Week-end sanglant: Bitcoin plonge vers 40 000 $, 80 milliards de dollars effacés de la capitalisation boursière de la crypto

Après le samedi relativement positif, les ours sont revenus sur le marché et ont poussé le bitcoin vers le sud à moins de 41 000 $. Les pièces alternatives ont également beaucoup souffert, l’ETH tombant en dessous de 2 800 $.

Bitcoin déverse en dessous de 41 000 $

Il est sûr de dire que les derniers jours ne se sont pas bien passés pour la crypto-monnaie principale. L’actif a bien fonctionné jusqu’à vendredi, lorsqu’une nouvelle série de déclarations d’interdiction chinoises l’a poussé vers le sud. En quelques minutes, le bitcoin est passé de plus de 45 000 $ à moins de 41 000 $.

BTC a profité du samedi pour récupérer du terrain et a dépassé les 43 000 $. Cependant, cet effort a été de courte durée car il est revenu sous ce niveau presque immédiatement.

Il s’est échangé autour de 42 000 $ pendant près d’une journée avant que les ours ne reprennent le contrôle il y a quelques minutes. Cette fois, la crypto-monnaie est tombée à 40 800 $. Pour l’instant, il a rebondi et récupéré quelques centaines de dollars, mais il est toujours en baisse d’environ 1,3% sur la journée.

La capitalisation boursière de Bitcoin était à nouveau tombée sous les 800 milliards de dollars, mais sa domination sur les alts a approché les 43% car la plupart d’entre eux ont encore plus souffert.

BTCUSD. Source : TradingView

Une mer de rouge sur Altcoin Street

Comme mentionné ci-dessus, les pièces alternatives sont dans un état encore pire que leur leader. Ethereum a encore perdu 3% de sa valeur depuis hier et est bien en deçà de 2 800 $. Cardano, le seul altcoin à plus grande capitalisation en vert hier, est en baisse de 5% aujourd’hui à 2,17 $.

Ripple et Dogecoin ont enregistré des pertes similaires. Binance Coin, Solana, Polkadot, Avalanche et Terra en ont déversé encore plus en une journée. En conséquence, BNB se situe à 320 $, SOL à 126 $, DOT (27 $), AVAX (63 $) et LUNA (34 $).

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Mis à part Celer Network, qui a de nouveau augmenté à deux chiffres, la plupart des autres alternatives à faible et moyenne capitalisation ont perdu leur sang. Huobi Token (-16 %), Filecoin (-12 %), Celo (-11 %), Fantom (-11 %), THORchain (-10 %) et Arweave (-10 %) en sont quelques exemples.

La capitalisation boursière de la crypto a baissé de près de 100 milliards de dollars en une journée et de 200 milliards de dollars depuis vendredi à 1,8 billion de dollars.

La source