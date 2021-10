Week-end Hot Topic, partie 2 : Moment le plus effrayant dans un jeu vidéo

Silent Hill 2 – un classique de l’horreur (photo : Konami)

Les lecteurs décrivent les scènes les plus terrifiantes qu’ils ont vécues dans un jeu vidéo, d’Alien Isolation à Doom 3.

Puisque c’est Halloween ce week-end, nous voulions savoir quel est le match qui vous a le plus effrayé. Bien qu’il y ait eu la condition que vous ne puissiez pas mentionner les chiens sautant par la fenêtre dans Resident Evil 1 – même si un certain nombre de personnes l’ont fait de toute façon.

En fin de compte, plusieurs moments différents de Resident Evil ont été mentionnés, en particulier les régénérateurs de Resident Evil 4, ainsi que des classiques tels que Silent Hill et Project Zero 2.

La basse technologie fait peur

Les jeux vidéo sont bien plus effrayants que n’importe quel film que j’aie jamais regardé, et je les ai tous regardés. De toute évidence, c’est l’immersion qui le fait, mais alors qu’un certain nombre de films m’ont fait peur, il y a au moins deux jeux qui m’ont fait me sentir presque physiquement malade en jouant et j’ai dû les lâcher et revenir plus tard.

L’un était le Silent Hill original (Silent Hill 2 est également excellent mais c’est moins surprenant si vous avez joué au premier) et l’autre est Amnesia : The Dark Descent. Pour moi, ce sont les deux jeux les plus effrayants de tous les temps, avec le remake de Resident Evil 1 à la troisième place et probablement Amnesia comme numéro un absolu.

Ces deux premiers étaient des jeux low-tech même à l’époque, et Silent Hill est presque injouable maintenant, mais l’atmosphère, les images dérangeantes… tout comme les films, cela prouve que ce n’est pas un gros budget et des effets fantaisistes qui rendent les choses effrayantes, en fait c’est probablement exactement le contraire.

Kramer

PDV

Il y a eu beaucoup de moments effrayants sur Resident Evil, les chiens infâmes à travers la fenêtre étaient une peur de sauter décente, mais le moment vraiment terrifiant est arrivé un peu plus tard lorsque vous êtes retourné au manoir et avez rencontré votre premier chasseur.

La façon dont le jeu est soudainement passé au point de vue de la créature et vous a fait regarder alors qu’elle traversait les portes du niveau ouvrant droit vers vous était un moment de véritable terreur. Au moment où il vous a rendu le contrôle du jeu, vous étiez proche d’un état de panique. Cela peut sembler un peu apprivoisé avec le recul, mais à l’époque, il n’y avait rien de tel, très peu de jeux ont réussi à créer un moment aussi effrayant que cela.

Russel

En dehors du placard

Le plus effrayé que j’ai eu dans un jeu est dans Doom 3. J’y jouais tard le soir dans une pièce sombre. Les sons d’arrière-plan me mettaient sur le fil, mais ce qui m’a vraiment fait sursauter, ce sont les monstres qui apparaissaient à votre gauche ou à votre droite lorsque vous marchiez dans un couloir.

Comme ils étaient inattendus, je finissais par sauter du canapé. Bons moments.

Mineur maniaque 100 (gamertag)

Peur impuissante

Je n’ai généralement pas peur des jeux, ou des films d’ailleurs, mais Alien Isolation m’a vraiment stressé. Me cacher dans des casiers pendant que le xénomorphe patrouillait dans la pièce me terrifiait à l’époque. Les androïdes m’ont fait peur aussi.

Vous étiez impuissant pendant la majeure partie du jeu, ce qui a ajouté à la peur. Ce match dégoulinait d’atmosphère. A dépassé son accueil à la fin, mais j’ai arrêté à quelques reprises en raison de mon niveau d’anxiété.

JM

Le pire

Bien que Resident Evil 4 soit plus tendu qu’effrayant, je trouve un ennemi très troublant : les Régénérateurs !

Cet horrible bruit de respiration effrayant que vous entendez pour que vous sachiez qu’il y en a un à proximité, la façon dont ils se précipitent sur vous et vous mordent le cou ! Et puis vous en obtenez avec des pointes supplémentaires pour vous empaler !

Juste horrible !

ModèleDernièresAnnées

Peur de perdre

Les suspects habituels peuvent être nommés pour les jeux d’horreur de survie. Silent Hill, Forbidden Siren, Amnesia et je dirais probablement que PT est de loin le plus énervant, mais plutôt que de refaire les raisons pour lesquelles c’est le cas, je choisirai de mentionner une version différente de la peur. La peur que vous procurent des titres tels que Bloodborne et, plus récemment, Returnal.

Cette terreur de perdre tout votre sang résonne en cherchant en vain un raccourci vers une lanterne ou (comme dans Returnal) en essayant d’éviter ces maudits drones kamikazes qui vous bombardent dans l’oubli dans la citadelle abandonnée. La course à travers les trois premiers biomes pour finalement affronter le patron de Nemesis était une fête de la sueur des paumes rendue d’autant plus par le fantastique son 3D criant dans les écouteurs. Chaque rencontre vous assure que la mort était à quelques secondes près et que le DualSense faisait carrière dans le jardin du voisin via votre fenêtre ouverte.

Le pire était probablement cette énorme descente dans le biome Abyssal Scar. Vous savez que la matière de couleur terre d’ombre brûlée se déplacera vers le ventilateur car le jeu vous a déjà fait subir des attaques surprises constantes et pourtant celle-ci est totalement évidente. Dans les abysses sombres, vous trouverez ce que je dirais être l’ennemi le plus dur du jeu… le Typhonops malformé vraiment détesté. À peu près certain, j’ai retenu mon souffle pendant toute la durée de cette bataille épique dans l’enfer. C’est quand même mon GOTY.

Andée

PS : Il y a une réduction sur le PSN pour un jeu appelé Visage. Un assez grand hommage à PT par son apparence, mais prétendument une expérience effrayante, ce sera donc mon jeu d’Halloween à jouer/endurer.

Plus jamais

Je devrais dire Resident Evil 7 en VR. Je ne suis pas dans les jeux ou les films effrayants, mais ce jeu je pensais, oui, je vais essayer en VR.

Je n’y ai joué que 10 minutes environ, puis il a été supprimé et mis au fond du placard. J’avais aussi le casque, donc chaque son effrayant que je pouvais entendre. J’ai 39 ans et ça ne me dérange pas de dire que je n’achèterai plus jamais un jeu comme ça.

David

Plus : Jeux



Cadre presque fatal

J’ai déjà dit que les jeux vidéo pourraient être un moyen plus effrayant que d’autres, mais pas tellement maintenant, car je suis assez habitué à faire peur et à sanglant ces jours-ci, en particulier le type de saut et les images effrayantes. Mais vous ne pouvez pas battre l’atmosphère de jeux comme les jeux Project Zero originaux de l’ère PlayStation 2.

Le premier était vraiment un saut dans les profondeurs de l’horreur, d’autant plus qu’il était plutôt difficile et très dur vers la fin. Se lever et se rapprocher des esprits avec la camera obscura et à la dernière seconde claquer l’esprit agressif pour l’exorciser ! Apporte vraiment des situations de tension et de pompage cardiaque.

L’atmosphère continue avec des sons oppressants, qui semblent toujours se cacher en arrière-plan qui font dresser les poils de votre dos, surtout si une voix d’enfant éthérée plutôt effrayante vous fait, dans la vraie vie, vous retourner rapidement en pensant que c’est derrière vous dans ta vraie chambre ! Il peut vraiment fusionner le monde réel et le monde virtuel avec beaucoup de succès.

Les films et les livres sont bons mais les jeux sont parfois meilleurs. Mais maintenant, je trouve que des jeux, des livres et des films peuvent être appréciés sans avoir peur ou sans que mon cœur s’accélère. Mais j’aime beaucoup l’horreur et l’architecture gothique et les histoires qui y sont liées à partir de différents médiums, y compris l’horreur de science-fiction, en particulier HP Lovecraft.

Joyeux Halloween à tous et mon choix de film sera d’un style d’horreur japonais ce week-end, car je pense que le Japon et la Corée du Sud font les meilleures histoires d’horreur cinématographiques à mon avis. Dormez bien et ne faites pas de cauchemars !

Alucard

