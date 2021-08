Week-end Double XP Live In CoD: Black Ops Cold War et Warzone

Un week-end double XP et double arme XP est désormais disponible dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone pour célébrer le lancement de la saison 5 dans les deux jeux, qui a été mis en ligne la semaine dernière.

Le week-end du double XP est maintenant en ligne et se déroule jusqu’au lundi 23 août à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. La saison 5 de Black Ops Cold War comprenait un tout nouveau mode, Double Agent. Ce mode est un mode de style Parmi nous, où les agents doubles sont chargés de saboter un match, soit en éliminant tous les autres joueurs, soit en déclenchant des bombes sales situées autour de la carte.

Cela fait suite à l’événement de train Warzone du début de la semaine qui a conduit à la révélation de Call of Duty: Vanguard, qui sortira plus tard cette année. Peu de temps après l’événement, Activision a annoncé que Warzone obtiendrait une nouvelle carte plus tard cette année, vraisemblablement liée au lancement de Vanguard, bien qu’aucune date de sortie n’ait été donnée.

Activision a également déclaré que tous les achats effectués dans Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard fonctionneraient dans Warzone, même après le lancement de la nouvelle carte. Toutes ces annonces sont intervenues alors qu’Activision Blizzard était poursuivi par l’État de Californie pour discrimination.

Call of Duty: Vanguard sera lancé sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et PC le 5 novembre. Vous pouvez précommander le jeu à l’aide du guide de précommande Call of Duty: Vanguard de GameSpot.

