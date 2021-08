Week-end sans taxe au Texas 2021

.

Le Texas Tax Free Weekend se déroule ce week-end, du vendredi 6 août 2021 au dimanche 8 août. L’épargne libre d’impôt a commencé à minuit le vendredi 6 août et se terminera officiellement à 23 h 59 ce dimanche soir.

Articles admissibles au statut d’exemption d’impôt au Texas

Vous pouvez consulter les règles officielles du week-end hors taxe du Texas et la liste officielle de ce qui est admissible et de ce qui ne l’est pas sur le site Web de l’État ici. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général pour vous donner une idée de ce que vous pouvez acheter hors taxe, mais consultez le site Web officiel de l’État pour les détails officiels.

Tout article admissible qui coûte moins de 100 $ est libre d’impôt ce week-end au Texas. Cela comprend les vêtements, les chaussures, les fournitures scolaires et les sacs à dos (mais ils doivent être des articles éligibles ; tous les articles de ces catégories ne seront pas éligibles).

Vêtements et chaussures

Vous trouverez ci-dessous des exemples de vêtements et de chaussures éligibles. Pour une liste plus complète, visitez les pages Texas ici et ici pour une liste des articles taxables et exonérés. Les articles suivants sont exonérés (gratuits) de taxe.

Les chaussures de tennis, les maillots de bain et les pantalons de jogging sont des exemples d’articles que vous pouvez porter à des fins sportives, tout en bénéficiant du statut d’exemption d’impôt. taxés.Couches pour adultes Tabliers de maison Bavoirs, vêtements pour bébés et couches pour bébés Chapeaux, tels que casquettes de baseball Cravates telles que nœuds papillon, cravates Bretelles Soutiens-gorge, bonneterie, sous-vêtements, slips, T-shirts, slips, chemises de nuit et chaussettesUniformes de chef, vêtements de bureauDéguisements pour enfants, masques de mascaradeManteaux, manteaux, vestes, imperméables, ponchos Cache-oreilles et écharpes pour temps froidCasquettes et robes de graduationVêtements religieuxRobes, jupes, shorts et chaussures de tennisCasquettes de golf, robes de golf, vestes de golf, chemises dorées et jupes de golf, mais PAS de chaussures, sacs de voyage Gants de golf ou de golf Chaussures de sécurité adaptées à la rue Chandails, chemises, sweat-shirts, shorts Masques (en tissu et jetables pour le visage) mais PAS de masques N-95 ou de masques de sport

Fournitures scolaires éligibles

Selon le Texas Comptroller, la liste ci-dessous est une liste complète des fournitures scolaires admissibles au statut d’exemption d’impôt tant qu’elles coûtent moins de 100 $ chacune.

Reliures Tableau noirSacs à livresCalculatricesRuban cellophaneBoussolesLivres de compositionCrayons de couleur GommesDossiers : extensibles, de poche, plastique et manilleBarres de colle, bâtons et bâtonsPoints fortsJetonsBoîtes à jetonsKits (la taxation dépend de l’étendue des objets soumis à la défiscalisation devant les kits) Mentions légalesLancheons Marqueurs (y compris les marqueurs effaçables à sec) Carnets Papier : papier pour cahier à feuilles mobiles, papier à copier, papier millimétré, papier calque, papier manille, papier de couleur, papier cartonné et papier de construction Boîtes à crayons et autres boîtes de fournitures Taille-crayonsCrayonsPlumesConvoyeursRèglesCiseauxTablettes d’écriture

Articles qui ne sont PAS admissibles au statut d’exemption d’impôt au Texas

Les articles suivants sont des exemples d’articles qui ne sont pas admissibles au statut d’exemption d’impôt. Voir les liens dans la section précédente pour une programmation plus détaillée et officielle du Texas.

Vêtements conçus uniquement pour les activités sportives ou à usage protecteur Équipements sportifs exclusifs tels que crampons de golf, jambières de soccer, gants de baseball Tous les vêtements ou chaussures loués Services de modification ou de nettoyage Tous les accessoires tels que bijoux, portefeuilles, montres, boucles de ceinture, portefeuilles, bracelets de montre , porte-documents et articles similaires vendus séparément. Les accessoires pour cheveux ne sont pas non plus admissibles, y compris les barrettes, les épingles à cheveux, les élastiques à cheveux, les bandeaux, les pinces et autres. les sacs à main, les porte-monnaie, les porte-documents ou les valises Les parapluies et les mouchoirs Les corsages, les boutonnières Les lunettes de protection Les vêtements et accessoires de sécurité ( sauf tissu et masques jetables). Les masques N-95 ne sont PAS éligibles à l’exonération fiscale. Lacets et inserts

