Week-end Warm-up: Hansi Flick face à un grave manque de profondeur au Bayern Munich; Prévisions Bundesliga; Musique de Royal Blood; et plus!

C’est dans des moments comme celui-ci que la planification de l’équipe au Bayern Munich entre vraiment en jeu.

Avant de commencer, ce n’est pas une diatribe anti-Brazzo. Soyons clairs à ce sujet. Il s’agit plus d’un regard sur la façon dont les Bavarois se sont retrouvés avec un corps aussi mince pour les prochains matchs.

Les experts – y compris Lothar Matthäus – ont sonné et prennent leurs photos sur le manque de profondeur du Bayern Munich. Ne vous y trompez pas, personne n’aurait pu prédire le nombre massif de blessures, de maux et de suspensions auxquels les Bavarois sont actuellement confrontés ce week-end.

Pour que le Bayern Munich soit aussi en désavantage numérique en ce moment, cependant, beaucoup de choses devaient se produire. Jetons un coup d’œil à ces mouvements dont on parle moins qui ont laissé le banc du Bayern Munich dans un tel désarroi:

Joshua Zirkzee: En prêt avec Parma Calcio 1913, Zirkzee est actuellement blessé (peut-être pour le reste de la saison), mais n’avait pas seulement atteint un plateau au Bayern Munich avant son déménagement, mais avait régressé. Un manque de mouvement et de physicalité dans le dernier tiers a finalement entravé les progrès de Zirkzee à Munich, ce qui laisse maintenant le graphique de profondeur de l’attaquant un peu stérile derrière Eric Maxim Choupo-Moting. Les Bavarois ont récemment appelé Christopher Scott du Bayern Munich II pour aider à fournir une certaine profondeur.

Les progrès de Fiete Arp ont été ralentis au Bayern Munich.Photo de Roland Krivec / DeFodi Images via .

Fiete Arp: Pour une raison quelconque, Arp et Hansi Flick ont ​​convenu d’un commun accord que le jeune attaquant passerait toute la saison avec le Bayern Munich II et ne serait pas appelé. La confiance et la forme d’Arp ont par la suite pris un coup sur une équipe de Liga inférieure à la moyenne 3. On pense maintenant qu’Arp passera à autre chose après cette saison. À présent, Arp aurait dû être capable d’aider avec la profondeur derrière Robert Lewandowski, Thomas Müller et sur les deux ailes. Au lieu de cela, il est partant à temps partiel pour le Bayern Munich II. Même pour le partisan le plus ardent de #ArpTrain (moi?), Cela a été difficile à regarder se dérouler.

Chris Richards: Ouais … si le Bayern Munich avait pu tout recommencer, il n’aurait pas prêté Richards à Hoffenheim. La capacité de Richards à jouer plusieurs places le long de la ligne arrière aurait été énorme pour Flick pour le moment. De plus, Richards a fait une impression si fantastique que Hoffenheim pourrait chercher à attirer Richards de manière permanente – ce qui pourrait être attrayant pour le natif de l’Alabama étant donné le temps de jeu instantané qu’il a reçu à Sinsheim.

Tiago Dantas: Le milieu de terrain toujours aussi léger n’a pas fonctionné avec le Bayern Munich. Après avoir passé du temps avec le Bayern Munich II, Dantas s’est entraîné avec la première équipe et s’est ancré sur le banc pour les matchs. Il est facile de supposer que s’il avait été assez bon pour aider, son numéro aurait déjà été appelé.

Bouna Sarr: Pour ne pas empiler le Français, mais il a été si pauvre que Flick l’a déplacé à la troisième place du tableau de profondeur à l’arrière droit derrière Benjamin Pavard et Niklas Süle.

L’attaquant Leon Dajaku est également passé à l’Union Berlin pendant l’hiver, mais il a beaucoup trop de cow-boy en lui pour avoir été considéré comme une option pour Flick à ce stade. De même, Michaël Cuisance et Adrian Fein n’ont probablement pas d’avenir à long terme au Bayern Munich et ont dû passer à leurs attributions de prêt respectives quand ils l’ont fait.

Certains de ces mouvements étaient intempestifs (Richards), tandis que d’autres étaient le résultat des périls d’essayer de développer la jeunesse (Zirkzee, Arp). Pourtant, certains autres n’étaient que de mauvaises décisions (Sarr, Dantas).

Cependant, l’alignement du Bayern Munich s’est retrouvé ici, le travail de Flick dans la composition fragmentaire d’une formation pour l’Union Berlin – et potentiellement contre le Paris Saint-Germain mardi – ne sera pas facile.

Pour ceux d’entre nous (comme moi!), Qui qualifient souvent Flick de génie … le joueur de 56 ans peut vraiment gagner ce titre s’il élabore une stratégie pour gagner les deux prochains matchs avec une équipe aussi épuisée.

Hype Music: «Trouble’s Coming» de Royal Blood

J’ai beaucoup aimé cette chanson ces derniers temps et ce serait normalement un thème formidable pour l’attaque du Bayern Munich avant quelques gros matchs. Quoi qu’il en soit, cette piste commence par un battement immédiat et pour moi, au moins, mon sang pompe un peu.

Espérons que c’est exactement ainsi que l’opposition voit encore le Bayern Munich quand elle regarde le calendrier:

Bonus Cut

Ce n’est en aucun cas une «piste hype», mais étant donné toutes les blessures auxquelles le Bayern Munich est confronté actuellement, j’ai instantanément pensé à un épisode de Teen Titans Go! (Mes enfants étaient d’énormes fans quand ils étaient plus jeunes). Cette chanson est adaptée à la situation actuelle au Bayern Munich:

Évidemment, je dis cela avec un peu de sens ironique, mais j’ai le sentiment légitime qu’Ineednoname aurait pu définir «Tout ce que je sais, c’est la douleur» comme thème de la semaine.

Prédictions

La grande question qui entoure le Bayern Munich cette semaine est de savoir exactement qui est disponible pour jouer contre l’Union Berlin. La longue liste des blessures est étouffante:

Leon Goretzka (blessure) Niklas Süle (blessure) Lucas Hernández (blessure) Marc Roca (blessure) Robert Lewandowski (blessure) Douglas Costa (blessure) Corentin Tolisso (blessure) Alphonso Davies (carton rouge suspendu)

De plus, Joshua Kimmich ne s’est pas entraîné plus tôt dans la journée et Benjamin Pavard et Leroy Sane se sont limités au jogging léger. Il n’y a vraiment aucune indication claire quant à savoir si les fans devraient également s’inquiéter légitimement du statut de ces trois joueurs. Bien que les trois devraient être disponibles, cela ne peut toujours pas laisser les fans se sentir bien.

Tanguy Nianzou? Christopher Scott? Bouna Sarr? Javi Martinez? Tiago Dantas? Lace ’em boys, vous allez peut-être entrer.

Le timing de tout cela est assez brutal étant donné que le Bayern Munich a un match retour en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mardi. Flick risque-t-il même d’utiliser des joueurs comme Thomas Müller, Kimmich, Pavard, Sane et Kingsley Coman de manière intensive dans ce match?

Qui sait … mais tout cela rend ce jeu impossible à prévoir. Union Berlin est une équipe décente et occupe la septième place du classement de Bundesliga. Même avec une équipe complète, ce match ne serait pas facile.

Pourtant … je vais choisir le Bayern Munich et j’ai une raison étrange.

Pendant de nombreuses saisons, j’ai regardé Allen Iverson faire une belle carrière avec les 76ers de Philadelphie. Dans les occasions où Iverson était blessé, malade ou indisposé pour d’autres raisons, les 76ers se sont souvent rassemblés autour du groupe central disponible. Je pense que le Bayern Munich a suffisamment de vrais professionnels pour faire de même contre l’Union Berlin.

Bien sûr, le Bayern Munich manque peut-être quelques Iversons dans ce match, mais je m’attends à ce que Hansi Flick fasse une superbe performance hors de son alignement de jour de match (quel qu’il soit).

Prédiction: Bayern Munich 2-1 Union Berlin

Les autres prévisions de Bundesliga incluent:

Arminia Bielefield 1-2 SC Fribourg Eintracht Francfort 3-2 Wolfsburg Hertha Berlin 1-3 Borussia Mönchengladbach Werder Brême 0-2 RB Leipzig VfB Stuttgart 1-3 Borussia Dortmund

Schalke 04 1-2 FC Augsburg FC Köln 2-2 Mayence 05 Hoffenheim 2-2 Bayer Leverkusen

Dossiers de prédiction

Espérons une meilleure semaine.

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 4-5

Record de la dernière journée de match de Ligue des Champions: 0-1

Record global: 130 à 125 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Club Coupe du monde, et Ligue des champions)