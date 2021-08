Week-end Rotten Mets, Game-Changer Rizzo, Plus Fran Fraschilla

JJ ouvre en récapitulant un week-end difficile pour les Mets, qui ont perdu une autre série, ont eu du mal à frapper et n’ont pas réussi à signer le choix de première ronde Kumar Rocker (1:07). Ensuite, il entre dans les Yankees renaissants, soutenus par le nouveau gars Anthony Rizzo, et pourquoi c’est comme regarder une toute nouvelle équipe (8:10). Ensuite, JJ réagit aux messages vocaux des auditeurs (16h40) avant de discuter avec l’analyste du basket-ball Fran Fraschilla au sujet du repêchage de la NBA, des Knicks and the Nets et du basket-ball américain (36h31).

Hôte : John Jastremski

Invités : Fran Fraschilla

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

