Week-end Watch ⋆ Crypto nouveaux médias

Après un net retracement en dessous de 49 000 $, le bitcoin s’est redressé et a récupéré ce niveau particulier. La plupart des altcoins sont au point mort depuis hier, à l’exception de Cardano. ADA a peint un nouveau record de tous les temps au-dessus de 2,6 $.

Le dernier ATH d’ADA ; Alts Calme

Les pièces alternatives étaient toutes couvertes de vert hier avec des gains impressionnants dans tous les graphiques. Ethereum a brièvement dépassé 3 300 $, mais a légèrement reculé depuis et se situe actuellement en dessous de ce niveau.

Binance Coin, qui a atteint un nouveau sommet de trois mois à plus de 460 $, est en baisse à 455 $. Ripple (-1%), Dogecoin (-2,5%), Polkadot (-3%), Uniswap (-2%), Bitcoin Cash (-1%), et Chainlink (-2%) ont également légèrement corrigé en une journée .

Solana a perdu le plus de valeur (-5%) après avoir tracé un ATH hier. En parlant de records par rapport au dollar, ADA l’a fait aujourd’hui après une augmentation de 5% à un peu plus de 2,6 $. La pièce native de Cardano est en hausse de 160% depuis la correction du marché du 20 juillet lorsqu’elle est tombée en dessous de 1 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Des gains plus impressionnants sont évidents pour les altcoins à faible et moyenne capitalisation. NEAR Protocol (30 %) est en tête, suivi de THORChain (18 %), Cosmos (16 %), Fantom (13 %), Enjin (11 %), Chiliz (10 %) et Filecoin (10 %).

La capitalisation boursière cumulée de tous les actifs de crypto-monnaie est également restée relativement stable et se situe au-dessus de 2,1 billions de dollars.

Bitcoin se situe au-dessus de 49 000 $

La crypto-monnaie principale a également été un interprète notable au cours des derniers jours. Le 19 août, il a connu des difficultés lorsqu’il est tombé à 44 000 $.

Cependant, le paysage a complètement changé à ce stade, les taureaux prenant en charge et envoyant la crypto-monnaie vers le nord. Bitcoin a ajouté plusieurs milliers de dollars de valeur et s’élevait à 47 000 $.

Ce n’était pas tout, car BTC a lancé une autre étape, cette fois, il a dépassé les 49 000 $, comme indiqué hier. Les ours ont brièvement repris le contrôle et l’ont poussé vers le sud de 1 000 $. Néanmoins, le bitcoin est reparti vers le nord et n’a été qu’à 200 $ de toucher 50 000 $. C’est devenu sa ligne de prix la plus élevée en trois mois.

À l’heure actuelle, BTC se situe toujours au-dessus de 49 000 $ et sa capitalisation boursière est de 925 milliards de dollars.

