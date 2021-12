Week-end Hot Topic, partie 2 : Les plus beaux souvenirs de jeu 2021

Returnal – parmi les meilleurs de 2021 (photo : Sony)

Les lecteurs célèbrent la fin de l’année avec leurs plus beaux souvenirs de jeux vidéo, de la découverte de nouveaux jeux préférés à l’obtention enfin d’une PS5.

Comme il s’agit du dernier sujet brûlant de l’année, nous voulions connaître vos expériences de jeu les plus positives au cours des 12 derniers mois. Compte tenu du nombre de grands jeux qu’il y a eu et du fait que la nouvelle génération de consoles ne s’installe que lentement, il y a eu beaucoup de choses à discuter.

Nous serons de retour dans la nouvelle année avec plus de nouvelles, de critiques et de boîtes de réception. D’ici là, joyeux Noël et une bonne année de la part de tout le monde chez GameCentral !

Les sentiments

Après la déception de Disgaea 6, je me suis bien amusé avec Disgaea RPG. Il est étrange que la suite numérotée ressemble à une imitation bon marché d’un développeur de moindre importance et que le jeu avide de gacha ressemble à une superproduction somptueuse à gros budget. Ce n’est pas le cas, bien sûr. Il y a plus de fautes de frappe dans la traduction que le commentaire YouTube moyen et pourtant… ça reste assez drôle.

Parce que vous ne m’avez pas laissé le dire la dernière fois, je ne dirai pas ce qui m’a fait le plus grand sourire et m’a fait rire aux éclats car c’est un spoiler tardif – il suffit de dire que ce n’est qu’un Prinny lune naviguant sur une mer d’étoiles…

Puis, dans Psychonauts 2, où l’ancien gang s’est rallié pour remonter le moral de Jack Black pendant son niveau. Pour éviter les spoilers ici, mais Cassie dit quelque chose comme: « Et si ce n’est que pour un instant, elle ressemblait davantage à notre vieil ami », c’est le niveau de sentiment d’Undertale.

En plus; Je dois me demander : comment Cassie est-elle restée grande au fil des ans alors que Lucy est devenue plus petite ? Le plus singulier…

DMR

Une année difficile

Le Game Pass a été un moment fort pour moi cette année. Non seulement j’ai essayé et j’ai été agréablement surpris par des jeux qui n’apparaissaient normalement pas sur mon radar, mais j’ai également découvert tout le potentiel du système de récompense et à quel point il est facile d’accumuler des points avec très peu d’effort parfois. Quand j’ai commencé à les racheter, j’ai pensé : « Eh bien, cela ne rapportera probablement pas grand-chose ». J’ai donc donné le peu que je gagnais à l’époque aux différentes organisations caritatives avec lesquelles Microsoft travaille.

Donc, ici, je suis à environ 130 £ de récompenses totales et je ne peux pas me résoudre à ne pas les donner à ces organisations caritatives.

Eh bien, je suppose que c’est gagnant/gagnant pour tout le monde.

Sur une autre note, ma belle épouse est décédée à l’automne, jeune de 38 ans. Elle m’a laissé avec deux filles magnifiques et entre l’ensemble monotone contactant diverses entreprises et triant les arrangements funéraires et essayant en effet d’être un père à moitié décent.

J’avais déjà commencé à jouer au jeu Mad Max auquel je n’avais jamais joué auparavant. Ce jeu m’a en quelque sorte gardé sain d’esprit pendant toute l’épreuve. Donc ce jeu restera probablement avec moi pour toujours et j’aurai toujours une place spéciale pour lui dans mon cœur.

Mad Max, hein ? Je n’ai même pas encore regardé le film.

autoroute 77

CG : Nous sommes vraiment désolés pour votre perte.

Moments Xbox

J’ai probablement trois moments préférés. Bizarrement, l’un d’eux déballait une Xbox Series S. Je dois dire que Microsoft a fait un vrai travail pour que cela ressemble à une expérience premium, même s’il ne s’agit que d’une console à 250 £. Et quelle pièce de kit merveilleusement conçue. Simple, élégant et petit.

Le second était d’avoir utilisé Microsoft Flight Simulator pour la première fois et de faire sonner le Christ Rédempteur avant de survoler ma ville natale et d’autres endroits où je suis allé.

Le troisième est ce buzz fou de commencer Forza Horizon 5. Faire l’intro avant qu’elle ne commence à vous arroser de toutes sortes de courses et de défis à travers le Mexique. J’ai adoré y jouer tout en écoutant la chaîne de radio XS qui diffuse des airs rock.

Pour quelqu’un qui souffre de sa santé mentale, le jeu a été une véritable aubaine cette année.

Meilleurs voeux à vous et à tous les lecteurs pour Noël et 2022

LancsGarçon

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Charme espiègle

Quand je repense à 2021, je me souviendrai d’avoir joué à Returnal pour la première fois. De la première révélation à la lecture des critiques, j’ai hâte de voir ce jeu qui vient d’être construit. Je n’avais pas vraiment fait l’expérience de l’arrière-catalogue de Housemarque, à part un bref passage avec Resogun, mais il y avait quelque chose à propos de l’apparence du jeu et du mystère de l’histoire.

Je n’ai jamais été aussi bon aux jeux. J’en ai battu certains au niveau le plus difficile, mais pas tout ce qui pourrait être considéré comme un jeu difficile, par exemple Dark Souls. Je n’ai jamais été aussi doué pour les jeux où quand vous mourez, vous devez jouer les mêmes morceaux encore et encore. Le fait que ce soit un roguelike me briserait-il ? C’était la vraie question.

Ainsi, alors que je me lançais dans ce jeu avec une certaine appréhension, j’ai été soulagé de constater qu’il était incroyablement jouable et qu’il était peut-être le plus amusant que j’aie eu avec un jeu depuis des années. Cela s’est avéré un défi cependant et il y a eu des moments où je me suis demandé si je réussirais réellement à traverser l’expérience. La partie la plus difficile s’est avérée être le biome 3, où passer devant les drones pour être écrasé par les hordes que vous rencontrez sur le chemin du boss était complètement destructeur d’âme.

Mais ensuite c’est arrivé, d’une manière ou d’une autre je l’ai battu. Je ne pense pas m’être déjà senti aussi heureux de battre quoi que ce soit dans un match auparavant. Cela ressemblait à un triomphe majeur, comme passer un examen ou obtenir ce premier emploi. Après cela, tout le reste semblait soudain, eh bien… pas facile mais faisable. J’ai atteint la fin du jeu avec beaucoup moins d’efforts et de morts et même si tout le jeu était génial, le biome 3 était mon ennemi juré (sans jeu de mots). C’est absolument mon moment fort de ces dernières années et j’ai hâte de voir ce que 2022 apportera.

Joyeux Noël et bonne année à tous.

Darren

Moments spéciaux

Je me sens chanceux de pouvoir vous parler de plusieurs de mes moments préférés liés au jeu à partir de 2021.

Mon bon ami, qui travaille dans l’industrie, m’a offert une PlayStation 5 et Spider-Man : Miles Morales il y a plusieurs mois.

C’était un si beau raffinement par rapport au jeu original sur PlayStation 4. Je l’ai adoré, et le mode de performance de lancer de rayons est vraiment une chose à voir.

J’ai joué à Return Of The Obra Dinn pour la première fois. Le Switch était une console parfaite pour y jouer, car au moment où j’ai senti que j’avais fait une percée, je pouvais l’essayer en quelques minutes. J’aimerais pouvoir le revivre pour la première fois. C’est visuellement et auditivement frappant, mais jouer à un vrai détective ne s’améliore tout simplement pas. C’est un jeu vraiment merveilleux.

J’ai réussi à obtenir une Xbox Series S, et wow. J’adore cette petite console. J’ai migré vers PlayStation 4 dernière génération, mais quel moment pour me remettre au lit avec Microsoft.

Halo Infinite m’a fait rire aux éclats de certains des beaux incidents de gameplay et de physique émergents. Plus que cela, j’ai adoré entendre la variété des commentaires des ennemis quand ils m’ont battu. « Spartiate mort. Se sentir bien. Sentez-vous fier », est mon extrait préféré de Jackal.

Oh, et j’ai pu découvrir Forza Horizon 5. Mon premier jeu Horizon, même si je suis un grand fan de Forza Motorsport. Ma parole. Quel match. Je suis tellement content d’avoir une Xbox Series S. J’ai vraiment raté quelques joyaux et j’aime chaque instant.

Merci pour une autre année incroyable de journalisme. Votre intégrité est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles j’aime lire GC.

Meilleurs voeux à vous tous.

Mat

À travers l’enfer

Mon moment de jeu préféré en 2021 était de jouer à travers Hades. Je me rends compte que je suis en retard à la fête !

Il a un sens incroyable de la progression pour un roguelike, et cet attrait de plus que je n’ai pas ressenti depuis longtemps. Je ne pense pas que je serai assez bon pour le terminer complètement et obtenir toutes les variantes d’armes, mais j’ai adoré tous les personnages et les doublages.

Cj Danby

Plus : Jeux



Jeu de l’année

Returnal a eu le plus grand effet sur moi cette année, en ce qui concerne les nouveaux jeux, et je trouve toujours que cela m’occupe, car je trouve autant d’objets de collection et d’informations / traditions indispensables ! Extrêmement addictif pour le besoin d’obtenir toutes les différentes fins secrètes et d’autres sujets aussi intrigants.

J’ai adoré le fait que tout au long du gameplay très frénétique, rejouer les différents biomes avec des différences aussi subtiles soit parfaitement conçu et conçu pour ne jamais se sentir exactement pareil, avec des avancées mineures en matière d’histoire et de jeu.

La première fois que vous visitez la ferme, vous vous sentez tellement immergé. Cette ferme au hasard semble assez tranquille bien qu’elle soit plutôt effrayante en même temps ! En l’explorant à la première personne, vous en apprenez davantage sur vous-même et vous vous demandez pourquoi cette partie de votre vie se déroule sur une autre planète dans une section très différente de l’espace.

Je ne veux pas vraiment en dire plus sur les autres découvertes que j’ai faites. Je n’ai pas vraiment joué à un jeu comme celui-ci et je finirai par le rejouer suffisamment pour obtenir tous les secrets et découvrir ce qui se passe vraiment.

Ce qui me laisse juste dire à GameCentral et aux téléspectateurs de GC, de passer un super Noël et une bonne année à vous tous. Restez en sécurité et bien et je vous verrai en 2022. Là où, franchement, cela s’annonce très décent pour des sorties de jeux passionnantes, mais 2021 était également très décent! Seul le temps nous dira quelle année était la meilleure. GG tout le monde.

Alucard

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



PLUS : Week-end Hot Topic, partie 1 : Souvenirs de jeu les plus heureux de 2021



PLUS : Boîte de réception des jeux : menace du jeu vidéo NFT, jeu Metroid Dread de l’année et jour de Noël PS5



PLUS : Boîte de réception des jeux : jeu Halo Infinite de la saison, graphismes Fable 2 et délai de Zelda : Breath Of The Wild 2

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();