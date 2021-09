Week-end marqué pour les amoureux de la moto

09/12/2021 à 10:09 CEST

Les Grands Prix de Formule 1 et MotoGP se réunissent un dimanche marqué pour les amoureux du monde automobile. Max Verstappen, qui est déjà le leader du Championnat du Monde, partira de la pole après avoir terminé la course de sprint en tant que deuxième et bénéficier de la sanction à Bottas, tandis que La Ducatti de Francesco Bagnaia partira de la première ligne sur le circuit d’Aragon en MotoGP.

Dans le code de la Formule 1, le Néerlandais a profité d’un mauvais départ de Lewis Hamilton pour lui prendre trois positions d’avance au départ de la course: a terminé deuxième au sprint, mais la pénalité pour le bloc moteur à Bottas a ouvert les portes de la première place. Le pilote Red Bull veut profiter du fait que les deux McLaren occupent la deuxième et la troisième position pour mettre du terrain entre les deux dès le départ..

Carlos Sainz partira sixième et Fernando Alonso partira de la dixième place après avoir battu Sebastian Vettel et combattu Sergio Pérez et Stroll pour la huitième place.. Giovinazzi a gardé le type pendant les 18 tours de l’essai et s’élancera septième.

Quartararo et Márquez, pour la Ducatti

Les Français et les Espagnols ont montré un bon rythme pendant toutes les séances d’essais libres, mais ont été dépassés par les deux Ducatti au classement de la course.. Italien, Francesco Bagnaia, a réalisé un temps de 1: 46: 322 et a dépassé son coéquipier Jack Miller (+ 0,366), Quartararo (+ 0,397) et Marc Márquez (+ 0,414).

L’actuel leader de la Coupe du monde, Fabio Quartararo, partira de la deuxième ligne après avoir montré quelques difficultés dans le dernier secteur de la piste, pas si Marc Márquez, qui a été à l’aise sur la moto tout le week-end et est prêt à se battre pour la victoire.