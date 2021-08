Week-end binge-watch: The Empire, Engineering Girls Saison 2, vérifiez les détails

Le synopsis officiel de la série dit que l’histoire est celle d’un jeune roi qui se battra pour sauver l’honneur et le respect de sa famille et de son royaume.

Avant que l’horloge du week-end ne commence, il est temps de finaliser notre liste de surveillance du week-end hors du fouillis disponible sur différentes plates-formes OTT. Avec la baisse des cas de coronavirus, un grand nombre de cinéphiles osent se rendre dans une salle de cinéma mais la majorité réside toujours à la maison recroquevillée dans leur lit et ne sait pas quoi regarder en frénésie le week-end prochain. Pour l’ancien public, la star d’Akshay Kumar Bellbottom et Chehre d’Emraan-Hashmi & Amitabh Bachchan sont disponibles dans les salles tandis que le public OTT peut regarder The Empire, Lol: Enga Siri Paappom et bien d’autres. Jetons un coup d’œil à ceux-ci en détail.

L’empire

L’Empire est diffusé sur Disney-Hotstar et a l’acteur vétéran Shabana Azmi et l’acteur chevronné Dino Morea ainsi que d’autres acteurs dont Kunal Kapoor, Drashti Dhami et Aditya Seal. La longue série de huit épisodes a été réalisée sur la base du roman de fiction historique d’Alex Rutherford Empire of the Moghul. De la bande-annonce, on peut voir de longues séquences de guerre épiques avec une action rapide. Le synopsis officiel de la série dit que l’histoire est celle d’un jeune roi qui se battra pour sauver l’honneur et le respect de sa famille et de son royaume.

LOL : Enga Siri Paappom

L’émission comique est la version tamoule de l’émission LOL d’Amazon Prime Video : Hasse Toh Phasse qui a été réalisée en hindi. Dans la série de six épisodes, un groupe de comédiens essaiera de faire rire les autres à cause de leurs blagues et de leurs plaisanteries. Le concurrent qui n’est pas en mesure d’arrêter son rire se voit montrer la porte de sortie et le concurrent qui survit jusqu’à la fin sera déclaré vainqueur de la série et gagnera un gros prix de Rs 25 lakh. L’émission est diffusée sur Amazon Prime Video.

Engineering Girls Saison 2: ZEE5

Diffusée sur ZEE5, la série met en vedette Barkha Singh, Sejal Kumar et Kritika Avasthi dans les trois rôles centraux de l’intrigue. Comme le titre l’indique, l’histoire concerne ces trois filles ingénieures qui exploreront le thème de l’amour et de l’amitié. Les trois amis sont présentés dans leur dernière année d’ingénierie dans l’émission alors qu’ils planifient leurs projets de vie post-universitaire.

