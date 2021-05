Week-end Warm-up: Quelle saison ce fut pour le Bayern Munich; Chansons de la semaine de Dropkick Murphys et Old 97s; Prévisions Bundesliga; Mare d’Easttown est formidable; et plus!

Eh bien, c’est ça – quel voyage cela a été pour le Bayern Munich.

La saison n’a peut-être ajouté qu’un trophée majeur au cabinet, mais cette équipe a également remporté la Supercoupe de la DFL, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Nous avons vu de belles performances individuelles (Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Jamal Musiala), des drames hors du terrain (Flick contre Brazzo, l’équipe contre les blessures, Niklas Süle contre Bild’s propension à impliquer qu’il est chonky, tout le groupe d’ailiers contre la cohérence, la base de fans du Bayern attachée et prête à faire la guerre contre tout le pays d’Andorre), et beaucoup de jeux amusants.

Hansi Flick a eu un court mandat, mais il est néanmoins devenu une légende du club. Photo de Lukas Barth-Tuttas – Piscine / .

Plus que tout, le Bayern Munich a offert à ses fans des divertissements de qualité à un moment de l’histoire du monde où les gens avaient plus que jamais besoin de la distraction que le sport offre.

C’était une équipe amusante et une année divertissante … c’était juste mordu de serpent pour un million de raisons différentes. Avec quelques pauses chanceuses concernant les blessures, le Bayern Munich aurait pu être l’un des clubs prêts pour la prochaine finale de la Ligue des champions. L’équipe est tout simplement aussi bonne – lorsqu’elle est en bonne santé.

En regardant en arrière cette saison, cela vous semblera étrange. Il y avait beaucoup à apprécier et à admirer – et aussi beaucoup de raisons de penser à ce qui aurait pu être.

Quant à moi, je ne pourrai jamais arrêter de penser aux raisons pour lesquelles Hansi Flick et le Bayern Munich n’ont pas pu trouver un moyen de faire fonctionner tout cela. Je considère Flick comme un génie du coaching – autant pour sa gestion du personnel, l’établissement de relations et ses compétences en communication, que pour ses tactiques et ses aptitudes stratégiques.

Flick est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et – les doigts croisés – il fera la même magie avec l’Allemagne qu’il l’a fait avec le Bayern Munich.

Sans Flick, rien de tout cela n’aurait été possible – mais le Bayern Munich, comme tout grand club, passera à autre chose.

Espérons que les fans pourront apprécier cette saison pour ce qu’elle était: une quête amusante, divertissante et exaltante de la grandeur … qui a échoué dans certains domaines, mais qui a réussi dans d’autres.

Mare of Easttown – Mise à jour … C’est sacrément bon

Mis à part mon affinité «ville natale» pour Mare of Easttown de HBO, le spectacle s’avère être un succès irrésistible avec une grande histoire.

L’épisode de la semaine dernière (pas de spoilers!), A absolument secoué les choses et je peux dire avec confiance que c’est la meilleure émission que HBO a produite depuis un bon moment. Il est révolu le temps où le réseau produisait un hit incontournable après un hit incontournable, mais cette émission n’a pas encore manqué.

Chansons de la semaine: “Going Out In Style” de Dropkick Murphys et “Longer Than You’ve Been Alive” de Old 97s

Avec Hansi Flick, David Alaba, Javi Martinez, Jerome Boateng, Herman Gerland, Miroslav Klose et sûrement quelques autres terminant tous leurs mandats respectifs sur Säbener Straße, j’ai décidé de tirer un double coup pour le dernier week-end de la saison.

Tout d’abord, passons à l’hymne de Dropkick Murphys, «Going Out In Style» – qui est juste une chanson formidable du début à la fin:

Le prochain sort à Gerland, qui, à 66 ans, est sur le marché du travail. La chanson de l’ancien 97s “Longer Than You’ve Been Alive” semble juste être un bon choix pour l’entraîneur vétéran (moins la partie sur les pilules à éclater et tout):

Prédictions

Avec tellement de membres clés du club entrant dans leurs apparitions finales respectives à l’Allianz Arena, cela pourrait vraiment se dérouler de deux manières différentes. Le Bayern Munich pourrait être pris dans de nombreux «sentiments» hors du terrain:

Complaisance: La ligue a déjà été gagnée et certains joueurs – et entraîneurs – pourraient déjà se pencher sur la suite (euros, nouveaux emplois, transferts, prêts, etc.).

Tristesse / Malaise: Ce sera la fin d’une grande ère – quoique de courte durée – au Bayern Munich. Flick a mené le club à un sextuple, Gerland est avec le club depuis la nuit des temps, Klose est un phénomène d’entraîneur en plein essor, Javi Martinez, Jerome Boateng et David Alaba sont tous des joueurs légendaires dans la riche histoire du club. De grandes amitiés se sont nouées, des souvenirs de toute une vie se sont créés … voir tout cela disparaître ne sera pas facile.

Incertitude: Julian Nagelsmann arrive et il va vouloir imprimer son propre style dans cette équipe. Qui restera? Qui ira? Qui se verra attribuer un rôle moindre? Encore une fois, rien de tout cela n’est facile pour les joueurs et le personnel.

À travers tout cela, cependant, le Bayern Munich est une équipe remplie de professionnels – des personnes avec une focalisation laser intégrée. Les Bavarois pourront sans aucun doute repousser ces distractions potentielles.

Je m’attendrais à ce que le Bayern Munich fasse un effort dominant … peut-être même une performance record car je prédis que Lewandowski marquera au moins un but pour battre le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga.

Prédiction: Bayern Munich 4-0 FC Augsbourg

Autres pronostics Bundesliga:

Borussia Dortmund 3-1 Bayer Leverkusen Eintracht Francfort 2-2 SC Freiburg FC Köln 2-2 Schalke 04 VfB Stuttgart 2-1 Arminia Bielefield Hoffenheim 2-1 Hertha Berlin Union Berlin 1-2 RB Leipzig Werder Brême 1-2 Borussia Mönchengladbach Wolfsburg 3 -1 Mayence 05

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 3-6

Record global: 163-149 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4 *

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Coupe du monde des clubs et Ligue des champions)