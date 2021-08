Week-end sans taxes en Virginie 2021

.

Ce week-end est le week-end hors taxes de Virginie. Le week-end hors taxe a commencé le vendredi 6 août à 00 h 01 et durera jusqu’au dimanche 8 août à 23 h 59. Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur les articles admissibles et non admissibles au statut d’exonération fiscale ce week-end. .

Articles admissibles au statut d’exemption d’impôt en Virginie

Cette année, les règles de Virginie pour les articles hors taxes sont les mêmes que les années précédentes. Les articles exonérés de taxes comprennent les vêtements et les chaussures de 100 $ ou moins par article, ainsi que les fournitures scolaires de 20 $ ou moins par article.

La Virginie est également unique en ce sens qu’elle propose également des fournitures d’urgence et des articles d’économie d’énergie pour l’État en franchise de droits ce week-end, contrairement à la plupart des autres États. Depuis 2015, la préparation aux ouragans de Virginie, la rentrée des classes et les vacances hors taxes Energy Star / WaterSense ont été combinées en un seul week-end.

Pour une liste complète de tous les articles exonérés d’impôt, visitez le site Web de Virginie ici ou ici.

Voici un résumé de certains des articles exonérés d’impôt.

Exemples de vêtements hors taxes :

Tabliers Supports sportifs Vêtements pour bébés, couches, bavoirs, couvertures pour bébés, mais PAS de sacs à couches Bandanas Maillots de bain, couvertures, maillots de bain Ceintures Bottes, chaussures, lacets, tongs, chaussures à embout en acier Vêtements généraux : chemises, chemisiers, pantalons, jupes, salopettes , robes , jeans, shorts, etc. Manteaux, vestes, coupe-vent, châles, manteaux, écharpes Corsets et dentelles de corset Costumes (mais pas de costumes loués) Vêtements de cérémonie pour hommes ou femmes (mais pas si loués) Shapewear Gants (usage général, pas de sport ), Cache-oreilles Vêtements de golf (casquettes, robes, chemises, jupes, pantalons) Uniformes et costumes de gym Chapeaux, casquettes Bonneterie Inserts et inserts pour chaussures Blouses de laboratoire Chauffe-pieds, justaucorps, leggings Articles de lingerie et de sous-vêtements Cravates : cravates, nœuds papillon, foulards Pyjamas et autres vêtements de nuit, robes : vêtements de choeur et d’autel, vêtements de bureau, etc. Imperméables, bonnets de pluie, ponchos, pantalons en caoutchouc aChaussettes (y compris chaussettes de sport) Uniformes sportifs et non sportifs Vêtements de mariage achetés, non loués

Voici des exemples de fournitures scolaires hors taxes (tant que c’est 20$ ou moins par article).

Chemises et classeurs de poche, intercalaires, chemises (extensibles, poche, plastique et manille) et cahiers Tableau noir Craie Sacs à dos, sacs de messager et fourre-tout Calculatrices Ruban cellophane Argile et émaux Boussoles Livres de composition Supports de stockage informatique, disquettes, CD enregistrables, flash

MinesCrayons de couleurDictionnaire et thésaurus Lingettes désinfectantes Gommes (y compris les gommes pour marqueurs effaçables à sec et la solution de nettoyage pour marqueurs effaçables à sec) Barres adhésives, collantes et collantes Savon désinfectant pour les mains Surligneurs Boîtes à notes et fiches Blocs notes légales Boîtes à lunch et boîtes à lunch (y compris les boîtes à lunch jetables) Marqueurs (y compris les marqueurs effaçables à sec et les kits de marqueurs effaçables à sec) Instruments de musique et accessoires, partitions de musique Pinceaux d’art Peintures (acrylique, tempera et huile) Papier (papier pour cahier ligné, papier copie et imprimante, papier, papier calque, papier manille, papier de couleur, papier cartonné et papier de construction) Boîtes à crayons et autres boîtes de fournitures scolaires Taille-crayons, crayons, stylos TransporteursLivres de référenceCartes et ballons de référenceRèglesCiseauxBlocs de dessin et de dessinManuelsÉcritureAquarellesCahiers d’exercices

Produits exonérés d’impôt en matière d’environnement et de protection civile :

Le site Web de Virginie répertorie les éléments suivants comme étant exempts d’impôt ce week-end. Vous trouverez ci-dessous des citations directes du site :

Génératrices portatives : 1 000 $ ou moins par article Scies à chaîne à essence : 350 $ ou moins par article Accessoires de scie à chaîne : 60 $ ou moins par article Autres articles de préparation aux ouragans spécifiés : 60 $ ou moins par article Produits éligibles Energy Star ou WaterSense achetés à des fins non commerciales usage personnel ou domestique : 2 500 $ ou moins par article

Articles qui ne sont PAS admissibles au statut d’exonération d’impôt en Virginie

En Virginie, les vêtements qui coûtent plus de 100 $ par article et les fournitures scolaires qui coûtent plus de 20 $ par article NE SONT PAS admissibles au statut hors taxes.

Vous pouvez trouver une liste complète des articles non éligibles dans le PDF ici. Seuls des exemples sont présentés ci-dessous.

ServiettesProduits cosmétiquesTissus, fils, boutons, fils de vêtementsAccessoires pour cheveux (barrettes, épingles à cheveux, tresses, nœuds, résilles, perruques, postiches, etc.) casques, casques, respirateurs à peinture, lunettes de sécurité, ceintures à outils, gants de soudage, masques, etc. ) Équipements de sport et de loisirs (tels que chaussures de ballet et de claquettes, chaussures de bowling, chaussures à crampons, gants de sport, lunettes de protection, protège-mains et coudes, gilets et gilets de sauvetage, protège-dents, patins à roulettes et à glace, épaulettes, protège-tibias, chaussures de ski , bottes de pluie, combinaisons et palmes) Lunettes de soleilParapluiesMontresMontres

Les règles ci-dessus sont susceptibles de changer, alors vérifiez les détails ici pour les dernières mises à jour.

