les trois engagés Hypercar ont mené pendant la course effrénée de six heures, mais c’est le n ° 8 qui est sorti vainqueur lorsque plusieurs problèmes ont été rencontrés par la machine n ° 7.

Celles-ci comprenaient une excursion hors piste, un contact avec la Porsche 911 RSR-19 n ° 91 et un bref arrêt en piste qui a forcé une réinitialisation du système. Mais Kamui Kobayashi était toujours en mesure de remporter des points en troisième position et de compléter le tout premier podium Hypercar.

Seabstien Buemi, pilote vétéran de Toyota, a déclaré: «C’est formidable de remporter la première course de l’ère Hypercar. De toute évidence, il y avait beaucoup de pression sur nos épaules. La voiture n ° 7 avait la pole position et c’est incroyable que nous ayons réussi à remporter la victoire avec la voiture n ° 8; Je suis vraiment heureux que nous ayons réussi cela.

«C’était un grand défi et l’équipe a travaillé très dur ces dernières semaines avec de nombreux tests. C’était une victoire bien méritée de la part de tout le monde. Mais nous savons également que nous devons nous améliorer sur de nombreux aspects différents et ce n’est que le début.

«Il est maintenant temps de célébrer un peu avant de reprendre rapidement le travail car il y a beaucoup à faire», a ajouté Buemi.

L’équipe Alpine Elf Matmut a couru une excellente course pour combattre les Toyotas tout au long avec Andre Negrao, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere qui ont tous mené de solides relais dans une impressionnante première catégorie pour l’équipe de France.

LMP2: United Autosports USA domine

En LMP2, l’équipe de United Autosports USA a remporté une victoire décisive avec Filipe Albuquerque, Phil Hanson et Fabio Scherer se combinant pour vaincre leur opposition.

Les champions en titre ont donné un avis d’intention en dépassant toutes les séances d’essais et de qualification avant la course avant que Hanson et Albuquerque ne construisent une solide avance afin que la recrue du WEC consolide l’écart et remporte une première victoire.

JOTA a terminé deuxième et troisième de la catégorie après que ses deux voitures aient grimpé furtivement dans l’ordre. Le trio n ° 28 de Sean Gelael, Tom Blomqvist et Stoffel Vandoorne semblait prêt pour une excellente position de deuxième, mais a été contraint de prendre une pénalité en fin de course pour contact avec l’Alpine Hypercar.

Cela a permis à la Jota Oreca-Gibson n ° 38 de Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa et Anthony Davidson de prendre la deuxième place dans les derniers instants de la course.

La formation de Racing Team Nederland, composée de Giedo van der Garde, Frits Van Eeerd et Job Van Uitert, a terminé quatrième et a également remporté le tout premier trophée LMP2 Pro / Am.

Les favoris locaux, l’équipe WRT, étaient engagés dans le podium lors de leurs débuts en WEC, mais ont été contraints de faire un long arrêt aux stands après un problème d’embrayage à la quatrième heure.

LMGTE Pro: victoire dominante pour Porsche

Les TOTAL 6 Heures de Spa Francorchamps ont également été marquées par de nombreuses actions dans les catégories LMGTE Pro et Am.

Cependant, dans la catégorie LMGTE Pro, ce sont Kevin Estre et Neel Jani qui ont dominé avec une victoire feu au drapeau dans la Porsche 911 – RSR n ° 92.

Il s’agit de la deuxième victoire consécutive du Porsche GT Team à Spa et de la cinquième victoire d’Ester en WEC. Pendant ce temps, le retour du WEC, Jani, a fait un retour de rêve en remportant sa cinquième victoire dans la série – la première du pilote suisse depuis Le Mans en 2016.

La Ferrari 488 GTE Evo AF Corse n ° 51, pilotée par Alessandro Pier Guidi et James Calado, a terminé deuxième, à 35 secondes de la Porsche victorieuse de sa catégorie. La sœur Ferrari n ° 52, conduite par Miguel Molina et Daniel Serra, a remporté la dernière place sur le podium.

Le Britannique Oliver Gavin a signé une incroyable carrière de 30 ans en course avec une quatrième place – le légendaire pilote de voiture de sport et coéquipier Antonio Garcia a fait un effort solide avec la Chevrolet Corvette C8.R à ses débuts sur le sol européen.

Dans l’heure de clôture de la course, la Porsche 911 RSR-19 n ° 91, conduite par Gimmi Bruni et Richard Lietz, a perdu du temps après avoir percuté la Toyota n ° 7, entraînant une crevaison. L’équipe a également été sanctionnée par une pénalité au volant pour les limites de la piste. Ils ont finalement terminé cinquième, à 20 secondes de la Corvette.

LMGTE Am: AF Corse Ferrari triomphe au milieu du drame

La catégorie LMGTE Am n’a jamais été à court de drame, mais c’est la Ferrari 488 GTE Evo AF Corse n ° 83 pilotée par François Perrodo, Nicklas Nielsen et le nouveau venu Alessio Rovera qui a finalement franchi la ligne d’arrivée en premier.

Les champions de la catégorie en titre ont terminé 44 secondes d’avance sur l’Aston Martin Vantage n ° 33 TF Sport partagée par Ben Keating, Dylan Pereira et Felipe Fraga. La formation italienne Cetilar Racing a complété le podium, la Ferrari bénéficiant d’un Full Course Yellow pour grimper à la troisième place malgré un contact avec la n ° 1 Richard Mille LMP2 plus tôt dans la course.

La Dempsey-Proton n ° 88 semblait prête à compléter le podium pour assurer trois constructeurs différents dans les trois premières places, mais une pénalité tardive a laissé tomber la Porsche 911 RSR – 19 hors de la compétition, le trio finissant finalement cinquième. La quatrième place revient à la Ferrari n ° 54 AF Corse.

Ni les n ° 46 ni les n ° 56 Team Project 1 n’ont pris le départ de la course d’aujourd’hui. Egidio Perfetti a franchi la barrière à Raidillon lors des qualifications d’hier, les dommages de la structure de la coque à l’arrière gauche de sa Porsche 911 RSR – 19 n’ont pas pu être réparés à temps.

La Porsche 911 RSR-19 de GR Racing n’a pas non plus pu prendre le départ de la course d’aujourd’hui après que Michael Wainwright s’est écrasé pendant le hors-jeu, endommageant la voiture n ° 86 seulement 10 minutes avant la chute du drapeau vert.

Cliquez ICI pour les résultats de la course. Cliquez ICI pour le classement provisoire. Le prochain dans le calendrier FIA WEC est Portimao au Portugal (11-13 juin)