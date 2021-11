Une quatrième place au Grand Prix de Mexico pour Pierre Gasly, devant les deux pilotes Ferrari, a amené AlphaTauri à égalité de points avec Alpine.

Gasly s’était qualifié cinquième, avec seulement les pilotes Red Bull et Mercedes devant lui. La vrille de Valtteri Bottas au début du grand prix lui a donné l’occasion de marquer la quatrième place, qu’il a prise, résistant à la pression des deux pilotes Ferrari.

« C’était le week-end parfait », a déclaré Gasly. « Je pense que rien n’aurait pu être mieux que ça.

« Nous avons clairement fait du bon travail hier en quali, puis aujourd’hui P4, derrière Red Bull et Lewis [Hamilton] est fondamentalement une petite victoire pour nous, donc je suis extrêmement heureux. Beaucoup de points pour le championnat aussi et le rythme était tout simplement bon.

« Du premier tour à la fin, j’avais tout sous contrôle et les Ferrari n’ont jamais vraiment pu m’attaquer. C’était donc une course très agréable. Même si c’était un peu solitaire, c’était quand même agréable de voir le rythme.

L’autre pilote d’AlphaTauri a abandonné en début de course. Yuki Tsunoda est entré en collision avec Esteban Ocon entre les deux premiers tours et s’est arrêté avec des dégâts.

Gasly a dû éviter le contact devant lui au départ alors que Daniel Ricciardo est entré en collision avec Bottas au premier virage et Sergio Perez s’est élancé à travers la zone de dégagement.

« J’ai vu que Ricciardo prenait un très bon départ, un très bon sillage, a-t-il expliqué. « Je suis un peu coincé derrière Max [Verstappen] et Lewis et moi ne savons pas ce qui s’est passé pour Danny, mais une fois qu’il a touché Valtteri, nous avons dû essentiellement éviter le contact avec Sergio et passer à côté. Mais ensuite, tout allait bien. Donc une course parfaite.

Il est resté au top de la hausse de la température des freins – un problème pour de nombreux pilotes à haute altitude de Mexico. « J’ai toujours eu le rythme, j’ai toujours eu les pneus », a-t-il déclaré. « L’équipe me demandait de reculer un peu pour les freins, mais j’avais le rythme dans la voiture.

La course a été « vraiment agréable », a déclaré Gasly. « À un moment donné, je leur ai demandé de me laisser faire mon truc, j’avais tout sous contrôle et j’étais convaincu que nous avions tout ce dont j’avais besoin pour garder cette position. »

La quatrième place de Gasly signifie qu’AlphaTauri est désormais à égalité avec Alpine avec 106 points. La victoire d’Esteban Ocon en Grand Prix de Hongrie permet à Alpine de conserver sa cinquième place pour le moment.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :