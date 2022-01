WeChat Pay annonce son soutien au yuan numérique chinois

L’application WeChat de Tencent Holdings, la plus grande application de messagerie de Chine et l’un des paiements les plus populaires du pays, a commencé à prendre en charge la monnaie numérique de la banque centrale chinoise (CBDC). Un rapport a publié cette nouvelle aujourd’hui, notant que les utilisateurs de l’application ont désormais la possibilité de payer avec l’e-CNY (yuan numérique).

Selon le rapport, les utilisateurs de WeChat devront effectuer une vérification d’identité via l’application e-CNY, une application de portefeuille numérique en yuan créée par l’Institut de recherche numérique de la Banque populaire de Chine (PBoC). Une fois cette fonctionnalité activée, les utilisateurs peuvent envoyer, recevoir ou payer en utilisant e-CNY.

Grâce à cette décision, WeChat aidera le gouvernement chinois à acquérir rapidement une large base d’utilisateurs pour sa CBDC. L’application WeChat revendiquerait une myriade de services et plus d’un milliard d’utilisateurs, des exploits qui lui ont valu le surnom de méga application. L’application compte plus de 800 millions d’utilisateurs actifs par mois, et l’exposition de cette population à l’e-CNY permettra à la CBDC d’être rapidement adoptée en masse.

Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les

Ce développement intervient après que la PBoC a lancé la version bêta du portefeuille e-CNY plus tôt cette semaine pour encourager l’utilisation du yuan numérique. Bien que la banque centrale ait effectué de nombreux tests e-CNY avant ce lancement, l’adoption de la CBDC était relativement faible, avec seulement 140 millions de citoyens ouvrant un compte numérique en yuan d’ici octobre 2021.

Comparé à WeChat et Alipay d’Alibaba, qui comptaient plus de 1,3 milliard d’utilisateurs en juin 2020, le portefeuille e-CNY n’avait aucune chance.

Linghao Bao, analyste du cabinet de conseil Trivium China, a déclaré :

Les consommateurs chinois sont tellement pris par WeChat Pay et Alipay qu’il est irréaliste de les convaincre de passer à une nouvelle application de paiement mobile. Il est donc logique que la banque centrale s’associe à WeChat Pay et Alipay plutôt que seule.

Préparation pour les Jeux Olympiques d’hiver

Ces efforts précèdent les Jeux olympiques d’hiver, qui débuteront le 4 février à Pékin. Bien que le gouvernement chinois n’ait pas encore annoncé quand il chercherait à mettre en œuvre l’e-CNY, il a l’intention d’étendre ses tests lors du prochain événement multisports international.

Avant cela, un rapport révélait que la Chine faisait pression sur McDonald’s pour qu’il augmente l’adoption de l’e-CNY afin d’accueillir davantage d’utilisateurs pendant les Jeux olympiques d’hiver. Alors que McDonald’s a nié ces affirmations et a déclaré que l’élargissement de sa portée d’adoption du e-CNY était une décision commerciale, une source proche de la situation en Chine a déclaré que le pays faisait pression sur d’autres sociétés telles que Visa et Nike pour qu’elles fassent de même.

