Wedding Crashers: 10 faits en coulisses sur le tournage du film

in

Vince Vaughn et Owen Wilson ont proposé la plupart des règles de Wedding Crashers

Parmi les parties les plus mémorables de Wedding Crashers se trouve la liste des règles citées par les personnages de Vaughn et Wilson tout au long du film (je vais m’en tenir à une affiche des règles dans mon dortoir). Cependant, ces règles n’ont pas été transmises par Chazz Reinhold ni même par les scénaristes.

Dans les rétrospectives du 15e anniversaire dans Variety et Mel Magazine, Dobkin, Vaughn et Wilson ont tous déclaré avoir travaillé activement ensemble pour que le scénario, écrit par Steve Faber et Bob Fishers, prenne sa forme finale. Dans une interview séparée avec IGN, les deux stars ont révélé que cela incluait la plupart des règles pour les mariages avortés.

Selon les stars, il n’y avait qu’environ deux règles mentionnées dans le script original, mais chaque fois qu’ils travaillaient sur une scène avec une certaine improvisation, ils créaient souvent de nouvelles règles pour accompagner leurs diatribes.

En ce qui concerne le respect des règles, Wilson dit qu’il essaie toujours de s’en tenir à la règle non. 17 quand il est à un mariage : « Se fondre en se faisant remarquer. »