Week-end Hot Topic, partie 1 : Moment le plus effrayant dans un jeu vidéo

Les lecteurs décrivent les scènes les plus terrifiantes qu’ils ont vécues dans un jeu vidéo, de Condemned: Criminal Origins à Day Gone.

Puisque c’est Halloween ce week-end, nous voulions savoir quel est le match qui vous a le plus effrayé. Bien qu’il y ait eu la condition que vous ne puissiez pas mentionner les chiens sautant par la fenêtre dans Resident Evil 1 – même si un certain nombre de personnes l’ont fait de toute façon.

En fin de compte, plusieurs moments différents de Resident Evil ont été mentionnés, en particulier les régénérateurs de Resident Evil 4, ainsi que des classiques tels que Silent Hill et Project Zero 2.

Sujet interdit

Le jeu qui me vient immédiatement à l’esprit est le Resident Evil 3 original et le pressentiment de la peur qui attend que cela se produise et la panique aveugle qui s’installe chaque fois que Nemesis apparaît! Quand j’avais 13 ans, j’y jouais à chaque fois ! Je pense que cela a été beaucoup dilué dans le remake et ses apparitions semblaient assez scénarisées, ce qui le rendait beaucoup moins menaçant.

L’autre jeu qui me vient à l’esprit est Resident Evil 7 et toute la maison dans les premières parties du jeu tout en étant traqué par la famille Baker, surtout en VR ! Je suis un grand fan d’horreur, mais pour moi, j’ai tendance à trouver que les jeux font mieux la peur en raison d’un plus grand sens de l’immersion. Comme la première fois que vous vous faites attraper par des mains de zombies dans Resident Evil 2 ou que des chiens zombies vous font irruption par les fenêtres.

Vous sautez vraiment parce que vous ne les attendiez pas, la plupart du temps dans les films, les frayeurs sont tellement télégraphiées que vous pouvez les voir venir à un kilomètre et demi!

Rickandrolla (ID PSN)

CG : Vous venez de mentionner les chiens à travers la fenêtre de Resident Evil 1 ?

Horreur au tour par tour

J’aime les films d’horreur inventifs parce qu’ils ont un concept intéressant pour moi. Presque toujours à la fin du film, je m’ennuie car le concept a été expliqué. Les jeux d’horreur m’apportent quelque chose de différent et c’est généralement une sensation de terreur sans fin et je ne peux pas vraiment me permettre d’y jouer à moins de me relayer avec un ami.

Mais en disant que j’ai sauté de peur à plusieurs reprises en jouant à mon dernier achat : Days Gone. Je m’occupe tranquillement de mes affaires quand un loup surgit de nulle part et commence à me mordre. M’obtient à chaque fois, au grand amusement de ma femme.

TommyFatDoigts

Profondeurs d’horreur

Je me souviens avoir été vraiment perturbé par le niveau Shalebridge Cradle de Thief: Deadly Shadows. Cela fait un moment que je n’y ai pas joué, mais la combinaison de l’éclairage, de l’architecture et des effets sonores, sans parler de son histoire, se sont tous combinés pour créer une atmosphère incroyablement troublante. L’ensemble du jeu avait une sensation quelque peu étouffante et claustrophobe, si je me souviens bien.

Aussi, Subnautica : la peur de ce qui peut se cacher dans les profondeurs de l’océan était parfois extrêmement inconfortable et certaines rencontres… terrifiantes !

En général, je pense que la qualité interactive et immersive des jeux vidéo est bien adaptée pour évoquer la peur.

Mark Fitz

Trois essentiels

La chose la plus effrayante que j’aie jamais faite intentionnellement pour faire peur est jouée via Resident Evil 7 en VR.

Il y a eu des moments où j’ai mis le casque et je me suis tenu debout sur l’écran de chargement dans la caravane et j’ai décidé que je ne pouvais pas le faire.

Il y a un domaine où vous allez chercher une clé ou quelque chose sur le squelette d’un enfant où la musique m’a totalement fait flipper au point que je n’osais pas bouger pendant des siècles et puis c’était presque une course à l’aveugle.

Avant de le jouer, j’ai dû vérifier que j’étais la seule personne dans ma maison et quelques fois, quand on m’a garanti que la seule personne là-bas, j’ai entendu quelque chose dans les écouteurs que j’aurais juré être quelque part dans ma maison et j’ai dû aller chercher dans chaque pièce pour m’en assurer avant de pouvoir continuer.

J’ai téléchargé tous les DLC, mais le malaise de le jouer m’a empêché de tout jouer. Oui, c’est un jeu effrayant et d’une manière qu’aucun film ou livre ne pourra jamais reproduire.

L’activité paranormale originale est un film que j’ai trouvé effrayant, mais quand j’ai mentionné cela à d’autres personnes, ils ont dit que cela ne les avait jamais affectés et, en termes de livre, essayez de lire l’original de la guerre des mondes de HG Wells par une journée d’hiver humide sans que cela se sente quelque peu sinistre. Mais comme aucun d’entre eux n’est aussi interactif que les jeux vidéo, en particulier en réalité virtuelle, l’impact est loin d’être aussi effrayant. Tous ceux qui ont essayé Resident Evil 7 ou les différentes démos chez moi ont trouvé ça effrayant.

Les jeux d’horreur en VR ont un potentiel énorme, mais pour que cela fonctionne, vous avez besoin de graphismes décents, d’un son de qualité et d’une écriture décente. Jusqu’à présent, les réunir tous au même endroit a été un problème.

Steve P

Peur originelle

Condamné : Criminal Origins sur Xbox 360 est de loin le jeu vidéo qui me fait le plus peur.

Il y a tellement de parties que je pourrais choisir comme moments « effrayants », comme vers le début du jeu lorsque vous ouvrez un casier et qu’une personne/un corps à moitié vivant vous tombe dessus. Ou dans le grand magasin avec les mannequins, de temps en temps vous vous retourniez et ils se seraient « déplacés » et vous suivraient/vous entoureraient. En fait, ils me font encore peur à ce jour.

Mais en dehors des moments marquants, le jeu était tout simplement effrayant. Il fallait vraiment oser aller de l’avant, sans savoir ce qui allait suivre. Le combat avait également un niveau de difficulté, se battre avec des gens dérangés qui vous criaient dessus. Souvent en les entendant, ou en les voyant fugacement, bien avant de vous battre avec eux, ce qui ajoutait au suspense de la suite. Ce dont je me souviens comme le combat final contre le boss, arracher les morceaux de métal du tueur était à la fois sanglant et intense – et vraiment effrayant.

En termes de comparaison avec d’autres médias, je pense que les jeux sont beaucoup plus effrayants. Au moins, lorsque vous regardez un film, vous n’avez rien à « faire », cela se produit de toute façon et vous pouvez détourner le regard.

Lorsque vous jouez au jeu, vous êtes dedans. Il faut agir, réagir et regarder. J’ai dû aborder Condemned en petits segments parce que c’était si intense, alors qu’un film que vous auriez tendance à terminer.

o MrKray x (gamertag)

PS : le multijoueur de Condemned 2 est aussi le jeu multijoueur le plus effrayant auquel j’ai joué. Être traqué par d’autres personnes réelles dans ces environnements atmosphériques, tout en collectant des glacières avec des têtes à l’intérieur, que les tueurs avaient cachées, remplies de frayeurs organiques était terrifiant. Tout comme votre futilité en tant qu’équipe « chassée ».

Toujours effrayant

Vous avez peur d’un jeu ? Les régénérateurs de Resident Evil 4 me glacent toujours le sang, même après toutes ces années et d’innombrables parties.

Phil

CG : Vous voulez les essayer en VR.

Chiens interdits

En ce qui concerne le sujet brûlant de ce week-end pour la plupart des jeux effrayants, pour moi un couple me vient à l’esprit

et non, Resident Evil n’est-ce pas !

Silent Hill – Je me souviens avoir joué à ça quand il est sorti et je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Mais je n’oublie jamais la section où tu es à l’école et je me souviens que tu es allé dans les toilettes et j’ai entendu une petite fille pleurer mais ça avait l’air si vrai que ça faisait peur au …. hors de moi! Remettez-moi après ça.

FEAR – J’y ai joué il y a quelques années et je n’oublie jamais de me promener très bien et la fille toute en blanc, qui ressemblait à la fille de The Ring, est apparue de nulle part et a de nouveau disparu.

Les extraterrestres contre Predator 1 et 2 sur PC – pour moi Alien Vs. Predator est si effrayant et plus intense lorsque vous êtes poursuivi dans un couloir sombre par des extraterrestres.

Enfin, pour un jeu plus récent, et cela peut paraître étrange à certains, mais je vais vous expliquer pourquoi.

Terminator: Resistance sur PC – Maintenant, oui, il a été mal rédigé, mais pour moi, je l’ai adoré. Ce que j’ai trouvé intelligent, c’est que les terminateurs vous traqueront et, oui, vous tueront. Je me souviens dans le jeu d’avoir été repéré par un terminateur, se précipitant dans un bâtiment et se cachant. Ce qui se passe ensuite, c’est que le terminateur enfonce la porte et vous traque et quand il vous trouve, juste pour ajouter l’insulte à la blessure, il vous étouffe à mort avec ses mains. Pour moi, c’était vraiment intense et effrayant comme l’enfer.

Alors voilà mes quatre qui me viennent à l’esprit qui vous font vraiment peur et, devinez quoi, pas de chiens qui sautent par les fenêtres !

Chris

