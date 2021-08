Week-end sans taxe en Floride 2021

.

Le week-end sans taxes en Floride se poursuit ce week-end. L’événement a commencé le 31 juillet et se poursuit jusqu’au lundi 9 août 2021. L’événement de cette année est plus long que l’an dernier et se termine à 23 h 59 le lundi. Cela signifie que l’événement en franchise d’impôt se produit en ce moment. Voici tout ce que vous devez savoir sur le week-end libre d’impôt et ce qui est admissible ou non.

Les articles suivants sont exonérés d’impôt en Floride ce jour férié

Les articles suivants sont hors taxes ce week-end. En savoir plus sur le site de la Floride ici.

La plupart des fournitures scolaires qui coûtent 15 $ ou moins par article Vêtements, chaussures et accessoires qui coûtent 60 $ ou moins par article Les premiers 1 000 $ du prix des ordinateurs ou des accessoires (uniquement s’ils sont utilisés à des fins personnelles non commerciales)

Voici des exemples de vêtements ou d’accessoires exonérés (hors taxes). Vous pouvez voir la liste complète sur le site Web de la Floride ici.

Accessoires (barrettes et épingles à cheveux, boucles de ceinture, nœud papillon, filets à cheveux, nœuds, pinces et serre-têtes, sacs à main, cravates, tresses, foulards, cravates, portefeuilles) Vêtements ordinaires tels que chemisiers, manteaux, robes, vestes, jeans, pantalons, chemises , shorts, jupes, chandails et gilets Vêtements d’aérobic et de fitness Tabliers et vêtements de protection Supports sportifs Vêtements pour bébés Sacs à dos et sacs à livres Bandanas Crampons de baseball Maillots de bain, casquettes et protections Ceintures Bavoirs Casques ou bottes de vélo pour jeunes Chaussures de bowling (achetées) Bretelles et supports usagés pour corriger ou soulager un handicap physique ou une blessure Soutiens-gorge Chœur et garde-robe d’autel Chaussures à crampons Vêtements de bureau Porte-monnaie Costumes Overoles Sacs à couches, couches, inserts pour couches (adultes et bébés, en tissu ou jetables) Sacs de taille Gilets de pêche (pas de flottaison) Vêtements de cérémonie (achetés pas loué) Gants (robe, jardin, travail, cuir) Casquettes et blouses de fin d’étudesCostumes et uniformes de gymnastique Chapeaux et casquettes BonneterieVestes de chasseSantas de laboratoireLeggings, jambières et jambières, collantsLingerieVêtements d’arts martiauxCouvre-chaussures et chaussures en caoutchoucSacs à manteauxImperméables, casquettes de pluie et ponchosImperméables, casquettes de pluie et casquettes de sécurité Uniformes scouts Châles et manteaux Inserts de chaussures et semelles intérieures Chaussures (y compris les chaussures de sport) Épaulières (par exemple, robes ou vestes) Combinaisons de ski (neige) Vêtements de nuit (chemises de nuit et pyjamas) Pantoufles Pantoufles Bas Costumes et vestes Bretelles Bandeaux anti-transpiration Maillots de bain et maillots de bain Cravates (cravates) et nœuds papillon) Smoking (acheté, non loué) Sous-vêtements Uniformes (travail, école et sport, hors protections)

Les fournitures scolaires non imposables coûtent 15 $ ou moins par article et les exemples incluent :

ReliuresCalculatrices, compas, rapporteurs, règles CD (vierge uniquement) Livres de composition, blocs-notes, cahiers Crayons, marqueurs Gommes Chemises Colle (bâton et liquide), pâte Bloc-notes légal Boîtes à lignesMarqueursPapier tel que papier cartonné, papier de rembourrage pour cahiers Crayons, crayons de couleur, recharges feutre , stylo, fontaine), surligneurs, recharges Papier cartonné et papier pour affiches Règles Ciseaux Agrafeuses et agrafes

Les articles suivants ne sont pas exonérés d’impôt en Floride ce jour férié

Tout vêtement qui coûte plus de 60 $ Tout matériel scolaire qui coûte plus de 15 $ Toute location ou location à bail, même si les articles sont admissibles s’ils sont achetés

Remarque : les exonérations hors taxes sont basées sur le prix par article. Il n’y a pas de limite à la quantité d’un article exonéré particulier que vous pouvez acheter. Mais si un vêtement coûte plus que les 60 $ admissibles, par exemple, vous paierez la taxe sur le coût total de l’article, pas seulement 60 $ et plus.

Voici quelques exemples d’articles vestimentaires qui peuvent être taxables :

Accessoires tels que foulards, bijoux, montres et bracelets de montre Gants de sport et protecteurs Couvertures de chéquiers Matériel de réparation de fils et tissus ou vêtements Corsages et boutonnières Trousses à cosmétiques, sacs polochons, valises, trousses de maquillage, valises Gants spécifiques au sport Chaussures de sport Pêche (waders) Palmes Casques de protection Patins à glace, patins à roues alignées, patins à roues alignées, patins à roulettes Coussins de sport Masques de peinture ou anti-poussière Gilets de sauvetage et gilets de sauvetage Vêtements ou chaussures de location Chaussures de ski et gilets de ski Combinaisons de plongée Lunettes de soleil sauf prescription Parapluies

Voici quelques exemples de fournitures scolaires qui peuvent être taxables :

Papier d’ordinateur Ruban de correction, liquide ou stylos Papier d’impression Ruban adhésif

Voir une liste complète ici.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: Virginia Tax Free Weekend 2021 – Dates, heures et exigences