Week-end Tax Free 2021 : quand commence-t-il ?

in

.

La plupart des États participeront au week-end hors taxe ce week-end d’août, bien que certains aient prévu le leur pour plus tard ce mois-ci. Au contraire, certains États ont également eu leurs offres spéciales hors taxes en juillet. Découvrez ci-dessous tous les détails sur la date de début et de fin du week-end détaxé et si votre État y participe en 2021.

Le week-end hors taxes commence généralement à minuit et se termine à 23 h 59.

Le week-end libre d’impôt commence généralement à 00h01 le jour du premier jour férié libre d’impôt. Ensuite, il se termine généralement à 23 h 59 le dimanche soir du week-end hors taxes si vous magasinez en ligne. Si vous faites vos achats dans des magasins, le week-end hors taxes commence lorsque le magasin ouvre le premier jour et se termine lorsque le magasin que vous visitez ferme le dernier jour (qui est généralement un dimanche).

Dates et états qui participent à ce 2021

Voici les dates des États participants cette année, y compris les États qui ont déjà organisé des week-ends hors taxes. La plupart des États auront le leur ce week-end, y compris la Floride, qui a commencé son événement le 31 juillet. Cette année, 17 États participent au total, avec 11 États proposant des promotions ce week-end, selon une carte fournie par Deal News.

Alabama: Le week-end sans taxes en Alabama est terminé. C’était du 16 au 18 juillet.

Arkansas: Le week-end sans taxe de l’Arkansas se déroulera du 7 au 8 août. Vous pouvez voir les détails de ce qui est admissible ici. Vous trouverez ici une liste détaillée de ce qui est admissible et de ce qui ne l’est pas. Cela comprend les fournitures scolaires couramment utilisées, les vêtements admissibles de moins de 100 $ par article et les accessoires de vêtements admissibles de moins de 50 $ par article.

Connecticut: Dans le Connecticut, le « week-end » non imposable est du 15 au 21 août, il est donc plus long qu’un week-end. Les vêtements et les chaussures qui coûtent jusqu’à 100 $ par article sont admissibles. Voir plus de détails sur ce qui est admissible ici.

Floride: En Floride, le week-end hors taxes s’étend du 31 juillet au 9 août et s’applique aux vêtements de moins de 60 $ par article. Certaines fournitures scolaires qui coûtent moins de 15 $ par article sont également admissibles, ainsi que les ordinateurs jusqu’à 1 000 $ (et accessoires connexes). En savoir plus ici et ici.

Iowa: Dans l’Iowa, le week-end hors taxe se déroule du 6 au 7 août et se termine un samedi au lieu d’un dimanche. Les vêtements et chaussures admissibles de moins de 100 $ par article sont inclus. Voir les détails ici.

Maryland: Dans le Maryland, les vacances hors taxes ont lieu du 8 au 14 août, de sorte que les habitants de cet État ont plus d’un week-end pour faire des achats hors taxes. Les vêtements et chaussures admissibles de moins de 100 $ sont admissibles, ainsi que les premiers 40 $ de rabais sur un sac à dos. Pour plus de détails, faites défiler jusqu’à « Acheter une semaine sans taxe dans le Maryland ». Une fiche d’information avec des détails est également ici.

Massachusetts: Dans le Massachusetts, le week-end hors taxe est du 14 au 15 août, il aura donc lieu plus tôt que 2020. Les articles de vente au détail qui coûtent moins de 2 500 $ sont admissibles. Voire la liste complete ici. L’État note: “Le week-end de congé de la taxe de vente, les achats personnels de la plupart des articles de vente au détail ne sont pas soumis à la taxe de vente de l’État.” Ils doivent être achetés pour un usage personnel uniquement. Les produits du tabac et de la marijuana, les boissons alcoolisées, les aliments et les véhicules à moteur sont des exemples d’articles qui ne sont pas admissibles.

Mississippi: Au Mississippi, c’était déjà arrivé du 30 au 31 juillet.

Missouri: Le week-end sans taxe du Missouri est du 6 au 8 août. Les articles admissibles comprennent les vêtements pour 100 $ ou moins, les fournitures scolaires pour 50 $ ou moins, les « périphériques » informatiques et les ordinateurs personnels pour 1 500 $ ou moins, les logiciels pour 350 $ ou moins et les calculatrices graphiques pour 150 $ ou moins. Cependant, de nombreux districts et villes ne participent pas. Voir les détails ici.

Nouveau Mexique: Le week-end sans taxe au Nouveau-Mexique est du 6 au 8 août. Les articles admissibles comprennent les vêtements ou les chaussures admissibles de moins de 100 $ par unité, les ordinateurs jusqu’à 1 000 $ (y compris les tablettes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les blocs-notes), le matériel informatique jusqu’à 500 $ et les fournitures scolaires de moins de 30 $ par unité. Voir les détails ici.

Ohio: L’événement de l’Ohio aura lieu du 6 au 8 août et comprend des vêtements ou des chaussures admissibles de 75 $ ou moins, des fournitures scolaires de 20 $ ou moins et des fournitures scolaires de 20 $ ou moins. Voir les détails ici.

Oklahoma: L’Oklahoma est du 6 au 8 août. Les vêtements et chaussures admissibles de moins de 100 $ sont exonérés de taxe. Voir les détails ici.

Caroline du Sud: La Caroline du Sud est du 6 au 8 août. Les vêtements, accessoires, chaussures, ordinateurs, articles de lit et de bain et fournitures scolaires admissibles sont inclus. La liste des articles exonérés d’impôt dans cet État est légèrement plus longue que dans d’autres États. Voir les détails ici.

Tennessee: Le week-end hors taxe du Tennessee a déjà eu lieu du 30 juillet au 1er août.

Texas: Le week-end sans taxe au Texas est du 6 au 8 août. Les sacs à dos, fournitures scolaires, vêtements et chaussures admissibles pour moins de 100 $ chacun sont exonérés de taxe. Voir plus de détails ici.

Virginie: Le week-end sans taxe en Virginie est du 6 au 8 août. Les articles exonérés de taxe comprennent les vêtements et les chaussures admissibles de 100 $ ou moins par article, ainsi que les fournitures scolaires de 20 $ ou moins. par objet. Les articles d’urgence et d’économie d’énergie sont également exemptés ce week-end. Voir les détails ici.

W.V : Le week-end sans taxe en Virginie-Occidentale a déjà eu lieu du 30 juillet au 2 août

Dans la plupart des États, vous pouvez également acheter des articles éligibles hors taxes en ligne. Cela signifie que si vous faites vos achats en ligne dans un état hors taxe, vous pourrez faire vos achats hors taxe le week-end. Cependant, n’oubliez pas que chaque boutique en ligne se comporte différemment. Donc, avant d’acheter un article, vérifiez si la taxe est appliquée ou non.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: États-Unis vs France: diffusion en direct de la finale masculine de basket-ball olympique de Tokyo 2020