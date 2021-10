Week-end Hot Topic, partie 2 : Qu’attendez-vous de GTA 6 ?

GTA 6 – il est temps de changer de rythme ? (photo : Rockstar)

Les lecteurs discutent de ce qu’ils attendent de GTA 6, de jouer en tant que flic corrompu à différents types de villes et de personnages.

Le sujet du Hot Topic de cette semaine a été suggéré par le lecteur Grant, qui a demandé ce que vous voulez et attendez de GTA 6, étant donné les rumeurs selon lesquelles il ne sortira pas avant plusieurs années.

Il y avait beaucoup de suggestions différentes, mais certaines des plus courantes étaient un nouveau cadre et un rôle féminin. Beaucoup craignaient également que le nouveau jeu ne se concentre davantage sur le mode solo, auquel la plupart semblaient fermement opposés.

les secousses

J’aimerais juste que Rockstar fasse des personnages sympathiques ! Ils passent tellement de temps à faire la satire que je trouve personnellement que tout est trop abrasif. Vous semblez passer tout votre temps à être un abruti à travailler pour d’autres abrutis ! Je suis sûr que je suis en minorité mais j’en ai marre !

Le seul personnage que je pense avoir trouvé sympathique (pour un criminel trafiquant de drogue et d’armes à feu !)

Rockstar aurait pu faire de Michael de GTA 5 un père de famille plus sympathique, mais je l’ai trouvé odieux, sa femme infidèle et ses enfants odieux !

Lorsque des jeux tels que Sleeping Dogs décrivent ses criminels comme beaucoup plus multidimensionnels, j’aimerais que Rockstar essaie quelque chose de nouveau avec ses personnages et son histoire.

ModèleDernièresAnnées

Gangster virtuel

La chose la plus importante que j’espère est une amélioration majeure du gameplay. Je veux dire, sérieusement. GTA 5 est le jeu le plus vendu de l’histoire et pourtant il se joue comme un jeu AA médiocre de l’ère Xbox 360. Et c’est en fait une amélioration majeure par rapport aux précédents, qui étaient encore pires !

Les combats, les tirs et les courses de voitures sont tous à des degrés divers et cela ne devrait tout simplement pas être possible compte tenu des dépenses de Rockstar pour créer ces jeux. Sans oublier qu’ils font cela depuis des décennies maintenant et semblent à peine avoir appris quoi que ce soit.

Cela montre à quel point le principe de base d’être un gangster virtuel est agréable, c’est que les gens s’accommodent depuis si longtemps d’un gameplay médiocre. Cela et le dialogue aussi, même si je m’inquiète de ce qui va arriver maintenant que Dan Houser et Lazlow sont partis.

Gaston

Club des garçons

Eh bien, ce serait bien que GTA 6 existe. Et pour être brutalement honnête, je ne vois pas cela se produire. Quoi? Recommencer GTA Online à partir de zéro lorsque le modèle existant peut être modifié et amélioré avec des mises à jour ? Je veux dire, d’un point de vue autre que créatif, pourquoi ? Pourquoi Rockstar s’en soucierait-il ? Soyons réalistes, la dernière fois que Rockstar a été vraiment créatif, c’était à l’époque de Bully and The Warriors.

Mais s’ils devaient faire une telle chose, alors il est loin d’avoir au moins l’option d’une protagoniste féminine. Quelque chose que Saints Row a fait depuis le deuxième.

Et ne parlons pas de Bologne, « Eh bien, nous n’entendons jamais vraiment parler de femmes criminelles violentes prêtes à se salir les mains. » Rockstar ne l’a pas fait car les personnages féminins ne deviennent des épouses et des petites amies que dans tous ces films de gangsters qu’ils regardent. Et cela et le fait qu’ils ont été dirigés par des douche-buses du ‘gentlemen’s club’ pendant au moins les 10-15 dernières années. Qu’il y ait du choix !

DMR

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Plus que des gangsters

Personnellement, j’aimerais voir un peu plus de variété dans le type de personnage que vous êtes dans GTA 6. Nous avons tous ces gangsters de bas niveau depuis si longtemps, que diriez-vous de jouer comme un flic corrompu ou un riche cadre essayant de prendre le contrôle de la ville ? Nous avons déjà eu ce genre de personnages dans les jeux, mais nous ne jouons jamais que comme le même genre de personnes. Il est probablement grand temps qu’il y ait aussi la possibilité de jouer en tant que femme.

En termes de décor, je ne sais pas vraiment quoi dire parce que le choix évident est quelque part qui n’est pas l’Amérique et pourtant ils ont dit que cela n’arriverait jamais. Donc, je ne sais vraiment nulle part que ce soit différent de ce que nous avons déjà.

La plupart des villes américaines sont un peu les mêmes, alors peut-être des villes et des banlieues plus petites ? Mais cela ne semble pas très intéressant et a déjà été fait avec San Andreas et GTA 5.

Lunaire

mafia américaine

La méga franchise que GTA est tout simplement étonnante, j’ai joué au premier sur PlayStation 1, que j’ai beaucoup apprécié car ce type de gameplay pour moi, je n’avais jamais joué auparavant.

Tuer des piétons, Hare Krishna, des flics et d’autres membres de gangs, et voler des voitures. Toute une nouvelle nouveauté à laquelle les gens ont afflué et c’est essentiellement une simulation de gangster. Je me souviens que la musique était bonne aussi.

Avance rapide vers GTA 3 et Rockstar a perfectionné la simulation de gangster avec de meilleurs graphismes, une histoire, des voitures et des personnages. Et le personnage principal est la ville elle-même, dont Rockstar sait très bien qu’elle est le cœur du jeu, c’est pourquoi ils ont déployé tant d’efforts pour lui donner vie.

San Andreas et Vice City sont mes préférés parce que j’adore ces villes et le ton de leurs jeux. Les remasters sont une grande tentation je l’admets, mais aurais-je envie de GTA 6 de plus ? Peut-être, mais le succès de GTA 5 en tant que jeu le plus vendu de tous les temps empêche Rockstar de pousser GTA 6.

Maintenant, pour GTA 6, je pense qu’ils pourraient créer une configuration complète de la mafia américaine, moderne ou des années 1900, avec chaque ville du jeu et peut-être une influence de Seattle, Houston ou El Paso de Red Dead.

La création d’un empire de gangsters, que le joueur pourrait choisir de démarrer et qui pourrait le rejoindre, serait d’une ampleur épique car Rockstar ne fait pas petit et agrandit toujours le prochain GTA et pourrait ajouter des villes DLC à jouer au fil du temps.

Quel que soit le grand design proposé par Rockstar, je pense que nous savons que ce sera bon. GTA 6 en 2026 ?

gengis1492 (ID PSN)

De l’auteur de GTA

Je suis sûr que GTA 6 sera agréable s’il sort un jour, mais je suis plus intéressé à voir ce que Dan Houser fera ensuite…

TommyFatDoigts

Plus : Jeux



Attendez-vous à l’inattendu

Je suis sûr que la communauté des jeux de rôle de GTA aura ses propres idées pour le prochain jeu GTA Online, mais je me concentrerai uniquement sur le mode solo, et si l’on en croit 2025, il devrait avoir des idées auxquelles je ne penserai même pas. de!

Tout d’abord, un choix de différents personnages jouables de tous les sexes, ethnies, religions, races et sexualité, etc. Tous avec des histoires uniques et peut-être pas tous violents ou clichés non plus ! L’histoire peut être intelligente à ce sujet et établir qui ils finissent par être avec certains de vos choix qui en sont la cause.

Le reste du jeu se joue essentiellement à la troisième personne ou à la première personne avec un personnage non jouable, ce qui peut améliorer l’expérience d’interaction avec eux. Le monde peut être grand et peut-être deux ou trois grandes villes sur peut-être deux masses continentales, se rendant à elles par bateau, bateau, yacht, avion ou même une structure de type tunnel sous la Manche !

Peut-être même une fusée pour voler vers la Lune et Mars, à la manière d’Elon Musk, de Richard Branson et de Jeff Bezos. Le fait est que tout le reste n’est qu’une mise à niveau de ce qui est disponible maintenant ! Il suffit de regarder les efforts de NoPixel GTA Online, comment peuvent-ils surpasser cela !

Quoi qu’il en soit, ce qui précède est ce qui pourrait faire évoluer la série vers un nouveau niveau d’immersion, mais imaginez les visuels en 2025. Cela devrait être le plus grand événement de l’histoire du jeu, et quel moment pour le voir se produire.

Alucard

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées en fonction du mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



PLUS : Weekend Hot Topic, partie 1 : Que voulez-vous de GTA 6 ?



PLUS : Games Inbox : Cyberpunk 2077 un an plus tard, Batman : Arkham City 10e anniversaire, et Tomb Raider Next



PLUS : Boîte de réception des jeux : échec du Xbox Game Pass, Mass Effect contre The Witcher et défense de Far Cry Primal

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();