Week-end Warm-up: L’aube d’une nouvelle ère au Bayern Munich; Un aperçu des rencontres de la Bundesliga et du DFB-Pokal le week-end; Un retour sur The Cult; et plus!

Lorsque Hansi Flick a annoncé son intention de quitter le Bayern Munich il y a quelques semaines, le monde du football entourant le club bavarois est devenu un peu chaotique.

Tout d’abord, il y a eu l’annonce – puis l’annulation – de la Super League européenne, qui a secoué les fans dans la rage. Le clapback sur l’idée a été si fort que les clubs «Power 12» qui ont décidé d’essayer de ruiner le football moderne ont dû mettre l’idée avant qu’elle ne décolle vraiment.

Hansi Flick a remporté un sextuple et a transformé la mentalité de l’équipe dans le processus. Photo par Alexander Scheuber / .

En ce qui concerne Flick, il y avait des difficultés à savoir si le Bayern Munich le laisserait partir – et à quel point le club lui permettrait de partir facilement. En fin de compte, cependant, le meilleur résultat réaliste s’est produit: le Bayern Munich a pu faire signer Julian Nagelsmann pour prendre le relais et Flick est maintenant libre de poursuivre son rêve d’entraîner l’équipe nationale allemande.

En termes simples, ce furent deux semaines folles.

La situation avec Flick est en quelque sorte à la fois triste et prometteuse. Le Bayern Munich a perdu un entraîneur spécial, qui a gagné le respect des joueurs grâce à l’établissement de relations, à la communication, à des tactiques innovantes et à sa capacité à instiller un sentiment de confiance en soi dans une équipe qui ne semblait pas savoir qu’elle était capable de choses merveilleuses de temps en temps. -à-temps. Le Bayern Munich n’est pas mieux pour le laisser partir, mais il a échappé à l’embarras en obtenant la meilleure option suivante: Nagelsmann.

Le déménagement a également représenté une étape importante au sein du club car il s’agissait du premier effort solo d’Oliver Kahn pour obtenir son nouveau manager. Bien qu’Uli Hoeneß soit depuis longtemps un fan de Nagelsmann et que la présence géante de Karl-Heinz Rummenigge se trouve toujours sur Säbener Straße, c’était le premier gros problème de Kahn alors qu’il passait au rôle officiel de PDG en 2022.

Alors que Nagelsmann apportera sa propre marque de football et proposera certainement un style différent, son succès n’est en aucun cas une chose sûre. Le Bayern Munich n’est pas un environnement de travail facile – il suffit de demander à l’un des récents managers du club. D’un front office très pratique à une liste remplie d’anciens combattants puissants, les managers opèrent souvent sur la défensive plutôt que sur l’offensive.

Brazzo offrira-t-il à Julian Nagelsmann un plus grand mot à dire dans la planification de la composition? Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Nagelsmann a suffisamment d’influence pour gagner la formation du Bayern Munich (à condition qu’il ne répète pas les erreurs de quelques-uns de ses prédécesseurs), mais il reste à voir à quel point il sera fort dans ses relations avec le front office. Sa contribution à la planification de la liste aura-t-elle un poids ou est-il simplement heureux d’obtenir enfin son «emploi de rêve»?

Alors que beaucoup de gens ont pris des photos du directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic pour son rôle dans le départ de Flick, l’homme du front-office intelligent serait sage de ne pas prendre autant de positions radicales dans sa relation avec Nagelsmann qu’avec Flick. Cet appel ne veut en aucun cas laisser libre cours à l’entraîneur, mais c’est un avertissement pour Salihamidzic de prendre un virage différent.

Au final, la relation professionnelle entre Salihamidzic et Flick s’est détériorée car les deux hommes ne pouvaient pas trouver un moyen de coexister – mais ce n’est pas seulement Flick qui s’est senti agacé par le mode de fonctionnement de Salihamidzic. Si l’on en croit les rapports, l’ensemble du personnel d’entraîneurs – ainsi que la responsable de l’équipe Kathleen Krüger – ont également eu des démêlés avec Salihamidzic.

Un cynique se demanderait au moins si la poussée pour embaucher Nagelsmann n’était pas venue avec un sentiment d’assurance que Salihamidzic pourrait recommencer à tirer les ficelles au Bayern Munich avec moins de résistance. Le temps nous dira si les gens qui voient Salihamidzic comme un maître de marionnettes auront raison, mais le moment devrait maintenant être venu pour tout le monde dans le nouveau régime du Bayern Munich de regarder vers un nouveau départ et d’apprendre de ses erreurs.

Il n’est pas facile de trouver un véritable manager de classe mondiale et le Bayern Munich a mis le club en danger en en laissant un s’éloigner. Nagelsmann a les idées, l’énergie et les antécédents nécessaires pour faciliter la transition, mais à moins que l’ensemble du front office ne veuille évoluer et apprendre des difficultés du passé récent, il sera enclin à répéter ces mêmes erreurs.

Chanson de la semaine: «She Sells Sanctuary» par The Cult

Pour la chanson de cette semaine, nous avons sauté dans la «machine à remonter le temps» jusqu’en 1985 lorsque ce joyau est sorti. La beauté de cette chanson est que c’est ce que j’appelle «sans époque». Je veux dire par là que son son et ses paroles sont intemporels et il pourrait être difficile de discerner s’il est sorti en 1985 ou 2005.

Je suis un grand fan de cet air en particulier et je me souviens avec émotion de ce passage à la radio pendant l’un de mes vieux trajets matinaux de 60 miles à sens unique et d’être instantanément sous tension. Bien sûr, j’avais entendu la chanson plusieurs fois auparavant, mais elle a frappé différemment à ce moment-là – qui était environ 4h30 du matin. À moins d’avoir vécu cette vie, vous n’avez aucune idée de ce que l’usure de ce style de vie implique et à quel point il peut être important pour les endorphines de commencer à apparaître à ce moment de la journée. Parfois, vous avez juste besoin de cette petite secousse supplémentaire et «She Sells Sanctuary» fournit sûrement cela.

Quoi qu’il en soit, profitez-en!

Prédictions

Sans match du Bayern Munich ce week-end, il nous reste à prédire les deux prochains matches de Bundesliga «de rattrapage» de Hertha Berlin et les rencontres DFB-Pokal:

Mayence 05 2-1 Hertha Berlin 1 Hertha Berlin 1-3 SC Fribourg Werder Brême 0-2 RB Leipzig Borussia Dortmund 3-0 Holstein Kiel

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 5-3

Record global: 150-139 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4 *

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Club Coupe du monde, et Ligue des champions)