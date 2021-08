Week-end sans taxe au Missouri 2021

.

Le Missouri Tax Free Weekend a commencé le vendredi 6 août à 00 h 01 et durera jusqu’au dimanche 8 août à 23 h 59. Lisez la suite pour tous les détails sur ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas. , y compris les comtés qui ont choisi de ne pas participer pleinement au week-end hors taxes du Missouri.

Articles admissibles au statut d’exemption d’impôt au Missouri

Pour une liste complète des articles éligibles dans le Missouri, consultez la liste officielle de l’État ici.

Les vêtements de 100 $ ou moins par article et les fournitures scolaires de 50 $ ou moins sont admissibles au statut hors taxes. Les articles hors taxes supplémentaires comprennent les logiciels informatiques jusqu’à 350 $ chacun ou moins, les ordinateurs personnels jusqu’à 1 500 $ chacun, les périphériques informatiques jusqu’à 1 500 $ chacun et les calculatrices graphiques jusqu’à 150 $ chacune.

Notes du Missouri sur les vêtements admissibles :

tout vêtement destiné à être porté sur ou autour du corps humain, y compris, mais sans s’y limiter, les couches et chaussures jetables pour bébés ou adultes. Le terme inclura, mais sans s’y limiter, les vêtements et autres matériaux utilisés pour fabriquer des uniformes scolaires ou d’autres vêtements scolaires. Les articles qui sont normalement vendus par paires ne seront pas séparés pour bénéficier de l’exemption. Le terme ne comprend pas les montres, les bracelets de montre, les bijoux, les portefeuilles, les mouchoirs, les parapluies, les foulards, les cravates, les bandeaux ou les boucles de ceinture…

En ce qui concerne les fournitures scolaires éligibles au statut hors taxes, le Missouri note :

tout article que les élèves utilisent normalement dans une salle de classe standard à des fins éducatives, y compris, mais sans s’y limiter, les manuels, les cahiers, le papier, les instruments d’écriture, les crayons, les fournitures artistiques, les règles, les sacs à dos, les sacs à dos, les calculatrices de poche, les calculatrices graphiques, la craie, les cartes et les globes . Le terme n’inclut pas les montres, radios, lecteurs de CD, écouteurs, équipements sportifs, téléphones portables ou de bureau, photocopieurs ou autres équipements, meubles ou accessoires de bureau. Les fournitures scolaires comprendront également des calculatrices graphiques d’une valeur de 150 $ ou moins et des logiciels informatiques d’une valeur taxable de 350 $ ou moins.

Les éléments suivants sont des exemples de ce qui se qualifie comme des ordinateurs et des périphériques d’ordinateur pour le statut d’exonération d’impôt :

Système d’ordinateur portable, de bureau ou de tour composé d’une “unité centrale de traitement, d’une mémoire vive, d’une unité de stockage, d’un moniteur d’écran et d’un clavier”.

« Appareils conçus pour être utilisés avec un ordinateur personnel », selon le site Web du Missouri. Ceci comprend:

Disque durModule mémoireLecteur CDCarte fille DigitizerMicrophoneModemCarte mèreSourisHaut-parleur multimédiaImprimanteScannerMatériel à usage uniqueSystème d’exploitation mono-utilisateurCarte sonCarte vidéo

Articles qui ne sont pas admissibles au statut d’exemption d’impôt dans le Missouri

Au Missouri, les vêtements qui coûtent plus de 100 $ par article et les fournitures scolaires qui coûtent plus de 20 $ par article NE SONT PAS admissibles au statut de détaxe. Trouvez une liste complète, visitez ici et faites défiler jusqu’à la section qui dit “Quels articles ne sont généralement PAS admissibles à l’exemption de taxe de vente pour la rentrée ?”

Cette section comprend les éléments suivants et plus :

Montres et bracelets de montreBijouxSacsÉcharpesÉcharpesCravatesParapluiesBandeauxBoucles de ceintureMontresRadiosLecteurs de CDÉcouteursÉquipement de sportImprimantes indépendantesTéléphones portables ou de bureauPhotocopieurs ou autre équipement de bureauMeubles ou articles ménagersAnd more.

Régions du Missouri qui ne participent PAS au congé exonéré d’impôt

Tout le monde dans le Missouri ne veut pas participer aux vacances libres d’impôt ce week-end. Les villes suivantes ne participent pas et continueront de percevoir la taxe de vente municipale ce week-end, selon le site Web du Missouri :

AltonAsh GroveAshlandBattlefieldBellerive AcresBerkeleyBeverly HillsBlack JackBlackwaterBlandBloomfieldBolivarBoonvilleBransonBrentwoodBridgetonByrnes MillCaboolCaliforniaCantonCape GirardeauCarl JunctionCarthageCassvilleCentertownChamoisCharlackChillicotheClaycomoClaytonCollinsColumbiaCool ValleyCrestwoodCrystal CityDes PeresDeslogeDeSotoDoniphanEdmundsonEldonEldorado SpringsEllsinoreElsberryEvertonFair GroveFarmingtonFayetteFergusonFestusFlint HillFreemanFremont HillsFrontenacGarden CityGeraldGlasgowGranbyGrandinGrant CITYgreen CityGreendaleHalf WayHartvilleHawk PointHigginsvilleHollisterHolts SummitHoustonIrontonJaneJefferson CityJoplinKingdom CityKirkwoodKoshkonongLadueLaurieLeadingtonLiberalLickingLoma LindaManchesterMaplewoodMarble HillMarcelineMarlborough VillageMarshfieldMarthasvilleMerriam Woods VillageMetaMoberlyMonettMontgomery CityMoscow MillsMount VernonNaylorNeoshoNew HavenNew MadridNOUVEAU MelleNixaNoelNorborneNorthwoodsOaklandOverlandOwensvilleOzarkPalmyraParisPattonsburgPe culiarPevelyPlatte WoodsPoplar BluffPurdyQulinReeds SpringRichmond HeightsRiversideRock HillRockaway BeachSavannahSedaliaSeligmanShelbinaShrewsburySkidmoreSmithtonSmithvilleSpringfieldSt AnnSt ElizabethSt MarySt PetersSte GenevieveStocktonSugar CreekTaosThayerTown & CountryTrentonTwin OaksUniversity CityUrichVandaliaVeldaWalnut GroveWarson WoodsWashburnWaynesvilleWebster GrovesWest PlainsWillardWillow ressorts

Les comtés suivants ne participent pas et perçoivent toujours la taxe de vente du comté, selon le site Web du Missouri :

AudrainBarryBentonBollingerBooneCallawayCamdenCarrollCedarChristianClintonColeCooperDadeDallasGreeneGrundyHenryHowardIronJasperLawrenceLinnLivingstonMercerMoniteauMorganNewtonOregonOsageOzarkPhelpsPikePolutinekoldPulaskiOzarkPhelpsPikePoula CharlesSt. FrancoisSte GenevieveStoddardStoneTaneyTexasWebsterWright

