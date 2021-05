Wedbush: Apple devrait l’emporter lors du procès contre Epic Games

Dans une note aux investisseurs, l’analyste de Wedbush Daniel Ives estime qu’Apple gagnera le procès contre Epic Games tout en défendant son écosystème App Store «bijou d’or».

La note partagée par PED30 montre que l’analyste de Wedbush pense que cette bataille judiciaire entre Epic et Apple, qui commencera aujourd’hui et durera trois semaines, aura un procès à la Game of Thrones avec la société Cupertino comme vainqueur.

Daniel Ives pense qu’Epic a pris une «voie risquée et calculée» car Apple est sous les projecteurs dans l’UE à propos de l’antitrust autour de son App Store de 30%. Il écrit:

«Epic Games a pris une voie risquée et calculée en s’attaquant à Apple à un moment où Cook & Co. est sous le feu des projecteurs à la fois dans le Beltway et dans l’UE (décision préliminaire antitrust déposée cette semaine) autour de son bastion de l’App Store et 30 % structure de frais.”

Au cours des derniers jours, nous en avons appris davantage sur les principaux arguments que chaque entreprise utilisera. Par exemple, des documents judiciaires montrent qu’iOS ne représentait que 7% des revenus Fortnite pour Epic Games:

«Des documents judiciaires révèlent que la PlayStation 4 a généré 46,8% des revenus totaux de Fortnite de mars 2018 à juillet 2020, tandis que la Xbox One, la deuxième plate-forme la plus élevée, a généré 27,5%. iOS se classe cinquième, avec seulement 7% du chiffre d’affaires total. Les 18,7% restants auraient été répartis entre Android, Nintendo Switch et PC. “

Aujourd’hui, un ingénieur principal de Google a sapé l’un des arguments d’Apple selon lequel les développeurs ont le choix de créer des applications Web à exécuter sur l’iPhone:

«Le navigateur iOS (Safari) et le moteur (WebKit) d’Apple sont particulièrement sous-alimentés. Des retards constants dans la livraison de fonctionnalités importantes garantissent que le Web ne peut jamais être une alternative crédible à ses outils propriétaires et à l’App Store. (…) Dans presque tous les domaines, l’implémentation de faible qualité par Apple des fonctionnalités déjà prises en charge par WebKit nécessite des solutions de contournement. Les développeurs n’auraient pas besoin de trouver et de résoudre ces problèmes dans Firefox (Gecko) ou Chrome / Edge / Brave / Samsung Internet (Blink). Cela ajoute aux frais de développement pour iOS. »

Quoi qu’il en soit, Ives pense qu’Apple l’emportera probablement dans le procès, comme il l’écrit:

«Alors qu’Epic jouera dans la base installée massive de Fortnite, qui est inégalée et suscitera un soutien (via les médias sociaux, etc.), légalement Apple a défendu avec succès ses douves App Store encore et encore, cette fois n’étant pas différente à notre avis. Du point de vue des investisseurs, l’activité de services clés et son flux de revenus annuel de plus de 65 milliards de dollars pour l’exercice 21 restent ce que nous estimons être une valorisation de 1,3 billion de dollars uniquement pour cette activité et la clé des futurs efforts de monétisation avec davantage d’efforts de regroupement à l’horizon. »

