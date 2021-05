Week-end Warm-up: les supporters du Bayern Munich devraient savourer les prochaines semaines; Prévisions Bundesliga; Putain, ça fait du bien d’être gangsta; et plus!

La campagne 2020/2021 ne restera clairement pas dans les mémoires aussi bien que la saison 2019/2020 pour la plupart des fans du Bayern Munich.

Bien sûr, il n’y aura pas de célébration de la DFB-Pokal ou de la Ligue des champions cette saison, mais c’était quand même une course sauvage, amusante, frustrante et mémorable – et ce n’est pas encore fini.

Alors que les blessures, la fatigue, les contrats controversés et certains drames du front office ont fait la une des journaux cette saison, les joueurs réels de la liste du Bayern Munich ont fait un excellent travail en naviguant dans des eaux très agitées.

La blessure de Robert Lewandowski lors du match international a fait dérailler la saison, mais le Hitman polonais pourrait encore battre le record de but de la Bundesliga.Photo de Tony Marshall – PA Images via .

Presque tous les joueurs clés ont subi une sorte de blessure au cours de cette saison pour le Bayern Munich, mais le groupe a persévéré et n’a jamais cessé de se battre. Alors que le groupe doit encore remporter la Bundesliga, ce sera un titre qui sera bien mérité s’il parvient à conclure l’affaire.

Le calendrier condensé après une conclusion déjà mouvementée de la saison 2019/2020 était une raison majeure pour laquelle le Bayern Munich semblait parfois léthargique, mais à la fin, si ce n’est pour une blessure très intempestive et inutile de Robert Lewandowski, les Bavarois pourraient être l’un des les deux équipes alignées pour se disputer une couronne en Ligue des champions plus tard ce mois-ci.

Malheureusement, Andorre est arrivé.

Quoi qu’il en soit, le résultat final en termes de titres gagnés pour cette campagne pourrait laisser certains insatisfaits, mais cela ne devrait vraiment pas. La saison pourrait certainement déclencher des dizaines de scénarios «Et si», mais c’était une bataille et le Bayern Munich a affronté tous les défis de front. Cela n’a jamais été facile – et cela ne le sera jamais. Pourtant, la dernière saison du mandat de Hansi Flick et tous les tenants et aboutissants de la raison pour laquelle les choses se sont terminées comme elles l’ont fait a été une montagne russe.

J’espère que tout le monde pourra s’asseoir et apprécier ces hauts et ces bas – et rappelez-vous que même s’il n’y aura pas de sextuple dans les travaux, c’était toujours un effort de travail acharné, robuste et épuisant physiquement et mentalement de l’équipe qui devrait être apprécié. .

Au minimum, Robert Lewandowski a encore une chance de battre le record de Gerd Müller et ce serait une façon assez spectaculaire de couronner ce qui a été une campagne 2020/2021 mouvementée.

Mare of Easttown – je vais enfin le démarrer

J’attendais avec impatience de commencer la nouvelle série de HBO et j’ai hâte de vraiment y creuser ce week-end après quelques semaines à être rattrapé par d’autres tâches.

Comme détaillé précédemment, le spectacle a été tourné (pour la plupart) dans le comté où je vis et présente de nombreuses petites subtilités de mon pays natal (Wawa, un accent très distinct, beaucoup de bière buvant dans les bars du coin, etc.).

Si vous l’avez commencé, envoyez-moi quelques brèves réflexions (non-spoiler) sur la façon dont vous pensez que cela se passe.

Chanson de la semaine: “Putain, ça fait du bien d’être un gangsta” par Geto Boys

L’autre soir, je conduisais l’une de mes filles pour s’entraîner et j’ai numérisé à 88,5 WXPN – une station financée par l’auditeur qui joue littéralement tout et n’importe quoi – et à ma grande surprise, ce classique perdu était à l’antenne.

Au début, j’ai commencé à me démener pour appuyer sur le bouton «chaîne suivante» parce que mon souvenir de la chanson va toujours à la «version explicite». Heureusement, le montage radio était en pleine vigueur. La vidéo ci-dessous est la «version propre» parce que je ne veux pas que l’échauffement du week-end soit annulé pour le moment.

Quoi qu’il en soit, cette chanson a été peu acclamée pour la première fois en 1992, mais a explosé avec la sortie en 1999 du film Office Space – qui est l’un de mes favoris de tous les temps. Si vous n’avez pas vu ce film d’une manière ou d’une autre, vous devez le visionner par rendez-vous.

Office Space a atteint le statut de «classique culte» il y a quelque temps, mais je peux vous assurer qu’il n’y a pas de meilleur film ou émission qui capture la scène de la «vie de bureau» au début ainsi que Office Space. Tout, des niveaux de l’encadrement intermédiaire, aux consultants amenés à conduire la «restructuration» à la routine de base de devoir se lever tous les jours et faire quelque chose que vous n’aimez même pas nécessairement être payé, est juste à tous points de vue.

Cette chanson de Geto Boys – qui est mieux connue pour “My Mind Is Playing Tricks On Me” – a été utilisée de manière si parfaite et elle a rendu la chanson plus populaire que jamais. Au début, si vous entendiez quelqu’un dire: «Merde, ça fait du bien d’être un gangster», vous saviez exactement ce qu’ils voulaient dire.

Quoi qu’il en soit, profitez de la version propre ci-dessous:

Prédictions

Le Borussia Mönchengladbach est toujours un match difficile pour le Bayern Munich et ce match ne devrait pas être différent. Un facteur important pour les Bavarois dans ce match pourrait être que la grande majorité de la liste est enfin en bonne santé – y compris Robert Lewandowski, qui aurait sans aucun doute pu utiliser le temps supplémentaire pour se rétablir alors qu’il poursuit le record de but de la Bundesliga.

Ce ne sera pas facile, mais je pense que le Bayern Munich est recentré et se sent bien dans sa peau. Cela devrait être un effort solide avec plus d’énergie que ce que nous avons vu de l’équipe depuis des semaines.

Prédiction: Bayern Munich 3-1 Borussia Mönchengladbach

Les autres prévisions de Bundesliga incluent:

VfB Stuttgart 2-1 FC Augsburg Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig Hoffenheim 2-0 Schalke 04 Werder Brême 1-2 Bayer Leverkusen Wolfsburg 3-2 Union Berlin FC Köln 1-2 SC Freiburg Eintracht Francfort 3-2 Mayence 05 Hertha 1- 1 Arminia Bielefield

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match DFB-Pokal / Bundesliga: 2-2

Record global: 152-141 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4 *

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Club Coupe du monde, et Ligue des champions)